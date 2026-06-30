Θα σήκωναν πενταώροφη πολυτελή πολυκατοικία δίπλα σε εκείνη που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, δείτε φωτογραφίες

Το project παρουσιαζόταν ως μια premium residential επένδυση σε ένα από τα πιο ανερχόμενα σημεία της Αθήνας, στο τρίγωνο Κεραμεικού – Πετραλώνων – Θησείου, σε απόσταση αναπνοής από τον λόφο Φιλοπάππου και τη διαδρομή προς την Ακρόπολη