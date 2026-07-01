Τραγωδία με δύο νεκρούς από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Αναμένεται η ταυτοποίηση της σορού του 12χρονου γιου της οικογένειας
Τραγωδία με δύο νεκρούς από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Αναμένεται η ταυτοποίηση της σορού του 12χρονου γιου της οικογένειας
Η 40χρονη μητέρα νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα, ενώ το σπίτι της οικογένειας καταστράφηκε ολοσχερώς - Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας
Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη Λητή Θεσσαλονίκης, όπου η καταστροφική πυρκαγιά στοίχισε τη ζωή σε έναν 66χρονο. Αργά το βράδυ της Τρίτης εντοπίστηκε και δεύτερη σορός μέσα στο καμένο σπίτι, με τις Αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ενδέχεται να ανήκει στον 12χρονο γιο του, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία ταυτοποίησης. Από τη φωτιά τραυματίστηκε σοβαρά και η 40χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εκτεταμένα εγκαύματα, όπου νοσηλεύεται.
Το σπίτι της οικογένειας, που βρίσκεται μέσα σε δασική έκταση στα όρια του χωριού, καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι εικόνες που αποκαλύφθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.
Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής από αρμόδια κλιμάκια στο σπίτι.
Το σπίτι είναι απομονωμένο, και υπάρχουν λίγες ακόμη κατοικίες στην περιοχή. Η πρόσβαση, πάντως, δεν θεωρείται δύσκολη, καθώς υπάρχει δρόμος που οδηγεί προς το χωριό, που ανήκει στον δήμο Ωραιοκάστρου, ενώ η Θεσσαλονίκη είναι σε απόσταση 30-40 λεπτών.
Το σπίτι της οικογένειας, που βρίσκεται μέσα σε δασική έκταση στα όρια του χωριού, καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι εικόνες που αποκαλύφθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.
Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής από αρμόδια κλιμάκια στο σπίτι.
Οι φλόγες κύκλωσαν το σπίτι μέσα σε ελάχιστο χρόνοΗ κατοικία βρισκόταν μέσα σε κατάφυτη περιοχή, περιμετρικά της Λητής, και οι φλόγες την κύκλωσαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
Το σπίτι είναι απομονωμένο, και υπάρχουν λίγες ακόμη κατοικίες στην περιοχή. Η πρόσβαση, πάντως, δεν θεωρείται δύσκολη, καθώς υπάρχει δρόμος που οδηγεί προς το χωριό, που ανήκει στον δήμο Ωραιοκάστρου, ενώ η Θεσσαλονίκη είναι σε απόσταση 30-40 λεπτών.
Οι πυροσβέστες εντόπισαν αρχικά νεκρό τον 66χρονο έξω από το σπίτι, ενώ η 40χρονη μητέρα μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα ενημέρωσε τους διασώστες ότι πίσω είχαν μείνει το παιδί της και ο σύντροφός της, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.
Ωστόσο, λόγω της μεγάλης έντασης της φωτιάς, οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το σπίτι, καθώς προτεραιότητα αποτελούσε η κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Όταν η φωτιά τέθηκε σταδιακά υπό έλεγχο και κατέστη δυνατή η έρευνα στην κατοικία, εντοπίστηκε αργά το βράδυ και δεύτερη απανθρακωμένη σορός, η οποία ενδεχομένως ανήκει στο 12χρονο παιδί. Αναμένεται πλέον η ταυτοποίηση.
Λόγω της φωτιάς στους κατοίκους είχαν σταλεί δύο διαδοχικά μηνύματα από το 112, με οδηγίες απομάκρυνσης.
Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο γιατί οι δύο άνθρωποι δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως, παρά τις προειδοποιήσεις.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο μεγάλο κτήμα της οικογένειας υπήρχαν μελίσσια και καλλιέργειες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσπάθησαν να σώσουν την περιουσία τους όταν η φωτιά πλησίασε.
Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εγκλωβίστηκαν αναμένεται να διευκρινιστούν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών.
Στο μεταξύ, τραγική χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα, ο εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Μοσχοβόπουλος Κωνσταντίνος. «Η φωτιά είχε ραγδαία επιδείνωση λόγω των συνθηκών, είχαμε ανάποδους ανέμους, έγιναν όλες οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν ωστόσο έγινε ένα τραγικό περιστατικό. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια».
Οι δηλώσεις του:
«Είμαστε συντετριμμένοι για την απώλεια των δύο ανθρώπων. Η ακριβής καταμέτρηση της αγροτοδασικής πυρκαγιάς θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Αυτό που ήθελα να τονίσω, από την πλευρά της Δασικής Υπηρεσίας, είναι ότι είχαμε απομακρύνει ξερά και προσβεβλημένα από ασθένειες δέντρα. Τα έργα αυτά ήταν καθοριστικής σημασίας, ώστε να μην επεκταθεί η πυρκαγιά», είπε από την πλευρά της η δασάρχης Θεσσαλονίκης, Φιλοθέη Μελλά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα