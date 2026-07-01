ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, σηκώθηκαν τρία εναέρια

Επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, μία γυναίκα διασωληνωμένη και 4 τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ
Επιθέσεις Γκαζάκια Θεσσαλονίκη Νέα Δημοκρατία Εμπρηστική επίθεση

Επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, μία γυναίκα διασωληνωμένη και 4 τραυματίες

Η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια των Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα - Διασωληνώθηκε η μητέρα της Νέστορα

Επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, μία γυναίκα διασωληνωμένη και 4 τραυματίες
Στράτος Λούβαρης
420 ΣΧΟΛΙΑ
Πέντε τραυματίες εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη και εκτεταμένες καταστροφές άφησαν πίσω τους οι τρεις συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες σε όλες τις επιθέσεις οι δράστες κινήθηκαν με μηχανάκια.



Η πιο σοβαρή από τις τρεις επιθέσεις σημειώθηκε στις 04:35 στη Χαριλάου, όπου πιθανότατα από γκαζάκι εκδηλώθηκε φωτιά που επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα.

Το ένα από τα οχήματα ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε άτομα. Η 70χρονη μητέρα της υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου.

Η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές στα δύο αυτοκίνητα και μικρότερες στα δύο δίκυκλα.

Κλείσιμο

Επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, μία γυναίκα διασωληνωμένη και 4 τραυματίες
Επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, μία γυναίκα διασωληνωμένη και 4 τραυματίες
Επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, μία γυναίκα διασωληνωμένη και 4 τραυματίες
Επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, μία γυναίκα διασωληνωμένη και 4 τραυματίες
Επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, μία γυναίκα διασωληνωμένη και 4 τραυματίες
Επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, μία γυναίκα διασωληνωμένη και 4 τραυματίες
Επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, μία γυναίκα διασωληνωμένη και 4 τραυματίες


Νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα στις 04:23, σημειώθηκε επίθεση στην Τούμπα. Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον τρίτο όροφο της οποίας διαμένει ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ράγισμα σε υαλοπίνακα της εισόδου και αποχρωματισμοί, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.



Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στις 04:18 στην Πυλαία. Άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν γκαζάκι, χωρίς να προκληθούν υλικές ζημιές. Ιδιοκτήτης διαμερισμάτων είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο οποίος είχε κατοικήσει στο συγκεκριμένο ακίνητο στο παρελθόν.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει μία από τις επιθέσεις:


Τις υποθέσεις έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία εξετάζει αν τα τρία περιστατικά, τα οποία σημειώθηκαν μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά είναι συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις με κοινό σχεδιασμό.
Στράτος Λούβαρης
420 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού

Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού

Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές

Πώς να απολαύσετε ένα δροσερό καλοκαίρι χωρίς να εκτοξευθεί ο λογαριασμός ρεύματος

Οι αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από αβεβαιότητα για το κόστος. Η Protergia προσφέρει λύσεις που συνδυάζουν δροσιά, σταθερότητα και μεγαλύτερο έλεγχο στον λογαριασμό ρεύματος.

Όταν η προσφορά ξεκινά από τη γειτονιά

Με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες, η ΑΒ Βασιλόπουλος πραγματοποίησε 150 δράσεις εθελοντισμού σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 4.500 ανθρώπων.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης