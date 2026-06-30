Η Ολίβια Γουάιλντ περιέγραψε πώς κινδύνεψε να πεθάνει πέφτοντας από άλογο στα γυρίσματα της ταινίας «Cowboys & Aliens»
Η Ολίβια Γουάιλντ περιέγραψε πώς κινδύνεψε να πεθάνει πέφτοντας από άλογο στα γυρίσματα της ταινίας «Cowboys & Aliens»
Χρωστάω τη ζωή μου στον Γουόλτον Γκόγκινς, τόνισε η ηθοποιός
Πώς κινδύνεψε να πεθάνει πέφτοντας από άλογο στα γυρίσματα της ταινίας «Cowboys & Aliens» περιέγραψε η Ολίβια Γουάιλντ.
Η ηθοποιός θυμήθηκε μιλώντας στο podcast «Armchair Expert» ότι συμμετείχε σε μια απαιτητική σκηνή, καλπάζοντας άλογα μαζί με τους Ντάνιελ Κρεγκ και Χάρισον Φορντ, ενώ πίσω τους ακολουθούσαν 40 ακόμη ίπποι. Κατά τη διάρκεια του γυρίσματος, το άλογό της πήδηξε ένα χαντάκι και την εκτίναξε βίαια στο έδαφος.
Η Γουάιλντ χτύπησε στο κεφάλι και στην πλάτη, μένοντας ακινητοποιημένη σε σημείο όπου τα άλογα που ακολουθούσαν δεν μπορούσαν να τη δουν. «Άκουγα τον θόρυβο να πλησιάζει σαν βροντή», ανέφερε και δήλωσε ότι πίστεψε πως δεν θα τα καταφέρει.
Τότε, ο Γουόλτον Γκόγκινς αντέδρασε αστραπιαία. Βλέποντας τι είχε συμβεί, έστρεψε το άλογό του κάθετα μπροστά της, λειτουργώντας ως «ασπίδα» και αναγκάζοντας τα υπόλοιπα άλογα να χωριστούν και να τον αποφύγουν: «Σκέφτηκε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου να προστατεύσει το σώμα μου», είπε η ηθοποιός, τονίζοντας πως ο συνάδελφός της διαχειρίστηκε την κατάσταση με εντυπωσιακή ψυχραιμία, ενώ όλοι γύρω του νόμιζαν πως τρελάθηκε. «Του χρωστάω τη ζωή μου. Είναι πραγματικός ήρωας», είπε.
Η ηθοποιός παραδέχτηκε επίσης ότι δεν φορούσε κράνος εκείνη τη στιγμή, λόγω των απαιτήσεων του ρόλου, ενώ σημείωσε πως είχε υπερβολική αυτοπεποίθηση καθώς έκανε ιππασία από πολύ μικρή.
Η ηθοποιός θυμήθηκε μιλώντας στο podcast «Armchair Expert» ότι συμμετείχε σε μια απαιτητική σκηνή, καλπάζοντας άλογα μαζί με τους Ντάνιελ Κρεγκ και Χάρισον Φορντ, ενώ πίσω τους ακολουθούσαν 40 ακόμη ίπποι. Κατά τη διάρκεια του γυρίσματος, το άλογό της πήδηξε ένα χαντάκι και την εκτίναξε βίαια στο έδαφος.
Η Γουάιλντ χτύπησε στο κεφάλι και στην πλάτη, μένοντας ακινητοποιημένη σε σημείο όπου τα άλογα που ακολουθούσαν δεν μπορούσαν να τη δουν. «Άκουγα τον θόρυβο να πλησιάζει σαν βροντή», ανέφερε και δήλωσε ότι πίστεψε πως δεν θα τα καταφέρει.
Walton Goggins Saved Olivia Wilde From Being Stampeded to Death by Horses on 'Cowboys & Aliens' Set: 'I Owe Him My Life. He's a Real-Life Hero' https://t.co/rMT3WTas7A— Variety (@Variety) June 29, 2026
Τότε, ο Γουόλτον Γκόγκινς αντέδρασε αστραπιαία. Βλέποντας τι είχε συμβεί, έστρεψε το άλογό του κάθετα μπροστά της, λειτουργώντας ως «ασπίδα» και αναγκάζοντας τα υπόλοιπα άλογα να χωριστούν και να τον αποφύγουν: «Σκέφτηκε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου να προστατεύσει το σώμα μου», είπε η ηθοποιός, τονίζοντας πως ο συνάδελφός της διαχειρίστηκε την κατάσταση με εντυπωσιακή ψυχραιμία, ενώ όλοι γύρω του νόμιζαν πως τρελάθηκε. «Του χρωστάω τη ζωή μου. Είναι πραγματικός ήρωας», είπε.
Η ηθοποιός παραδέχτηκε επίσης ότι δεν φορούσε κράνος εκείνη τη στιγμή, λόγω των απαιτήσεων του ρόλου, ενώ σημείωσε πως είχε υπερβολική αυτοπεποίθηση καθώς έκανε ιππασία από πολύ μικρή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα