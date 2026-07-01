Δένδιας για τις επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: «Στρέφονται ευθέως κατά της Δημοκρατίας μας»
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Δένδιας για τις επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: «Στρέφονται ευθέως κατά της Δημοκρατίας μας»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας καταδίκασε τις τρεις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά στελεχών της ΝΔ και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες

Δένδιας για τις επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: «Στρέφονται ευθέως κατά της Δημοκρατίας μας»
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Τις τρεις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, που σημειώθηκαν ξημερώματα στις περιοχές της Πυλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη, με στόχο στελέχη της ΝΔ, καταδίκασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Η απολύτως καταδικαστέα επίθεση στη Θεσσαλονίκη κατά των οικιών του πρώην Βουλευτή της ΝΔ Σάββα Αναστασιάδη, του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Ζήση Ιωακείμοβιτς και της υποψήφιας Βουλευτού Αφροδίτης Νέστορα, στρέφεται ευθέως κατά της Δημοκρατίας μας. Μαζί με τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στα στελέχη της παράταξής μας που έγιναν στόχος της τρομοκρατικής επίθεσης», τόνισε σε ανάρτησή του στα social media.

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