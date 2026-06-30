Ο Τζέιμς Νόρτον είναι ο νέος Άμλετ του Γουέστ Εντ: Είναι προνόμιο αλλά και αρκετά τρομακτικό, είπε
Ο Τζέιμς Νόρτον είναι ο νέος Άμλετ του Γουέστ Εντ: Είναι προνόμιο αλλά και αρκετά τρομακτικό, είπε
Ο ηθοποιός επιλέχθηκε για τον ρόλο στην παραγωγή του Γερμανού σκηνοθέτη Τόμας Όστερμαϊερ που θα ανέβει το επόμενο φθινόπωρο
Τον πρώτο του μεγάλο σαιξπηρικό ρόλο στο θέατρο πρόκειται να αναλάβει ο Τζέιμς Νόρτον, ενσαρκώνοντας τον Άμλετ στο Γουέστ Εντ το επόμενο έτος.
Ο πρωταγωνιστής της σειράς «King & Conqueror» δήλωσε ότι είναι «προνόμιο» και «αρκετά τρομακτικό» το ότι επιλέχθηκε για τον ρόλο στην παραγωγή του καταξιωμένου Γερμανού σκηνοθέτη Τόμας Όστερμαϊερ, η οποία θα ανέβει το επόμενο φθινόπωρο.
Η πιο πρόσφατη εμφάνισή του στη σκηνή ήταν το 2023 στο έργο «A Little Life» βασισμένο στο μυθιστόρημα της Χάνια Γιαναγκιχάρα, μια εμπειρία που ο ηθοποιός περιέγραψε ό,τι πιο δύσκολο έχει κάνει ποτέ.
«Είναι προνόμιο για τον καθένα να αναλαμβάνει τον ρόλο του 'Αμλετ», δήλωσε ο Νόρτον. «Είναι επίσης αρκετά τρομακτικό. Αλλά με τον Τόμας Όστερμαϊερ στο τιμόνι, ξέρω ότι δεν θα μπορούσα να είμαι σε καλύτερα χέρια», συμπλήρωσε.
Ο Γερμανός σκηνοθέτης ανέβασε για πρώτη φορά την πολυσυζητημένη εκδοχή του για τον 'Αμλετ το 2008, η οποία μεταφέρθηκε στο Λονδίνο το 2011, με τον Λαρς 'Αιντινγκερ στον ομώνυμο ρόλο.
Ο Όστερμαϊερ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι του θεάτρου Schaubühne του Βερολίνου από το 1999, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου χαρά που επιστρέφω στον 'Αμλετ, για το Γουέστ Εντ. Θα είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετώ Σαίξπηρ στα αγγλικά και ανυπομονώ να εξερευνήσω το πρωτότυπο κείμενο για να δώσω πνοή σε αυτή τη νέα παραγωγή. Ο πρώτος μου Άμλετ περιοδεύει σε όλο τον κόσμο εδώ και 18 χρόνια, οπότε είναι τιμή μου που μου δίνεται η ευκαιρία να τον φέρω εδώ, στο Λονδίνο, με τον Τζέιμς, ο οποίος κατά τη γνώμη μου, είναι ο τέλειος Πρίγκιπας της Δανίας».
Γνωστός για τη τολμηρή προσέγγισή του στα κλασικά έργα, ο Όστερμαϊερ είχε πρόσφατα δύο μεγάλες επιτυχίες με λαμπερούς πρωταγωνιστές στο Λονδίνο: τον «Γλάρο» με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ και το «An Enemy of the People» με τον Ματ Σμιθ.
Σύμφωνα με τον Guardian, η παραγωγή του «'Αμλετ» θα πραγματοποιηθεί από τις Wessex Grove και Gavin Kalin Productions.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο πρωταγωνιστής της σειράς «King & Conqueror» δήλωσε ότι είναι «προνόμιο» και «αρκετά τρομακτικό» το ότι επιλέχθηκε για τον ρόλο στην παραγωγή του καταξιωμένου Γερμανού σκηνοθέτη Τόμας Όστερμαϊερ, η οποία θα ανέβει το επόμενο φθινόπωρο.
James Norton, currently starring as newcomer Ormund Hightower in season three of #HOTD, is set to take on the titular role in a new production of 'Hamlet.' https://t.co/FGaGwlyKMB— The Hollywood Reporter (@THR) June 29, 2026
Η πιο πρόσφατη εμφάνισή του στη σκηνή ήταν το 2023 στο έργο «A Little Life» βασισμένο στο μυθιστόρημα της Χάνια Γιαναγκιχάρα, μια εμπειρία που ο ηθοποιός περιέγραψε ό,τι πιο δύσκολο έχει κάνει ποτέ.
«Είναι προνόμιο για τον καθένα να αναλαμβάνει τον ρόλο του 'Αμλετ», δήλωσε ο Νόρτον. «Είναι επίσης αρκετά τρομακτικό. Αλλά με τον Τόμας Όστερμαϊερ στο τιμόνι, ξέρω ότι δεν θα μπορούσα να είμαι σε καλύτερα χέρια», συμπλήρωσε.
Ο Γερμανός σκηνοθέτης ανέβασε για πρώτη φορά την πολυσυζητημένη εκδοχή του για τον 'Αμλετ το 2008, η οποία μεταφέρθηκε στο Λονδίνο το 2011, με τον Λαρς 'Αιντινγκερ στον ομώνυμο ρόλο.
Ο Όστερμαϊερ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι του θεάτρου Schaubühne του Βερολίνου από το 1999, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου χαρά που επιστρέφω στον 'Αμλετ, για το Γουέστ Εντ. Θα είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετώ Σαίξπηρ στα αγγλικά και ανυπομονώ να εξερευνήσω το πρωτότυπο κείμενο για να δώσω πνοή σε αυτή τη νέα παραγωγή. Ο πρώτος μου Άμλετ περιοδεύει σε όλο τον κόσμο εδώ και 18 χρόνια, οπότε είναι τιμή μου που μου δίνεται η ευκαιρία να τον φέρω εδώ, στο Λονδίνο, με τον Τζέιμς, ο οποίος κατά τη γνώμη μου, είναι ο τέλειος Πρίγκιπας της Δανίας».
Γνωστός για τη τολμηρή προσέγγισή του στα κλασικά έργα, ο Όστερμαϊερ είχε πρόσφατα δύο μεγάλες επιτυχίες με λαμπερούς πρωταγωνιστές στο Λονδίνο: τον «Γλάρο» με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ και το «An Enemy of the People» με τον Ματ Σμιθ.
Σύμφωνα με τον Guardian, η παραγωγή του «'Αμλετ» θα πραγματοποιηθεί από τις Wessex Grove και Gavin Kalin Productions.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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