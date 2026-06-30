Καρέ καρέ η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, δείτε φωτογραφίες από τη στιγμή που το κτήριο παίρνει κλίση και πέφτει
Καρέ καρέ η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, δείτε φωτογραφίες από τη στιγμή που το κτήριο παίρνει κλίση και πέφτει
Στις φωτογραφίες φαίνεται το κτήριο να καταρρέει τη στιγμή που στο σημείο εκτελεί εργασίες μία πρέσα - Πέντε συλλήψεις
Φωτογραφίες καταγράφουν καρέ καρέ την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα, το μεσημέρι της Τρίτης (30/6), αποτυπώνοντας τη στιγμή που το κτήριο άρχισε να παίρνει επικίνδυνη κλίση, πριν καταρρεύσει.
Η πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων, η οποία αποτελούνταν από επτά διαμερίσματα, κατέρρευσε υπό συνθήκες που διερευνώνται, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούνταν σε γειτονική οικοδομή.
Στις φωτογραφίες φαίνεται το κτήριο να καταρρέει τη στιγμή που στη διπλανή οικοδομή εκτελεί εργασίες μία πρέσα:
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διπλανή οικοδομή όπου γίνονταν οι εργασίες, οι οποίες φαίνεται να προκάλεσαν την κατάρρευση της πολυκατοικίας, είχε άδεια για την ανέγερση κτηρίου 5 ορόφων.
Αμέσως μετά την κατάρρευση στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας στα συντρίμμια για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων. Όπως δήλωσε ο υποστράτηγος και συντονιστής Αττικής της Πυροσβεστικής, Βικέντιος Μαρινάκης, παρότι, οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι τέσσερα άτομα ήταν εγκλωβισμένα, «στελέχη ωστόσο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ύστερα από προσπάθειες, διαπίστωσαν ότι όλοι οι κάτοικοι της πολυκατοικίας αλλά και οι εργάτες ήταν ασφαλείς».
Για την υπόθεση οι πέντε προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις.
«Υπήρχαν δύο οικόπεδα, το Αλκμήνης 20 και το Αλκμήνης 22. Στο δεύτερο ήταν μία πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων της δεκαετίας του 70 και δίπλα υπήρχε όμορο κτίσμα το οποίο κατεδαφίστηκε με οικοδομική άδεια και βγήκε μία δεύτερη οικοδομική άδεια ανέγερσης. Λογικά στη φάση των εκσκαφών του υπογείου θα έγινε κάποια αστοχία η οποία οδήγησε στην κατάρρευση» τόνισε στο protothema.gr, ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του δήμου, Παναγιώτης Χαρλαύτης.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
Δείτε φωτογραφίες μετά την κατάρρευση του κτηρίου:
Η πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων, η οποία αποτελούνταν από επτά διαμερίσματα, κατέρρευσε υπό συνθήκες που διερευνώνται, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούνταν σε γειτονική οικοδομή.
Στις φωτογραφίες φαίνεται το κτήριο να καταρρέει τη στιγμή που στη διπλανή οικοδομή εκτελεί εργασίες μία πρέσα:
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διπλανή οικοδομή όπου γίνονταν οι εργασίες, οι οποίες φαίνεται να προκάλεσαν την κατάρρευση της πολυκατοικίας, είχε άδεια για την ανέγερση κτηρίου 5 ορόφων.
Αμέσως μετά την κατάρρευση στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας στα συντρίμμια για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων. Όπως δήλωσε ο υποστράτηγος και συντονιστής Αττικής της Πυροσβεστικής, Βικέντιος Μαρινάκης, παρότι, οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι τέσσερα άτομα ήταν εγκλωβισμένα, «στελέχη ωστόσο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ύστερα από προσπάθειες, διαπίστωσαν ότι όλοι οι κάτοικοι της πολυκατοικίας αλλά και οι εργάτες ήταν ασφαλείς».
Για την υπόθεση οι πέντε προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις.
«Υπήρχαν δύο οικόπεδα, το Αλκμήνης 20 και το Αλκμήνης 22. Στο δεύτερο ήταν μία πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων της δεκαετίας του 70 και δίπλα υπήρχε όμορο κτίσμα το οποίο κατεδαφίστηκε με οικοδομική άδεια και βγήκε μία δεύτερη οικοδομική άδεια ανέγερσης. Λογικά στη φάση των εκσκαφών του υπογείου θα έγινε κάποια αστοχία η οποία οδήγησε στην κατάρρευση» τόνισε στο protothema.gr, ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του δήμου, Παναγιώτης Χαρλαύτης.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
Δείτε φωτογραφίες μετά την κατάρρευση του κτηρίου:
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