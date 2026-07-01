Επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, μία γυναίκα διασωληνωμένη και 4 τραυματίες
Επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, μία γυναίκα διασωληνωμένη και 4 τραυματίες
Η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια των Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα - Διασωληνώθηκε η μητέρα της Νέστορα
Πέντε τραυματίες εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη και εκτεταμένες καταστροφές άφησαν πίσω τους οι τρεις συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες σε όλες τις επιθέσεις οι δράστες κινήθηκαν με μηχανάκια.
Η πιο σοβαρή από τις τρεις επιθέσεις σημειώθηκε στις 04:35 στη Χαριλάου, όπου πιθανότατα από γκαζάκι εκδηλώθηκε φωτιά που επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα.
Το ένα από τα οχήματα ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε άτομα. Η 70χρονη μητέρα της υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου.
Η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές στα δύο αυτοκίνητα και μικρότερες στα δύο δίκυκλα.
Νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα στις 04:23, σημειώθηκε επίθεση στην Τούμπα. Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον τρίτο όροφο της οποίας διαμένει ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ράγισμα σε υαλοπίνακα της εισόδου και αποχρωματισμοί, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες σε όλες τις επιθέσεις οι δράστες κινήθηκαν με μηχανάκια.
Η πιο σοβαρή από τις τρεις επιθέσεις σημειώθηκε στις 04:35 στη Χαριλάου, όπου πιθανότατα από γκαζάκι εκδηλώθηκε φωτιά που επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα.
Το ένα από τα οχήματα ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε άτομα. Η 70χρονη μητέρα της υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου.
Η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές στα δύο αυτοκίνητα και μικρότερες στα δύο δίκυκλα.
Νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα στις 04:23, σημειώθηκε επίθεση στην Τούμπα. Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον τρίτο όροφο της οποίας διαμένει ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ράγισμα σε υαλοπίνακα της εισόδου και αποχρωματισμοί, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στις 04:18 στην Πυλαία. Άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν γκαζάκι, χωρίς να προκληθούν υλικές ζημιές. Ιδιοκτήτης διαμερισμάτων είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο οποίος είχε κατοικήσει στο συγκεκριμένο ακίνητο στο παρελθόν.
Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει μία από τις επιθέσεις:
Τις υποθέσεις έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία εξετάζει αν τα τρία περιστατικά, τα οποία σημειώθηκαν μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά είναι συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις με κοινό σχεδιασμό.
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