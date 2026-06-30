Λάκης Γαβαλάς για το νυφικό της Αθηνάς Οικονομάκου: Σίγουρα δεν ήταν για νησί, φαινόταν σαν να έχει υπολείμματα δαντέλας

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Το ζευγάρι διοργάνωσε ένα τριήμερο πάρτι στην Πάρο, από την Παρασκευή 26 Ιουνίου έως και την Κυριακή, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και φίλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η ανταλλαγή όρκων ανάμεσα στην Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα, με την ηθοποιό να συγκινείται και να δακρύζει.