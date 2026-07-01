Ολοι κάνουν... κουπί με τους Βίκινγκ: Η Νορβηγία έχει γίνει η πιο κουλ ομάδα του Μουντιάλ και πανηγυρίζουν σαν τρελοί, δείτε βίντεο
Η ομάδα του Χάαλαντ και του Όντεγκααρντ είναι αυτή που όλοι θέλουν να βλέπουν, όχι λόγω του εντυπωσιακού τους ποδοσφαίρου, αλλά γιατί όλοι τους... συμπαθούν - Τα 300 κιλά νορβηγικού σολομού που πήραν μαζί τους στις ΗΠΑ και ο πανηγυρισμός σήμα κατατεθέν
Χθες, η Νορβηγία ξεπέρασε το -όχι και τόσο εύκολο- εμπόδιο της Ακτής Ελεφαντοστού με γκολ του μεγάλου της σκόρερ λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Όσο καλή ομάδα κι αν πιστεύουν πως έχουν, καμία πρόκριση δεν είναι δεδομένη σε αυτό το επίπεδο και για αυτό το πανηγύρισαν με πολύ έντονο τρόπο, όπως και τις μεγάλες τους νίκες στη φάση των ομίλων.
Οι οπαδοί των Νορβηγών που βρίσκονται στις ΗΠΑ έχουν κλέψει την παράσταση με τα καπέλα των Βίκινγκς, τις αστείες ενδυμασίες, αλλά κυρίως για τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό τους που έχει γίνει ένα σύμβολο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Το λεγόμενο «viking row» είναι μια... τεχνητή κίνηση κωπηλατικής ενώ φωνάζουν «Ro!» με τους Νορηβγούς να παριστάνουν ότι τραβούν κουπί μέσα σε ένα γιγάντιο πολεμικό πλοίο των Βίκινγκς.
Δεν το κάνουν βέβαια μόνο οι οπαδοί, αλλά και σύσσωμη η αποστολή της Νορβηγίας στο Μουντιάλ. Ο αρχηγός Μάρτιν Οντεγκααρντ χτυπά το τύμπανο και όλος ο κόσμος ακολουθεί τραβώντας κουπί. Οι εικόνες αυτές έχουν δημιουργήσει μια εντυπωσιακή συμπάθεια προς μια ομάδα που ζει κάθε στιγμή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ακριβώς όπως θα έπρεπε.
Όσο ο Χάαλαντ και η παρέα του τραβούν κουπί στα γήπεδα της Αμερικής, πλήθη Νορβηγών οπαδών, ντυμένων στα κόκκινα, «κωπηλατούν» πλάι-πλάι σε γήπεδα, σχολεία, ακόμη και σε οίκους ευγηρίας. Η επευφημία «Viking Row» της Νορβηγίας, έχει κατακλύσει γήπεδα, σχολεία και το κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Παράνοια στο Όσλο για την πρόκριση της Νορβηγίας
Με φανταστικά κουπιά στα χέρια και δυνατές φωνές σε απόλυτη αρμονία, οι Νορβηγοί οπαδοί έχουν «κωπηλατήσει» σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο σαν Βίκινγκ κατακτητές που οδηγούν μια μακρά βάρκα πριν από χίλια χρόνια.
🚨 LIVE: Oslo is doing a massive Viking Row right now after Norway beat Ivory Coast 🇳🇴🔥 pic.twitter.com/cYJQnbm5ac— Sports on Predict (@predictdotsport) June 30, 2026
🇳🇴🧑🏻⚖️ ¡REMO VIKINGO EN EL PARLAMENTO!— Histoporte (@histoporte_) June 24, 2026
🛶 En el parlamento de #Noruega se tomaron un recreo y los legisladores aprovecharon para apoyar a su selección con el festejo característico.pic.twitter.com/Iv2AqmD1kH https://t.co/KcdOvxS7RL
🇳🇴 | Ullevål Stadium in Oslo erupted after Antonio Nusa wonder goal vs Ivory Coast…😲👏🏻#FIFAWorldCup pic.twitter.com/nx6nBoP5ds— ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) June 30, 2026
I truly hope the Viking rowing event marks the beginning of a broader reestablishment of Norwegian identity, culture, and history.— Rebecca Mistereggen (@RMistereggen) June 30, 2026
It has been heartening to watch the majority of Norwegians warmly embrace it, despite the woke left’s predictable attempts to brand it as…
«Δεν έχει σημασία αν είσαι πλούσιος ή φτωχός, αν κάθεσαι στην VIP ζώνη ή στις φθηνότερες θέσεις — μπορείς ακόμα να κάνεις κωπηλασία», δήλωνε κόσμος χθες στο Όσλο κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την νίκη επί των αξιόμαχων Ιβοριανών.
Norway Fans packed in the Stadium in Oslo and they can’t stop Rowing 🚣 pic.twitter.com/o70ZzEMi6G— PHOENIX 30BG (@30bgphoenixx) June 30, 2026
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Στο Ullevål Stadium χιλιάδες Νορβηγοί είχαν συγκεντρωθεί για να δουν τον αγώνα και στο φινάλε πανηγύρισαν όλοι μαζί.
An itibariyle Oslo sokakları 🥰🇳🇴 pic.twitter.com/rz5OFLoZ1N— Kamilla (@55Kamille) June 30, 2026
Στο μεταξύ Νορβηγοί οπαδοί δημιούργησαν λαοθάλασσα στους κεντρικούς δρόμους του Οσλο φτάνοντας μέχρι και έξω από το παλάτι που διαμένει ο Βασιλιάς Χάραλντ Ε' για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί.
Norway fans celebrating the World Cup game W the only way they know how: full Viking Row takeover in the middle of Oslo streets 🇳🇴🔥 Even random people stopped and jumped in 😂 pic.twitter.com/NHoifYkm7Q— KumoriRaver (@kumoriRaver) June 23, 2026
Ολοι κωπηλατούν ταυτόχρονα. Αν περπατάει κανείς σε έναν τυχαίο δρόμο στην νορβηγική πρωτεύουσα θα βρει μερικούς υπερενθουσιώδεις οπαδούς να τραβούν κουπί... μόνοι τους.
After Norway knocked out Ivory Coast 🇨🇮, thousands of Norway fans marched through Oslo to the King’s Palace, chanting in wild celebration! 🤯🔥 #CIVNOR pic.twitter.com/PEt4PNmX0G— The Final Whistle (@Rufus_45) June 30, 2026
Μέχρι και μια τάξη νηπιαγωγείου στο Ντράμεν, περίπου 48 χιλιόμετρα έξω από το Όσλο, στάθηκε πλάι-πλάι και έκανε κωπηλασία.
Σε έναν οίκο ευγηρίας έξω από το Τρόντχαϊμ, 482 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, οι ένοικοι έβαλαν ξυπνητήρια για τις 2 τα ξημερώματα την περασμένη Τετάρτη, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας με τη Σενεγάλη. Φόρεσαν καπέλα Βίκινγκ και έκαναν κωπηλατικές κινήσεις πριν ξεκινήσει ο αγώνας.
Ο Αλεξάντερ Σάου, δημοσιογράφος στη Νορβηγία, δήλωσε ότι ήταν χαρούμενος που η πατρίδα του «έχει επιτέλους μια καλή ομάδα» στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά χαρακτήρισε το κωπηλατικό χορευτικό ως «εφιάλτη για έναν εσωστρεφή» συμπληρώνοντας πως «είναι σαν να μην σου επιτρέπεται να πεις όχι».
🇳🇴🚣 Norway fans are doing a “Viking Row” up the escalator at Boston’s South Station before heading to the World Cup today pic.twitter.com/XM6DoaQAFQ— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) June 16, 2026
Norway's team leads the fans in a Viking Row after their win over the Ivory Coast. pic.twitter.com/ro0AzI65gs— FOX 4 NEWS (@FOX4) June 30, 2026
Τα μέλη της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας έχουν υιοθετήσει από την πρώτη στιγμή όλο το στυλ των Βίκινγκ. Το 2023, υιοθέτησαν ρουνικούς χαρακτήρες στις φανέλες τους και πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά οι παίκτες το έβαλαν όλα στο παιχνίδι, ποζάροντας για μια επίσημη ομαδική φωτογραφία φορώντας δέρμα και γούνες και κρατώντας ασπίδες και τόξα, μοιάζοντας με πολεμιστές έτοιμους να ξεκινήσουν για ένα φιόρδ.
H επική ομαδική φωτογραφία και το φαγητό... από το σπίτι
A dream 28 years in the making... let’s do this! 🇳🇴❤️ Full episode on YT! 🎬 pic.twitter.com/fUNRikOYY4— Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 15, 2026
Στα social media είχε ξεκινήσει μια παραφιλολογία πως η αποστολή της Νορβηγίας πήρε μαζί της στις ΗΠΑ περίπου... ένα τόνο φαγητού για να μην τρέφονται με αμερικανικά προϊόντα. Ωστόσο, σύμφωνα με το πρακτορείο AP, η αλήθεια είναι κάπως... διαφορετική.
Πράγματι πήραν κάποια προϊόντα από τη Νορβηγία για να διατηρήσουν τη συνέπεια στη διατροφή των παικτών και να τους προσφέρει μια γεύση από την πατρίδα, σύμφωνα με τον επικεφαλής σεφ της αποστολής των Σκανδιναβών, Αρον Εσπελαντ. Οι ειδικοί στη διατροφή αναφέρουν ότι μια τέτοια πρακτική είναι συνηθισμένη μεταξύ των ελίτ αθλητών που αγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο.
«Όταν οι αθλητές αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο, η συνέπεια είναι σημαντική», δήλωσε ο Εσπελαντ προσθέτοντας: «Οι παίκτες έχουν συνηθίσει συγκεκριμένα προϊόντα και γεύσεις, και τα οικεία τρόφιμα μπορούν να συμβάλουν τόσο στη διατροφή όσο και στη γενική ευεξία τους κατά τη διάρκεια ενός απαιτητικού διαγωνισμού».
NYC 🗽 pic.twitter.com/bcS2kAsH4L— Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 17, 2026
Συνέχισε: «Συνολικά, η εμπειρία του μαγειρέματος για την ομάδα στις ΗΠΑ ήταν εξαιρετική. Είχαμε πρόσβαση σε τοπικά συστατικά υψηλής ποιότητας, και η προσέγγισή μας ήταν να τα συνδυάσουμε με μια επιλογή νορβηγικών προϊόντων που βοηθούν στη δημιουργία μιας αίσθησης «σπιτιού» για τους παίκτες κατά τη διάρκεια του τουρνουά».
Πολλές από τις φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ανέφεραν ότι η ομάδα κουβάλησε 1 τόνο τροφίμων από τη Νορβηγία για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο σεφ της αποστολής της Νορβηγίας επιβεβαίωσε ότι η ποσότητα είναι στην πραγματικότητα περίπου 580 κιλά. Αυτή αποτελείται από 300 κιλά νορβηγικού σολομού και πέστροφας, 100 κιλά χάλιμπατ, 80 κιλά νορβηγικού καφέ και 100 κιλά τυριού Jarlsberg. Η ομάδα, της οποίας το υποστηρικτικό προσωπικό περιλαμβάνει τρεις σεφ, δεν έφερε πορτοκάλια από τη Νορβηγία, παρά τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ισχυρίζονται το αντίθετο.
Πολλές άλλες ομάδες ταξιδεύουν με τον δικό τους σεφ και έχουν πάρει μαζί τους τα δικά τους τρόφιμα σε προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα. Για παράδειγμα, η Αργεντινή και η Ουρουγουάη έφεραν η καθεμία χιλιάδες λίβρες κρέατος στο Κατάρ το 2022. Η εθνική ομάδα των ΗΠΑ ταξίδεψε στη Βραζιλία το 2014 με πλιγούρι βρώμης, Cheerios, φυστικοβούτυρο και σάλτσα A1 Steak Sauce.
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