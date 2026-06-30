Δημοσκόπηση MARC: Στο 30,5% η ΝΔ στο 16,5% η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, ισοπαλία ΠΑΣΟΚ - Καρυστιανού στην τρίτη θέση
Δημοσκόπηση MARC: Στο 30,5% η ΝΔ στο 16,5% η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, ισοπαλία ΠΑΣΟΚ - Καρυστιανού στην τρίτη θέση
Πρώτος με 30,2% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 15,6% και τρίτη η Καρυστιανού - Επτακομματική βουλή, στο 1,2% υποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ
Προβάδισμα 14 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει η η νέα δημοσκόπηση της MARC, που παρουσιάστηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η Νέα Δημοκρατία κινείται πάνω από το όριο των ευρωεκλογών και συγκεντρώνει ποσοστό 30,5% στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 16,5%.
Το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης δίνει μάχη για την τρίτη θέση με κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα» καθώς τα δύο κόμματα βρίσκονται στο 10,5%. Η «Λύση» έχει υποχωρήσει στο 7%, το ΚΚΕ στο 6,5% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,3%. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα βρίσκονται κάτω από το εκλογικό όριο του 3% με τον ΣΥΡΙΖΑ να κινείται πλέον στο 1,2%!
Στην πρόθεση ψήφου πρώτο κόμμα με 26,8% είναι η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 14,3% και την τρίτη θέση μοιράζονται το ΠΑΣΟΚ με την «Ελπίδα».
Στο ερώτημα σχετικά με το ποιος θεωρείται για τους πολίτες ο καταλληλότερος πρωθυπουργός τα αποτελέσματα των τριών πρώτων θέσεων είναι τα εξής: Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος με 30,2%, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 15,6% και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μαρία Καρυστιανού με 7,8%.
Δείτε την παρουσίαση της δημοσκόπησης
Για τα πρώτα δείγματα γραφής των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού οι πολίτες απάντησαν πως:
Θετικά και μάλλον θετικά βλέπουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το 25,5%, ενώ αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 61,2%
Θετικά και μάλλον θετικά βλέπουν το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού το 29,6% , ενώ αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 56,1%.
Την κυβέρνηση αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά το 35,2% , ενώ αρνητικά ή μάλλον αρνητικά το 64%. Επιπλέον, από τους ψηφοφόρους της ΝΔ το 68,6% αποτιμά θετικά και μάλλον θετικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ το 30,4% αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 31% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αποτιμά το κυβερνητικό έργο θετικά και μάλλον θετικά.
Η βασική ανησυχία των Ελλήνων σύμφωνα με την δημοσκόπηση είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός με 73,8% ενώ ακολουθούν οι μισθοί και οι συντάξεις με 39,4% στην δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη θέση το φαινόμενο της διαφθοράς με 31,4%.
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Το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης δίνει μάχη για την τρίτη θέση με κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα» καθώς τα δύο κόμματα βρίσκονται στο 10,5%. Η «Λύση» έχει υποχωρήσει στο 7%, το ΚΚΕ στο 6,5% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,3%. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα βρίσκονται κάτω από το εκλογικό όριο του 3% με τον ΣΥΡΙΖΑ να κινείται πλέον στο 1,2%!
Στην πρόθεση ψήφου πρώτο κόμμα με 26,8% είναι η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 14,3% και την τρίτη θέση μοιράζονται το ΠΑΣΟΚ με την «Ελπίδα».
Στο ερώτημα σχετικά με το ποιος θεωρείται για τους πολίτες ο καταλληλότερος πρωθυπουργός τα αποτελέσματα των τριών πρώτων θέσεων είναι τα εξής: Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος με 30,2%, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 15,6% και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μαρία Καρυστιανού με 7,8%.
Δείτε την παρουσίαση της δημοσκόπησης
Για τα πρώτα δείγματα γραφής των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού οι πολίτες απάντησαν πως:
Θετικά και μάλλον θετικά βλέπουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το 25,5%, ενώ αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 61,2%
Θετικά και μάλλον θετικά βλέπουν το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού το 29,6% , ενώ αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 56,1%.
Την κυβέρνηση αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά το 35,2% , ενώ αρνητικά ή μάλλον αρνητικά το 64%. Επιπλέον, από τους ψηφοφόρους της ΝΔ το 68,6% αποτιμά θετικά και μάλλον θετικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ το 30,4% αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 31% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αποτιμά το κυβερνητικό έργο θετικά και μάλλον θετικά.
Η βασική ανησυχία των Ελλήνων σύμφωνα με την δημοσκόπηση είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός με 73,8% ενώ ακολουθούν οι μισθοί και οι συντάξεις με 39,4% στην δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη θέση το φαινόμενο της διαφθοράς με 31,4%.
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