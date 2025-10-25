Χέιλι Μπίμπερ: Σίγουρα θέλω να αποκτήσω και άλλα παιδιά – Η εξομολόγησή της για τη μητρότητα στα 27
Η επιχειρηματίας και ο Τζάστιν Μπίμπερ έγιναν για πρώτη φορά γονείς τον Αύγουστο του 2024
Σε μια αποκάλυψη για τα μελλοντικά της σχέδια προχώρησε η Χέιλι Μπίμπερ δηλώνοντας, πως θα ήθελε στο μέλλον να μεγαλώσει την οικογένειά της με τον σύζυγό της, Τζάστιν και να αποκτήσει και άλλα παιδιά, ενώ εξήγησε πώς βίωσε τη μητρότητα στα 27 της χρόνια, όταν γέννησε τον γιο της.
Μιλώντας την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στο podcast «In Your Dreams» η επιχειρηματίας ανέφερε πως «σίγουρα» θέλει να κάνει και άλλα παιδιά. «Ξέρω ότι θέλω περισσότερα από ένα», είπε χαρακτηριστικά.
Η Μπίμπερ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την καθημερινότητά της ως μητέρα. «Πάντα ήξερα ότι ήθελα να γίνω μητέρα. Από τότε που ήμουν μικρό παιδί, πάντα φανταζόμουν τον εαυτό μου με παιδιά», σημείωσε και πρόσθεσε: «Ξέρεις ποιο είναι το αστείο; Όσο μεγαλώνω και τώρα που έχω παιδί, πιστεύω ότι κάθε απόφαση –είτε να κάνεις παιδιά είτε όχι– είναι απολύτως υπέροχη».
Ωστόσο, η Χέιλι Μπίμπερ παραδέχτηκε ότι η εμπειρία της μητρότητας είχε δυσκολίες, καθώς η γέννηση του γιου της στα 27 της την έκανε να νιώσει «φόβο». «Νομίζω πως υπήρξαν φόβοι γύρω από αυτό. Δεν ήξερα τι να περιμένω. Μόλις έρθει το παιδί, απλώς το μαθαίνεις μέρα με τη μέρα. Κάθε μέρα μαθαίνω πώς να είμαι μαμά, τι είναι καλύτερο για τον γιο μου και τι είναι καλύτερο για μένα ως μητέρα» εξήγησε.
Η ίδια τόνισε ότι είναι «πάρα πολύ ενεργή» στην ανατροφή του παιδιού της, αν και δεν διστάζει να μιλήσει για τη βοήθεια που δέχεται. «Έχω βοήθεια, έχω ένα άτομο που με βοηθάει πολύ και δεν ντρέπομαι καθόλου να το πω. Δεν θα απέφευγα ποτέ να το αναφέρω, γιατί δεν θα μπορούσα να έχω την καριέρα μου και να κάνω όσα κάνω χωρίς αυτή τη βοήθεια, και είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό», ανέφερε.
Όταν δεν είναι μαζί της, ο μικρός Τζακ περνά τον χρόνο του με τον πατέρα του. «Αν δεν είναι μαζί μου, είναι με τον μπαμπά του. Είναι πάντα με την οικογένειά του και πάντα με έναν από εμάς ή με τους νονούς του» πρόσθεσε η Μπίμπερ.
Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 και έναν χρόνο αργότερα πραγματοποίησαν θρησκευτική τελετή με περισσότερους από 150 συγγενείς και φίλους στη Νότια Καρολίνα. Τον Μάιο του 2024 ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους και ανακοίνωσαν πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί, το οποίο γεννήθηκε τον Αύγουστο.
Hailey Bieber Reveals Whether She Wants to Have More Kids as She Admits It Felt 'Daunting' to Welcome a Baby at 27 https://t.co/McISdc6zp5— People (@people) October 24, 2025
