Νένα Μεντή: Με λένε ξινή και σκληρή, γιατί δεν σήκωσα μύγα στο σπαθί μου
Νένα Μεντή: Με λένε ξινή και σκληρή, γιατί δεν σήκωσα μύγα στο σπαθί μου
Αν κάποια γυναίκα ήταν θηλυκό με τσαγανό στο θέατρο – εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία – τύγχανε μεγάλης εκτίμησης, τόνισε η ηθοποιός
Στην προσωπική της στάση απέναντι στις παθογένειες του θεάτρου αναφέρθηκε η Νένα Μεντή, εξηγώντας γιατί έχει χαρακτηριστεί αυστηρή και σκληρή, καθώς δεν δέχτηκε, όπως είπε, να κάνει πίσω σε συμπεριφορές εξουσίας.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και μεταξύ άλλων μίλησε για τις καταγγελίες για περιστατικά κακοποίησης στον χώρο του θεάτρου, επισημαίνοντας ότι η ίδια δεν έχει βιώσει ποτέ τέτοια συμπεριφορά, ωστόσο έχει υπάρξει μάρτυρας ανάλογων συμπεριφορών με γνωστά πρόσωπα του χώρου.
«Πάντα “πουλιόταν” εξουσία από κάποιους ανθρώπους μέσα στο θέατρο. Και πάντα οι ηθοποιοί ήταν ηττοπαθείς, γιατί δεν έχουμε πλάτες, ποτέ δεν μας στήριξαν τα σωματεία, ποτέ. Είδα περίεργες συμπεριφορές με γνωστούς ανθρώπους και είπα "αν το ξανακάνεις αυτό μπροστά μου, έφυγα από τη σκηνή". Και θα έφευγα, γιατί εγώ είμαι τρελή. Τρελή, το λέω καλά, δηλαδή δεν με νοιάζει το "να παίξουμε και του χρόνου εκεί". Μπορεί να πεινάσουμε του χρόνου. Κάνει πίσω πολλές φορές ο εργαζόμενος για να πάρει τον μισθό του, για να τον ξαναπάρει του χρόνου», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Η Νένα Μεντή στάθηκε επίσης στην ανισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών στον χώρο της υποκριτικής, τονίζοντας πως μόνο όσες γυναίκες είχαν δυναμική προσωπικότητα κατάφερναν να επιβληθούν και να κερδίσουν τον σεβασμό. «Αν κάποια ήταν θηλυκό με τσαγανό – εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία – τύχαινε μεγάλης εκτίμησης. Γι’ αυτό με λένε ξινή, πικρή, σκληρή, γιατί δεν σήκωσα μύγα στο σπαθί μου», δήλωσε η ηθοποιός.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και μεταξύ άλλων μίλησε για τις καταγγελίες για περιστατικά κακοποίησης στον χώρο του θεάτρου, επισημαίνοντας ότι η ίδια δεν έχει βιώσει ποτέ τέτοια συμπεριφορά, ωστόσο έχει υπάρξει μάρτυρας ανάλογων συμπεριφορών με γνωστά πρόσωπα του χώρου.
«Πάντα “πουλιόταν” εξουσία από κάποιους ανθρώπους μέσα στο θέατρο. Και πάντα οι ηθοποιοί ήταν ηττοπαθείς, γιατί δεν έχουμε πλάτες, ποτέ δεν μας στήριξαν τα σωματεία, ποτέ. Είδα περίεργες συμπεριφορές με γνωστούς ανθρώπους και είπα "αν το ξανακάνεις αυτό μπροστά μου, έφυγα από τη σκηνή". Και θα έφευγα, γιατί εγώ είμαι τρελή. Τρελή, το λέω καλά, δηλαδή δεν με νοιάζει το "να παίξουμε και του χρόνου εκεί". Μπορεί να πεινάσουμε του χρόνου. Κάνει πίσω πολλές φορές ο εργαζόμενος για να πάρει τον μισθό του, για να τον ξαναπάρει του χρόνου», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Η Νένα Μεντή στάθηκε επίσης στην ανισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών στον χώρο της υποκριτικής, τονίζοντας πως μόνο όσες γυναίκες είχαν δυναμική προσωπικότητα κατάφερναν να επιβληθούν και να κερδίσουν τον σεβασμό. «Αν κάποια ήταν θηλυκό με τσαγανό – εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία – τύχαινε μεγάλης εκτίμησης. Γι’ αυτό με λένε ξινή, πικρή, σκληρή, γιατί δεν σήκωσα μύγα στο σπαθί μου», δήλωσε η ηθοποιός.
Όλες οι ειδήσεις
Οι ρυθμίσεις που ανοίγουν τα κλειστά σπίτια - Όλα τα κίνητρα για ιδιοκτήτες, τα οφέλη για ενοικιαστές
Βορίδης για την επίθεση σε εστιατόριο στο Ηράκλειο: Δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους
Χασάν Ταχσίν πασάς στους Βούλγαρους: «Από τους Έλληνες την πήραμε τη Θεσσαλονίκη, στους Έλληνες θα τη δώσουμε»
Οι ρυθμίσεις που ανοίγουν τα κλειστά σπίτια - Όλα τα κίνητρα για ιδιοκτήτες, τα οφέλη για ενοικιαστές
Βορίδης για την επίθεση σε εστιατόριο στο Ηράκλειο: Δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους
Χασάν Ταχσίν πασάς στους Βούλγαρους: «Από τους Έλληνες την πήραμε τη Θεσσαλονίκη, στους Έλληνες θα τη δώσουμε»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα