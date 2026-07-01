Τίνα Μεσσαροπούλου για την επίσκεψη με τον Γιώργο Μυλωνάκη στον Ευαγγελισμό: Του έδειξα το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν, είχε αχνές εικόνες

τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος μοιράστηκε τα συναισθήματα της για τη στιγμή που μπήκε ξανά στον Ευαγγελισμό, λέγοντας:

«

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Σε άλλο σημείο, μοιράστηκε δημόσια την υπόσχεση που είχε δώσει στους γιατρούς του Ευαγγελισμού πριν αναχωρήσουν για το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία:

«

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