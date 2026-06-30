Η Μελίσα Γκίλμπερτ αποχαιρετά τη Ντέιβι Τσέις: Δούλεψα μαζί της μόνο μερικές μέρες, αλλά μπορούσα να δω ότι ήταν «φωτεινή»
Η Μελίσα Γκίλμπερτ αποχαιρετά τη Ντέιβι Τσέις: Δούλεψα μαζί της μόνο μερικές μέρες, αλλά μπορούσα να δω ότι ήταν «φωτεινή»
Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί σε έναν πιλότο τηλεοπτικής σειράς που τελικά δεν προβλήθηκε ποτέ
Η Μελίσα Γκίλμπερτ τίμησε τη Ντέιβι Τσέις με μία ανάρτηση στα social media, κάνοντας λόγο για μια «φωτεινή», ζωηρή, γλυκιά κοπέλα που ξεχώριζε για τον επαγγελματισμό της. Η «Λόρα» από τη θρυλική σειρά «Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» είχε συνεργαστεί με την 35χρονη ηθοποιό, που πέθανε από AIDS, σε έναν πιλότο τηλεοπτικής σειράς που δεν προβλήθηκε ποτέ.
«Αυτή είναι η Ντέιβι Τσέις που γνώριζα», έγραψε αρχικά στην ανάρτησή της, δημοσιεύοντας παράλληλα μια φωτογραφία της νεαρής ηθοποιού. «Γύρισα έναν πιλότο για μια σειρά μαζί της πριν από περισσότερα από 20 χρόνια. Δύο υπέροχοι άνθρωποι, ο Τζακ Κόλμαν και ο Κέβιν Ζέγκερς, υποδύονταν τον σύζυγο και τον γιο μου, αντίστοιχα. Δούλεψα με την Ντέιβι μόνο για μερικές μέρες, αλλά μπορούσα να δω ότι ήταν φωτεινή, τόσο στην όψη όσο και στο μυαλό. Ήταν ζωηρή, γλυκιά και επαγγελματίας», θυμήθηκε.
Στη συνέχεια, η Γκίλμπερτ αναφέρθηκε στην «πίεση ή ανάγκη να εμφανίζεται και να αποδίδει», η οποία, όπως ισχυρίστηκε, προερχόταν από τους γονείς της Τσέις. «Έχω βρεθεί γύρω από πολλούς ηθοποιούς που ξεκίνησαν ως παιδιά, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας μου της ζωής, κάτι που μας κάνει όλους μέρος μιας μεγάλης, πολυγενεακής φυλής. Ως συνέπεια, έχω βρεθεί επίσης γύρω από πολλούς γονείς που ζουν μέσα από τα παιδιά τους στη σκηνή», μοιράστηκε.
«Πολλοί ηθοποιοί-παιδιά μεγαλώνουν μια χαρά, είτε παραμείνουν “στον χώρο” είτε όχι. Αυτό οφείλεται 100% σε πραγματικά σταθερή και σοφή ανατροφή. Η διασημότητα των παιδιών, από μόνη της, δεν αποτελεί εγγύηση δυσλειτουργίας», πρόσθεσε.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Γκίλμπερτ συνέχισε αναφέροντας ότι: «Ωστόσο, όταν ένας γονιός ή οι γονείς χάνουν από τα μάτια τους ποιοι είναι οι ίδιοι, ποια είναι η πραγματική τους ευθύνη, και η ζωή τους περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από το μικρό παιδί-σταρ τους, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Χρειάζεται ισχυρή γονεϊκή στάση για να διαχειριστεί κανείς όλα όσα συνοδεύουν αυτή την κατάσταση. Το τραγικό είναι ότι τόσο λίγοι παιδικοί ηθοποιοί συνεχίζουν τελικά να έχουν καριέρα ως ηθοποιοί».
«Για τους περισσότερους, όλο αυτό τελειώνει, και όταν συμβαίνει αυτό δεν καταστρέφει μόνο το παιδί, αλλά ανατρέπει ολόκληρη την οικογένεια. Σήμερα, διαβάζοντας τις συνθήκες του θανάτου της Ντέιβι, είμαι πραγματικά συντετριμμένη». Η Μελίσα Γκίλμπερτ σημείωσε ότι κατανοεί τον «εθισμό σε ουσίες», αλλά υποστήριξε ότι ο θάνατος της Τσέις είναι «κάτι πολύ περισσότερο».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός απαρίθμησε όσα θα έλεγε σε γονείς που σκέφτονται μια καριέρα στη show business για τα παιδιά τους, ώστε «να βεβαιωθούν ότι το κάνουν για τους σωστούς λόγους». «Ότι θα πηγαίνουν το παιδί τακτικά σε λογιστή, ώστε εκείνο να γνωρίζει ακριβώς πόσα χρήματα βγάζει και πού πηγαίνουν. Να είναι βέβαιοι ότι είναι κάτι που πραγματικά θέλει το παιδί. Να είναι βέβαιοι ότι το παιδί αυτό έχει μια ζωή έξω από τη βιομηχανία, η οποία είναι ζωντανή και γεμάτη φίλους, ευθύνες και “φυσιολογικά πράγματα”», τόνισε.
Η Γκίλμπερτ κατέληξε γράφοντας: «Θα ζητούσα επίσης από αυτούς τους γονείς να απομνημονεύσουν το πρόσωπο και την ιστορία αυτού του γλυκού κοριτσιού, ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο».
«Αυτή είναι η Ντέιβι Τσέις που γνώριζα», έγραψε αρχικά στην ανάρτησή της, δημοσιεύοντας παράλληλα μια φωτογραφία της νεαρής ηθοποιού. «Γύρισα έναν πιλότο για μια σειρά μαζί της πριν από περισσότερα από 20 χρόνια. Δύο υπέροχοι άνθρωποι, ο Τζακ Κόλμαν και ο Κέβιν Ζέγκερς, υποδύονταν τον σύζυγο και τον γιο μου, αντίστοιχα. Δούλεψα με την Ντέιβι μόνο για μερικές μέρες, αλλά μπορούσα να δω ότι ήταν φωτεινή, τόσο στην όψη όσο και στο μυαλό. Ήταν ζωηρή, γλυκιά και επαγγελματίας», θυμήθηκε.
Στη συνέχεια, η Γκίλμπερτ αναφέρθηκε στην «πίεση ή ανάγκη να εμφανίζεται και να αποδίδει», η οποία, όπως ισχυρίστηκε, προερχόταν από τους γονείς της Τσέις. «Έχω βρεθεί γύρω από πολλούς ηθοποιούς που ξεκίνησαν ως παιδιά, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας μου της ζωής, κάτι που μας κάνει όλους μέρος μιας μεγάλης, πολυγενεακής φυλής. Ως συνέπεια, έχω βρεθεί επίσης γύρω από πολλούς γονείς που ζουν μέσα από τα παιδιά τους στη σκηνή», μοιράστηκε.
«Πολλοί ηθοποιοί-παιδιά μεγαλώνουν μια χαρά, είτε παραμείνουν “στον χώρο” είτε όχι. Αυτό οφείλεται 100% σε πραγματικά σταθερή και σοφή ανατροφή. Η διασημότητα των παιδιών, από μόνη της, δεν αποτελεί εγγύηση δυσλειτουργίας», πρόσθεσε.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Γκίλμπερτ συνέχισε αναφέροντας ότι: «Ωστόσο, όταν ένας γονιός ή οι γονείς χάνουν από τα μάτια τους ποιοι είναι οι ίδιοι, ποια είναι η πραγματική τους ευθύνη, και η ζωή τους περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από το μικρό παιδί-σταρ τους, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Χρειάζεται ισχυρή γονεϊκή στάση για να διαχειριστεί κανείς όλα όσα συνοδεύουν αυτή την κατάσταση. Το τραγικό είναι ότι τόσο λίγοι παιδικοί ηθοποιοί συνεχίζουν τελικά να έχουν καριέρα ως ηθοποιοί».
«Για τους περισσότερους, όλο αυτό τελειώνει, και όταν συμβαίνει αυτό δεν καταστρέφει μόνο το παιδί, αλλά ανατρέπει ολόκληρη την οικογένεια. Σήμερα, διαβάζοντας τις συνθήκες του θανάτου της Ντέιβι, είμαι πραγματικά συντετριμμένη». Η Μελίσα Γκίλμπερτ σημείωσε ότι κατανοεί τον «εθισμό σε ουσίες», αλλά υποστήριξε ότι ο θάνατος της Τσέις είναι «κάτι πολύ περισσότερο».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός απαρίθμησε όσα θα έλεγε σε γονείς που σκέφτονται μια καριέρα στη show business για τα παιδιά τους, ώστε «να βεβαιωθούν ότι το κάνουν για τους σωστούς λόγους». «Ότι θα πηγαίνουν το παιδί τακτικά σε λογιστή, ώστε εκείνο να γνωρίζει ακριβώς πόσα χρήματα βγάζει και πού πηγαίνουν. Να είναι βέβαιοι ότι είναι κάτι που πραγματικά θέλει το παιδί. Να είναι βέβαιοι ότι το παιδί αυτό έχει μια ζωή έξω από τη βιομηχανία, η οποία είναι ζωντανή και γεμάτη φίλους, ευθύνες και “φυσιολογικά πράγματα”», τόνισε.
Η Γκίλμπερτ κατέληξε γράφοντας: «Θα ζητούσα επίσης από αυτούς τους γονείς να απομνημονεύσουν το πρόσωπο και την ιστορία αυτού του γλυκού κοριτσιού, ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο».
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