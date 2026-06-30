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Γιώργος Λιβάνης: Θα τολμούσα να πάω στη Eurovision, γιατί όχι;
Γιώργος Λιβάνης: Θα τολμούσα να πάω στη Eurovision, γιατί όχι;
Ο τραγουδιστής ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να βρεθεί στη σκηνή του διαγωνισμού τραγουδιού
Θετικός στην ιδέα να ανέβει κάποια στιγμή στη σκηνή της Eurovision είναι ο Γιώργος Λιβάνης. Για εκείνον, ο διαγωνισμός τραγουδιού βασίζεται σε δύο στοιχεία, τη χαρά και τη θετική ενέργεια που μπορεί να μεταδώσει ένας καλλιτέχνης στο κοινό. Από τη στιγμή που κάτι τέτοιο μπορεί να το πετύχει ένας τραγουδιστής, όπως είπε, με την ελληνική μουσική δεν βρίσκει λόγο να είναι αρνητικός.
«Η Eurovision θεωρώ ότι έχει δύο χαρακτηριστικά: το πρώτο είναι το fun, το να βγάλεις ένα στοιχείο χαράς, που η ελληνική μουσική έχει πάρα πολλά. Και το άλλο στοιχείο είναι το vibe που θα βγάλεις προς τα έξω και νομίζω σαν Γιώργος το έχω. Οπότε ναι, θα τολμούσα να πάω στη Eurovision, γιατί όχι;», απάντησε ο Γιώργος Λιβάνης σε ερώτηση που δέχτηκε σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν» σχετικά με το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στη Eurovision.
Όσον αφορά στο αν θα τον ενδιέφερε να καταπιαστεί στο μέλλον μόνο με την πρόζα, ο τραγουδιστής αναγνώρισε ότι δεν έχει σκεφτεί αυτή την πιθανότητα. Στάθηκε επίσης στη δυσκολία του να αποστηθίζει κείμενα. «Η αλήθεια είναι πως όλοι οι ηθοποιοί απομνημονεύουν ένα μεγάλο κείμενο και εγώ με το κείμενο έχω μια δυσκολία. Αυτό είναι κάτι που με φοβίζει. Βέβαια έχω μπει στο mood, οπότε κάτι είναι και αυτό. Δεν το έχω σκεφτεί, πάντως, περισσότερο», διευκρίνισε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Η Eurovision θεωρώ ότι έχει δύο χαρακτηριστικά: το πρώτο είναι το fun, το να βγάλεις ένα στοιχείο χαράς, που η ελληνική μουσική έχει πάρα πολλά. Και το άλλο στοιχείο είναι το vibe που θα βγάλεις προς τα έξω και νομίζω σαν Γιώργος το έχω. Οπότε ναι, θα τολμούσα να πάω στη Eurovision, γιατί όχι;», απάντησε ο Γιώργος Λιβάνης σε ερώτηση που δέχτηκε σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν» σχετικά με το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στη Eurovision.
Όσον αφορά στο αν θα τον ενδιέφερε να καταπιαστεί στο μέλλον μόνο με την πρόζα, ο τραγουδιστής αναγνώρισε ότι δεν έχει σκεφτεί αυτή την πιθανότητα. Στάθηκε επίσης στη δυσκολία του να αποστηθίζει κείμενα. «Η αλήθεια είναι πως όλοι οι ηθοποιοί απομνημονεύουν ένα μεγάλο κείμενο και εγώ με το κείμενο έχω μια δυσκολία. Αυτό είναι κάτι που με φοβίζει. Βέβαια έχω μπει στο mood, οπότε κάτι είναι και αυτό. Δεν το έχω σκεφτεί, πάντως, περισσότερο», διευκρίνισε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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