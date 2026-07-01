Επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, μία γυναίκα διασωληνωμένη και 4 τραυματίες

Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στις 04:18 στην Πυλαία. Άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν γκαζάκι, χωρίς να προκληθούν υλικές ζημιές. Ιδιοκτήτης διαμερισμάτων είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης,, ο οποίος είχε κατοικήσει στο συγκεκριμένο ακίνητο στο παρελθόν.Τις υποθέσεις έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία εξετάζει αν τα τρία περιστατικά, τα οποία σημειώθηκαν μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά είναι συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις με κοινό σχεδιασμό.