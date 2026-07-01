Τίνα Μεσσαροπούλου για την επίσκεψη με τον Γιώργο Μυλωνάκη στον Ευαγγελισμό: Του έδειξα το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν, είχε αχνές εικόνες
Τίνα Μεσσαροπούλου για την επίσκεψη με τον Γιώργο Μυλωνάκη στον Ευαγγελισμό: Του έδειξα το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν, είχε αχνές εικόνες
Tους είχα υποσχεθεί ότι θα γυρίσουμε όρθιοι και το κάναμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είπα η δημοσιογράφος
Το δωμάτιο όπου έμενε στον Ευαγγελισμό έδειξε η Τίνα Μεσσαροπούλου στον Γιώργο Μυλωνάκη, στην πρόσφατη επίσκεψή τους στο νοσοκομείο, με τη δημοσιογράφο να αναφέρει ότι ο σύζυγός της είχε αχνές μνήμες από την παραμονή του εκεί.
Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά το εξιτήριο που πήρε ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργώ από το κέντρο αποκατάστασης όπου βρισκόταν στην Ελλάδα, επέστρεψε μαζί με τη σύζυγό του στον Ευαγγελισμό, για να ευχαριστήσει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση για τη φροντίδα που έλαβε τους προηγούμενους μήνες, μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε.
Μιλώντας την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Happy Day για την κοινή επίσκεψή τους την Τρίτη στο νοσοκομείο, η Τίνα Μεσσαροπούλου είπε αρχικά: «Του έδειξα και το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν. Θυμόταν τη στιγμή που φεύγαμε από τον Ευαγγελισμό και κάποιες αχνές εικόνες, αλλά εύχομαι όλοι όσοι νοσηλεύονται να βγουν από εκεί μέσα το συντομότερο δυνατό όρθιοι, όπως ακριβώς έφυγε ο Γιώργος και γύρισε».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος μοιράστηκε τα συναισθήματα της για τη στιγμή που μπήκε ξανά στον Ευαγγελισμό, λέγοντας: «Βλέποντας τα πλάνα, ενώ έζησα τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, μπαίνοντας μέσα δεν αισθάνθηκα ούτε λεπτό στενοχώρια. Μόνο αγάπη, ευγνωμοσύνη και απεριόριστη χαρά για αυτό που ζήσαμε».
Σε άλλο σημείο, μοιράστηκε δημόσια την υπόσχεση που είχε δώσει στους γιατρούς του Ευαγγελισμού πριν αναχωρήσουν για το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία: «Και αυτό ήταν το λιγότερο πραγματικά που θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί φεύγοντας για τη Γερμανία, τους είχα υποσχεθεί ότι θα γυρίσουμε όρθιοι και το κάναμε. Το κάναμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».
Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύτηκε στις 15 Απριλίου στον «Ευαγγελισμό» και στη συνέχεια μετά από 26 ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ, μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Στις 28 Μαΐου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε γνωστό μέσα από το Happy Day πως ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ επέστρεψε στην Ελλάδα. Στις 14 Ιουνίου πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης και επέστρεψε σπίτι του.
Την Τρίτη, ο υφυπουργός παρά τω Προθυπουργώ επέστρεψε στον Ευαγγελισμό για να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσοι τον στήριξαν, τονίζοντας πως «κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί». Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και καταλήγει πως σήμερα νιώθει μόνο βαθιά ευγνωμοσύνη.
Δείτε την ανάρτησή του
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου. Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου.
Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη, δύναμη και ακούραστη στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας. Ευχαριστώ, επίσης, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη. Αυτή η αγάπη μού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω. Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ όλους, από τα βάθη της καρδιάς μου».
Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά το εξιτήριο που πήρε ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργώ από το κέντρο αποκατάστασης όπου βρισκόταν στην Ελλάδα, επέστρεψε μαζί με τη σύζυγό του στον Ευαγγελισμό, για να ευχαριστήσει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση για τη φροντίδα που έλαβε τους προηγούμενους μήνες, μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε.
Μιλώντας την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Happy Day για την κοινή επίσκεψή τους την Τρίτη στο νοσοκομείο, η Τίνα Μεσσαροπούλου είπε αρχικά: «Του έδειξα και το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν. Θυμόταν τη στιγμή που φεύγαμε από τον Ευαγγελισμό και κάποιες αχνές εικόνες, αλλά εύχομαι όλοι όσοι νοσηλεύονται να βγουν από εκεί μέσα το συντομότερο δυνατό όρθιοι, όπως ακριβώς έφυγε ο Γιώργος και γύρισε».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος μοιράστηκε τα συναισθήματα της για τη στιγμή που μπήκε ξανά στον Ευαγγελισμό, λέγοντας: «Βλέποντας τα πλάνα, ενώ έζησα τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, μπαίνοντας μέσα δεν αισθάνθηκα ούτε λεπτό στενοχώρια. Μόνο αγάπη, ευγνωμοσύνη και απεριόριστη χαρά για αυτό που ζήσαμε».
Σε άλλο σημείο, μοιράστηκε δημόσια την υπόσχεση που είχε δώσει στους γιατρούς του Ευαγγελισμού πριν αναχωρήσουν για το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία: «Και αυτό ήταν το λιγότερο πραγματικά που θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί φεύγοντας για τη Γερμανία, τους είχα υποσχεθεί ότι θα γυρίσουμε όρθιοι και το κάναμε. Το κάναμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».
Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύτηκε στις 15 Απριλίου στον «Ευαγγελισμό» και στη συνέχεια μετά από 26 ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ, μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Στις 28 Μαΐου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε γνωστό μέσα από το Happy Day πως ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ επέστρεψε στην Ελλάδα. Στις 14 Ιουνίου πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης και επέστρεψε σπίτι του.
Την Τρίτη, ο υφυπουργός παρά τω Προθυπουργώ επέστρεψε στον Ευαγγελισμό για να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσοι τον στήριξαν, τονίζοντας πως «κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί». Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και καταλήγει πως σήμερα νιώθει μόνο βαθιά ευγνωμοσύνη.
Δείτε την ανάρτησή του
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου. Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου.
Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη, δύναμη και ακούραστη στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας. Ευχαριστώ, επίσης, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη. Αυτή η αγάπη μού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω. Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ όλους, από τα βάθη της καρδιάς μου».
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