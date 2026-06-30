Δημοσκόπηση MARC: Στο 30,5% η ΝΔ στο 16,5% η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, ισοπαλία ΠΑΣΟΚ - Καρυστιανού στην τρίτη θέση

Πρώτος με 30,2% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 15,6% και τρίτη η Καρυστιανού - Επτακομματική βουλή, στο 1,2% υποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ