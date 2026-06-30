Λάκης Γαβαλάς για το νυφικό της Αθηνάς Οικονομάκου: Σίγουρα δεν ήταν για νησί, φαινόταν σαν να έχει υπολείμματα δαντέλας
Λάκης Γαβαλάς για το νυφικό της Αθηνάς Οικονομάκου: Σίγουρα δεν ήταν για νησί, φαινόταν σαν να έχει υπολείμματα δαντέλας
«Γιατί δεν έβαζε ένα δικό της ρούχο να κάνει και διαφήμιση;» σχολίασε ο σχεδιαστής
Την επιλογή του νυφικού της Αθηνάς Οικονομάκου για την ανταλλαγή όρκων αγάπης με τον Μπρούνο Τσερέλα, σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς, εκφράζοντας την άποψή του ότι το φόρεμα δεν ήταν κατάλληλο για νησί, ενώ πρόσθεσε ότι το σχέδιο ήταν σαν είχε «υπολείμματα δαντέλας».
Η ηθοποιός και ο σύζυγός της διοργάνωσαν ένα τριήμερο πάρτι στο νησί των Κυκλάδων για την οικογένεια και τους φίλους τους. Από όλα τα φορέματα που έβαλε η Αθηνά Οικονομάκου, ο σχεδιαστής μόδας στάθηκε στο νυφικό της, δηλώνοντας στο Πρωινό, πως θα μπορούσε να βάλει κάτι λιγότερο αποκαλυπτικό ή ενδεχομένως ένα φόρεμα από τη συλλογή ρούχων της με τη Μαίρη Συνατσάκη, κάτι που σύμφωνα με τον Λάκη Γαβαλά θα λειτουργούσε και ως μία καλή διαφήμιση για τις ίδιες.
Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιαστής τόνισε ότι το ζευγάρι και ειδικότερα η ηθοποιός του είναι ιδιαίτερα συμπαθείς: «Ο καθένας φοράει αυτό που νομίζει ότι είναι ωραίο γι' αυτόν. Σίγουρα δεν ήταν ένα νυφικό για νησί. Με ένα τέτοιο φόρεμα, που έπρεπε να είναι σταθερό, δεν έδινε πολλή κίνηση γιατί ήταν στενό πάνω στο σώμα, δεν ήταν αέρινο που είναι για νησί. Έχει ωραίο σώμα που μπορεί να το αποκαλύψει, αλλά μπορεί να το αποκαλύψει και με ένα ωραίο σκίσιμο, και με ένα ωραίο αέρινο που να το παίρνει ο αέρας. Η Αθηνά, με πάρα πολλή αγάπη, που τη θαυμάζω και το ξέρει, η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσε να φοράει ένα πιο απλό ωραίο και δικό της ρούχο. Κάνουν υπέροχα με τη Συνατσάκη. Γιατί δεν έβαζε ένα δικό της να κάνει και διαφήμιση σε αυτό; Δηλαδή να κάνεις διαφήμιση σε ένα ρούχο που το έχουμε δει 100.000 φορές πριν, σαν να ήταν δαντέλες υπολείμματα που τα κόλλησε όλα μαζί και τα έβαλε, δεν νομίζω ότι ταίριαζε ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο κορίτσι».
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Το ζευγάρι διοργάνωσε ένα τριήμερο πάρτι στην Πάρο, από την Παρασκευή 26 Ιουνίου έως και την Κυριακή, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και φίλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η ανταλλαγή όρκων ανάμεσα στην Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα, με την ηθοποιό να συγκινείται και να δακρύζει.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η ηθοποιός και ο σύζυγός της διοργάνωσαν ένα τριήμερο πάρτι στο νησί των Κυκλάδων για την οικογένεια και τους φίλους τους. Από όλα τα φορέματα που έβαλε η Αθηνά Οικονομάκου, ο σχεδιαστής μόδας στάθηκε στο νυφικό της, δηλώνοντας στο Πρωινό, πως θα μπορούσε να βάλει κάτι λιγότερο αποκαλυπτικό ή ενδεχομένως ένα φόρεμα από τη συλλογή ρούχων της με τη Μαίρη Συνατσάκη, κάτι που σύμφωνα με τον Λάκη Γαβαλά θα λειτουργούσε και ως μία καλή διαφήμιση για τις ίδιες.
Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιαστής τόνισε ότι το ζευγάρι και ειδικότερα η ηθοποιός του είναι ιδιαίτερα συμπαθείς: «Ο καθένας φοράει αυτό που νομίζει ότι είναι ωραίο γι' αυτόν. Σίγουρα δεν ήταν ένα νυφικό για νησί. Με ένα τέτοιο φόρεμα, που έπρεπε να είναι σταθερό, δεν έδινε πολλή κίνηση γιατί ήταν στενό πάνω στο σώμα, δεν ήταν αέρινο που είναι για νησί. Έχει ωραίο σώμα που μπορεί να το αποκαλύψει, αλλά μπορεί να το αποκαλύψει και με ένα ωραίο σκίσιμο, και με ένα ωραίο αέρινο που να το παίρνει ο αέρας. Η Αθηνά, με πάρα πολλή αγάπη, που τη θαυμάζω και το ξέρει, η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσε να φοράει ένα πιο απλό ωραίο και δικό της ρούχο. Κάνουν υπέροχα με τη Συνατσάκη. Γιατί δεν έβαζε ένα δικό της να κάνει και διαφήμιση σε αυτό; Δηλαδή να κάνεις διαφήμιση σε ένα ρούχο που το έχουμε δει 100.000 φορές πριν, σαν να ήταν δαντέλες υπολείμματα που τα κόλλησε όλα μαζί και τα έβαλε, δεν νομίζω ότι ταίριαζε ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο κορίτσι».
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι διοργάνωσε ένα τριήμερο πάρτι στην Πάρο, από την Παρασκευή 26 Ιουνίου έως και την Κυριακή, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και φίλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η ανταλλαγή όρκων ανάμεσα στην Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα, με την ηθοποιό να συγκινείται και να δακρύζει.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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