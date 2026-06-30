Η Ευγενία Σαμαρά φωτογραφίζεται με μαγιό και γράφει «Λίγη ακόμη θάλασσα γιατί πλησιάζει η ώρα που θα βρεθώ και πάλι στα βουνά»
Η Ευγενία Σαμαρά φωτογραφίζεται με μαγιό και γράφει «Λίγη ακόμη θάλασσα γιατί πλησιάζει η ώρα που θα βρεθώ και πάλι στα βουνά»
Η ηθοποιός πόζαρε με μπικίνι και ανάρτησε στιγμιότυπα στα social media
Στιγμές χαλάρωσης στη θάλασσα πέρασε η Ευγενία Σαμαρά, λίγο πριν βρεθεί πάλι σε βουνά, λίμνες και καταρράκτες.
Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες, με την ίδια να ποζάρει φορώντας μπικίνι και απολαμβάνοντας τον ήλιο. Προετοίμασε επίσης τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ότι σύντομα θα ξεκινήσει τα ταξίδια στη φύση, δείχνοντάς τους εικόνες από τις αποδράσεις που θα κάνει.
«Λίγη ακόμη θάλασσα γιατί πλησιάζει η ώρα που θα βρεθώ και πάλι στα βουνά, στις λίμνες και τους καταρράκτες. Και αν νομίζετε ότι θα σας αφήσω σε ησυχία μήπως με κάνετε ανφολο τώρα. Αλλά, αν μείνετε θα ταξιδέψουμε πολύ στη φύση», σχολίασε η Ευγενία Σαμαρά στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.
Η ανάρτηση της Ευγενίας Σαμαρά
Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες, με την ίδια να ποζάρει φορώντας μπικίνι και απολαμβάνοντας τον ήλιο. Προετοίμασε επίσης τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ότι σύντομα θα ξεκινήσει τα ταξίδια στη φύση, δείχνοντάς τους εικόνες από τις αποδράσεις που θα κάνει.
«Λίγη ακόμη θάλασσα γιατί πλησιάζει η ώρα που θα βρεθώ και πάλι στα βουνά, στις λίμνες και τους καταρράκτες. Και αν νομίζετε ότι θα σας αφήσω σε ησυχία μήπως με κάνετε ανφολο τώρα. Αλλά, αν μείνετε θα ταξιδέψουμε πολύ στη φύση», σχολίασε η Ευγενία Σαμαρά στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.
Η ανάρτηση της Ευγενίας Σαμαρά
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