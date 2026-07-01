Ολοι κάνουν... κουπί με τους Βίκινγκ: Η Νορβηγία έχει γίνει η πιο κουλ ομάδα του Μουντιάλ και πανηγυρίζουν σαν τρελοί, δείτε βίντεο
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Ολοι κάνουν... κουπί με τους Βίκινγκ: Η Νορβηγία έχει γίνει η πιο κουλ ομάδα του Μουντιάλ και πανηγυρίζουν σαν τρελοί, δείτε βίντεο

Η ομάδα του Χάαλαντ και του Όντεγκααρντ είναι αυτή που όλοι θέλουν να βλέπουν, όχι λόγω του εντυπωσιακού τους ποδοσφαίρου, αλλά γιατί όλοι τους... συμπαθούν - Τα 300 κιλά νορβηγικού σολομού που πήραν μαζί τους στις ΗΠΑ και ο πανηγυρισμός σήμα κατατεθέν

Ολοι κάνουν... κουπί με τους Βίκινγκ: Η Νορβηγία έχει γίνει η πιο κουλ ομάδα του Μουντιάλ και πανηγυρίζουν σαν τρελοί, δείτε βίντεο
Βασίλης Ιωαννίδης
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Από την πρώτη τους ημέρα στις ΗΠΑ, οι Νορβηγοί έχουν κερδίσει τους πάντες. Επέστρεψαν σε Μουντιάλ μετά από σχεδόν 30 χρόνια, έχουν παίκτες του κορυφαίου επιπέδου όπως ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι και ο Μάρτιν Όντεγκααρντ της Άρσεναλ και επειδή... ποτέ δεν ξέρεις πότε θα βρεθούν ξανά σε μια σπουδαία διοργάνωση με την πατρίδα τους, φροντίζουν να διασκεδάζουν κάθε στιγμή του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είτε εντός, είτε εκτός αγωνιστικών χώρων. 

Χθες, η Νορβηγία ξεπέρασε το -όχι και τόσο εύκολο- εμπόδιο της Ακτής Ελεφαντοστού με γκολ του μεγάλου της σκόρερ λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Όσο καλή ομάδα κι αν πιστεύουν πως έχουν, καμία πρόκριση δεν είναι δεδομένη σε αυτό το επίπεδο και για αυτό το πανηγύρισαν με πολύ έντονο τρόπο, όπως και τις μεγάλες τους νίκες  στη φάση των ομίλων.

Οι οπαδοί των Νορβηγών που βρίσκονται στις ΗΠΑ έχουν κλέψει την παράσταση με τα καπέλα των Βίκινγκς, τις αστείες ενδυμασίες, αλλά κυρίως για τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό τους που έχει γίνει ένα σύμβολο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Το λεγόμενο «viking row» είναι μια... τεχνητή κίνηση κωπηλατικής ενώ φωνάζουν «Ro!» με τους Νορηβγούς να παριστάνουν ότι τραβούν κουπί μέσα σε ένα γιγάντιο πολεμικό πλοίο των Βίκινγκς.

Δεν το κάνουν βέβαια μόνο οι οπαδοί, αλλά και σύσσωμη η αποστολή της Νορβηγίας στο Μουντιάλ. Ο αρχηγός Μάρτιν Οντεγκααρντ χτυπά το τύμπανο και όλος ο κόσμος ακολουθεί τραβώντας κουπί. Οι εικόνες αυτές έχουν δημιουργήσει μια εντυπωσιακή συμπάθεια προς μια ομάδα που ζει κάθε στιγμή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ακριβώς όπως θα έπρεπε. 
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Παράνοια στο Όσλο για την πρόκριση της Νορβηγίας

Όσο ο Χάαλαντ και η παρέα του τραβούν κουπί στα γήπεδα της Αμερικής, πλήθη Νορβηγών οπαδών, ντυμένων στα κόκκινα, «κωπηλατούν» πλάι-πλάι σε γήπεδα, σχολεία, ακόμη και σε οίκους ευγηρίας. Η επευφημία «Viking Row» της Νορβηγίας, έχει κατακλύσει γήπεδα, σχολεία και το κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με φανταστικά κουπιά στα χέρια και δυνατές φωνές σε απόλυτη αρμονία, οι Νορβηγοί οπαδοί έχουν «κωπηλατήσει» σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο σαν Βίκινγκ κατακτητές που οδηγούν μια μακρά βάρκα πριν από χίλια χρόνια.


Έχουν κωπηλατήσει σε στάδια στη Βοστώνη και στο Ίστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ. Έχουν κωπηλατήσει στην Τάιμς Σκουέαρ. Στην πατρίδα τους, οι Νορβηγοί έχουν κωπηλατήσει σε σχολεία και γηροκομεία, ακόμα και στο Κοινοβούλιο, όπου συμμετείχε και ο πρωθυπουργός.




«Δεν έχει σημασία αν είσαι πλούσιος ή φτωχός, αν κάθεσαι στην VIP ζώνη ή στις φθηνότερες θέσεις — μπορείς ακόμα να κάνεις κωπηλασία», δήλωνε κόσμος χθες στο Όσλο κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την νίκη επί των αξιόμαχων Ιβοριανών.


Στο Ullevål Stadium χιλιάδες Νορβηγοί είχαν συγκεντρωθεί για να δουν τον αγώνα και στο φινάλε πανηγύρισαν όλοι μαζί.


Στο μεταξύ Νορβηγοί οπαδοί δημιούργησαν λαοθάλασσα στους κεντρικούς δρόμους του Οσλο φτάνοντας μέχρι και έξω από το παλάτι που διαμένει ο Βασιλιάς Χάραλντ Ε' για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί.


Ολοι κωπηλατούν ταυτόχρονα. Αν περπατάει κανείς σε έναν τυχαίο δρόμο στην νορβηγική πρωτεύουσα θα βρει μερικούς υπερενθουσιώδεις οπαδούς να τραβούν κουπί... μόνοι τους. 


Μέχρι και μια τάξη νηπιαγωγείου στο Ντράμεν, περίπου 48 χιλιόμετρα έξω από το Όσλο, στάθηκε πλάι-πλάι και έκανε κωπηλασία. 

Σε έναν οίκο ευγηρίας έξω από το Τρόντχαϊμ, 482 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, οι ένοικοι έβαλαν ξυπνητήρια για τις 2 τα ξημερώματα την περασμένη Τετάρτη, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας με τη Σενεγάλη. Φόρεσαν καπέλα Βίκινγκ και έκαναν κωπηλατικές κινήσεις πριν ξεκινήσει ο αγώνας.

Ο Αλεξάντερ Σάου, δημοσιογράφος στη Νορβηγία, δήλωσε ότι ήταν χαρούμενος που η πατρίδα του «έχει επιτέλους μια καλή ομάδα» στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά χαρακτήρισε το κωπηλατικό χορευτικό ως «εφιάλτη για έναν εσωστρεφή» συμπληρώνοντας πως «είναι σαν να μην σου επιτρέπεται να πεις όχι».


H επική ομαδική φωτογραφία και το φαγητό... από το σπίτι

Τα μέλη της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας έχουν υιοθετήσει από την πρώτη στιγμή όλο το στυλ των Βίκινγκ. Το 2023, υιοθέτησαν ρουνικούς χαρακτήρες στις φανέλες τους και πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά οι παίκτες το έβαλαν όλα στο παιχνίδι, ποζάροντας για μια επίσημη ομαδική φωτογραφία φορώντας δέρμα και γούνες και κρατώντας ασπίδες και τόξα, μοιάζοντας με πολεμιστές έτοιμους να ξεκινήσουν για ένα φιόρδ.


Στα social media είχε ξεκινήσει μια παραφιλολογία πως η αποστολή της Νορβηγίας πήρε μαζί της στις ΗΠΑ περίπου... ένα τόνο φαγητού για να μην τρέφονται με αμερικανικά προϊόντα. Ωστόσο, σύμφωνα με το πρακτορείο AP, η αλήθεια είναι κάπως... διαφορετική.

Πράγματι πήραν κάποια προϊόντα από τη Νορβηγία για να διατηρήσουν τη συνέπεια στη διατροφή των παικτών και να τους προσφέρει μια γεύση από την πατρίδα, σύμφωνα με τον επικεφαλής σεφ της αποστολής των Σκανδιναβών, Αρον Εσπελαντ. Οι ειδικοί στη διατροφή αναφέρουν ότι μια τέτοια πρακτική είναι συνηθισμένη μεταξύ των ελίτ αθλητών που αγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο.

«Όταν οι αθλητές αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο, η συνέπεια είναι σημαντική», δήλωσε ο Εσπελαντ προσθέτοντας: «Οι παίκτες έχουν συνηθίσει συγκεκριμένα προϊόντα και γεύσεις, και τα οικεία τρόφιμα μπορούν να συμβάλουν τόσο στη διατροφή όσο και στη γενική ευεξία τους κατά τη διάρκεια ενός απαιτητικού διαγωνισμού».


Συνέχισε: «Συνολικά, η εμπειρία του μαγειρέματος για την ομάδα στις ΗΠΑ ήταν εξαιρετική. Είχαμε πρόσβαση σε τοπικά συστατικά υψηλής ποιότητας, και η προσέγγισή μας ήταν να τα συνδυάσουμε με μια επιλογή νορβηγικών προϊόντων που βοηθούν στη δημιουργία μιας αίσθησης «σπιτιού» για τους παίκτες κατά τη διάρκεια του τουρνουά».

Πολλές από τις φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ανέφεραν ότι η ομάδα κουβάλησε 1 τόνο τροφίμων από τη Νορβηγία για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο σεφ της αποστολής της Νορβηγίας επιβεβαίωσε ότι η ποσότητα είναι στην πραγματικότητα περίπου 580 κιλά. Αυτή αποτελείται από 300 κιλά νορβηγικού σολομού και πέστροφας, 100 κιλά χάλιμπατ, 80 κιλά νορβηγικού καφέ και 100 κιλά τυριού Jarlsberg. Η ομάδα, της οποίας το υποστηρικτικό προσωπικό περιλαμβάνει τρεις σεφ, δεν έφερε πορτοκάλια από τη Νορβηγία, παρά τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ισχυρίζονται το αντίθετο. 

Πολλές άλλες ομάδες ταξιδεύουν με τον δικό τους σεφ και έχουν πάρει μαζί τους τα δικά τους τρόφιμα σε προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα. Για παράδειγμα, η Αργεντινή και η Ουρουγουάη έφεραν η καθεμία χιλιάδες λίβρες κρέατος στο Κατάρ το 2022. Η εθνική ομάδα των ΗΠΑ ταξίδεψε στη Βραζιλία το 2014 με πλιγούρι βρώμης, Cheerios, φυστικοβούτυρο και σάλτσα A1 Steak Sauce.
Βασίλης Ιωαννίδης
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