Τραγωδία με δύο νεκρούς από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Αναμένεται η ταυτοποίηση της σορού του 12χρονου γιου της οικογένειας

Οι πυροσβέστες εντόπισαν αρχικά νεκρό τον 66χρονο έξω από το σπίτι, ενώ η 40χρονη μητέρα μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα ενημέρωσε τους διασώστες ότι πίσω είχαν μείνει το παιδί της και ο σύντροφός της, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.Ωστόσο, λόγω της μεγάλης έντασης της φωτιάς, οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το σπίτι, καθώς προτεραιότητα αποτελούσε η κατάσβεση της πυρκαγιάς.Όταν η φωτιά τέθηκε σταδιακά υπό έλεγχο και κατέστη δυνατή η έρευνα στην κατοικία, εντοπίστηκε αργά το βράδυ και δεύτερη απανθρακωμένη σορός, η οποία ενδεχομένως ανήκει στο 12χρονο παιδί. Αναμένεται πλέον η ταυτοποίηση.Λόγω της φωτιάς στους κατοίκους είχαν σταλεί δύο διαδοχικά μηνύματα από το 112, με οδηγίες απομάκρυνσης.Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο γιατί οι δύο άνθρωποι δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως, παρά τις προειδοποιήσεις.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο μεγάλο κτήμα της οικογένειας υπήρχαν μελίσσια και καλλιέργειες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσπάθησαν να σώσουν την περιουσία τους όταν η φωτιά πλησίασε.Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εγκλωβίστηκαν αναμένεται να διευκρινιστούν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών.Στο μεταξύ, τραγική χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα, ο εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Μοσχοβόπουλος Κωνσταντίνος. «Η φωτιά είχε ραγδαία επιδείνωση λόγω των συνθηκών, είχαμε ανάποδους ανέμους, έγιναν όλες οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν ωστόσο έγινε ένα τραγικό περιστατικό. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια».«Είμαστε συντετριμμένοι για την απώλεια των δύο ανθρώπων. Η ακριβής καταμέτρηση της αγροτοδασικής πυρκαγιάς θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Αυτό που ήθελα να τονίσω, από την πλευρά της Δασικής Υπηρεσίας, είναι ότι είχαμε απομακρύνει ξερά και προσβεβλημένα από ασθένειες δέντρα. Τα έργα αυτά ήταν καθοριστικής σημασίας, ώστε να μην επεκταθεί η πυρκαγιά», είπε από την πλευρά της η δασάρχης Θεσσαλονίκης, Φιλοθέη Μελλά.