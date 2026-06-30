Θα σήκωναν πενταώροφη πολυτελή πολυκατοικία δίπλα σε εκείνη που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, δείτε φωτογραφίες
Θα σήκωναν πενταώροφη πολυτελή πολυκατοικία δίπλα σε εκείνη που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, δείτε φωτογραφίες
Το project παρουσιαζόταν ως μια premium residential επένδυση σε ένα από τα πιο ανερχόμενα σημεία της Αθήνας, στο τρίγωνο Κεραμεικού – Πετραλώνων – Θησείου, σε απόσταση αναπνοής από τον λόφο Φιλοπάππου και τη διαδρομή προς την Ακρόπολη
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση της κατάρρευσης της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, στο διπλανό οικόπεδο είχε δρομολογηθεί η ανέγερση ενός νέου, πολυτελούς πενταώροφου συγκροτήματος κατοικιών με υπόγειο, σοφίτα και πυλωτή, το οποίο θα υψωνόταν μεσοτοιχία με το παλιό κτήριο που κατέρρευσε.
Πίσω από το έργο φέρονται να βρίσκονται δύο αρχιτέκτονες μηχανικοί, οι οποίοι είχαν σχεδιάσει την κατασκευή ενός σύγχρονου οικιστικού project υψηλών προδιαγραφών.
Τα φωτορεαλιστικά που συνοδεύουν την παρουσίαση του έργου αποκαλύπτουν μια ιδιαίτερα προσεγμένη και πολυτελή κατασκευή, με minimal αισθητική, μεγάλες βεράντες, φωτεινούς εσωτερικούς χώρους και σύγχρονα υλικά υψηλής ποιότητας.
Το project παρουσιαζόταν ως μια premium residential επένδυση σε ένα από τα πιο ανερχόμενα σημεία της Αθήνας, στο τρίγωνο Κεραμεικού – Πετραλώνων – Θησείου, σε απόσταση αναπνοής από τον λόφο Φιλοπάππου και τη διαδρομή προς την Ακρόπολη.
Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του έργου, το νέο κτήριο σχεδιαζόταν να προσφέρει υψηλή συνδεσιμότητα, καθώς βρίσκεται κοντά σε τρεις σταθμούς μετρό, αλλά και άμεση πρόσβαση σε βασικούς οδικούς άξονες όπως η Πειραιώς και η Πέτρου Ράλλη.
Το συγκρότημα διαφημιζόταν ως μία νέα εμπειρία αστικής κατοικίας, με εύκολη πρόσβαση σε καφέ, φούρνους, εστιατόρια, supermarkets, φαρμακεία, σχολεία, co-working spaces αλλά και εγκαταστάσεις άθλησης, όπως το Σεράφειο.
Ιδιαίτερη έμφαση δινόταν στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου.
Όπως αναφέρεται, η κατασκευή θα στηριζόταν σε οπλισμένο σκυρόδεμα με αυξημένες αντισεισμικές προδιαγραφές, πλήρη θερμομόνωση και ηχομόνωση, ενεργειακά αποδοτική πρόσοψη, LED φωτισμό χαμηλής κατανάλωσης, smart home τεχνολογίες, μαρμάρινους κοινόχρηστους χώρους και υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Στην παρουσίαση γίνεται επίσης λόγος για μεγάλες ιδιωτικές βεράντες, φυσικό φωτισμό, διαμπερείς κατοικίες και premium υλικά, στοιχεία που στόχευαν ξεκάθαρα σε αγοραστές υψηλών απαιτήσεων αλλά και επενδυτές που αναζητούν ακίνητα με υπεραξία στο κέντρο της Αθήνας.
Ωστόσο, μετά την κατάρρευση της παλιάς τετραώροφης πολυκατοικίας, το ερώτημα πλέον αλλάζει. Και δεν αφορά μόνο την εμπορική αξία ή την αρχιτεκτονική ταυτότητα του έργου.
Αφορά κυρίως το κατά πόσο μια τόσο μεγάλη κατασκευή, πέντε επιπέδων, δίπλα σε παλαιά κτίσματα, μπορούσε να εξελιχθεί χωρίς να δημιουργήσει στατική επιβάρυνση ή κινδύνους για τις γειτονικές ιδιοκτησίες.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, που εξετάζουν αν οι εργασίες εκσκαφής και θεμελίωσης για την ανέγερση της νέας πολυκατοικίας συνδέονται άμεσα με την κατάρρευση του παλιού κτηρίου.
Δείτε φωτογραφίες από το συγκρότημα κατοικιών που σχεδιαζόταν:
Πίσω από το έργο φέρονται να βρίσκονται δύο αρχιτέκτονες μηχανικοί, οι οποίοι είχαν σχεδιάσει την κατασκευή ενός σύγχρονου οικιστικού project υψηλών προδιαγραφών.
Τα φωτορεαλιστικά που συνοδεύουν την παρουσίαση του έργου αποκαλύπτουν μια ιδιαίτερα προσεγμένη και πολυτελή κατασκευή, με minimal αισθητική, μεγάλες βεράντες, φωτεινούς εσωτερικούς χώρους και σύγχρονα υλικά υψηλής ποιότητας.
Το project παρουσιαζόταν ως μια premium residential επένδυση σε ένα από τα πιο ανερχόμενα σημεία της Αθήνας, στο τρίγωνο Κεραμεικού – Πετραλώνων – Θησείου, σε απόσταση αναπνοής από τον λόφο Φιλοπάππου και τη διαδρομή προς την Ακρόπολη.
Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του έργου, το νέο κτήριο σχεδιαζόταν να προσφέρει υψηλή συνδεσιμότητα, καθώς βρίσκεται κοντά σε τρεις σταθμούς μετρό, αλλά και άμεση πρόσβαση σε βασικούς οδικούς άξονες όπως η Πειραιώς και η Πέτρου Ράλλη.
Το συγκρότημα διαφημιζόταν ως μία νέα εμπειρία αστικής κατοικίας, με εύκολη πρόσβαση σε καφέ, φούρνους, εστιατόρια, supermarkets, φαρμακεία, σχολεία, co-working spaces αλλά και εγκαταστάσεις άθλησης, όπως το Σεράφειο.
Ιδιαίτερη έμφαση δινόταν στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου.
Όπως αναφέρεται, η κατασκευή θα στηριζόταν σε οπλισμένο σκυρόδεμα με αυξημένες αντισεισμικές προδιαγραφές, πλήρη θερμομόνωση και ηχομόνωση, ενεργειακά αποδοτική πρόσοψη, LED φωτισμό χαμηλής κατανάλωσης, smart home τεχνολογίες, μαρμάρινους κοινόχρηστους χώρους και υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Στην παρουσίαση γίνεται επίσης λόγος για μεγάλες ιδιωτικές βεράντες, φυσικό φωτισμό, διαμπερείς κατοικίες και premium υλικά, στοιχεία που στόχευαν ξεκάθαρα σε αγοραστές υψηλών απαιτήσεων αλλά και επενδυτές που αναζητούν ακίνητα με υπεραξία στο κέντρο της Αθήνας.
Ωστόσο, μετά την κατάρρευση της παλιάς τετραώροφης πολυκατοικίας, το ερώτημα πλέον αλλάζει. Και δεν αφορά μόνο την εμπορική αξία ή την αρχιτεκτονική ταυτότητα του έργου.
Αφορά κυρίως το κατά πόσο μια τόσο μεγάλη κατασκευή, πέντε επιπέδων, δίπλα σε παλαιά κτίσματα, μπορούσε να εξελιχθεί χωρίς να δημιουργήσει στατική επιβάρυνση ή κινδύνους για τις γειτονικές ιδιοκτησίες.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, που εξετάζουν αν οι εργασίες εκσκαφής και θεμελίωσης για την ανέγερση της νέας πολυκατοικίας συνδέονται άμεσα με την κατάρρευση του παλιού κτηρίου.
Δείτε φωτογραφίες από το συγκρότημα κατοικιών που σχεδιαζόταν:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα