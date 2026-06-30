Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με 24% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 14,7%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,4%
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Δημοσκόπηση Δημοσκόπηση ALCO Νέα Δημοκρατία ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ Ελπίδα για τη Δημοκρατία

Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με 24% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 14,7%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,4%

Με κέρδη και τα τρία κόμματα σε σχέση με τον Μάιο, πτώση 1,7% για την Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού

Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με 24% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 14,7%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,4%
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Πρώτη με μικρά κέρδη έναντι του Μαΐου καταγράφεται η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Alco για την ιστοσελίδα Flash.gr, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να είναι στη δεύτερη θέση και να ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων συγκεντρώνει 24% (23,5% τον Μάιο), η ΕΛΑΣ-Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 14,7% (12,8% τον Μάιο), το ΠΑΣΟΚ 10,4% (10% τον Μάιο), η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,8% (9,5% τον Μάιο), η Ελληνική Λύση 6,7% (6,3%), το ΚΚΕ 6,4% (6,4%), η Πλεύση Ελευθερίας 3,1% (3,2%), το ΜεΡΑ25 και η Φωνή Λογικής 2,3% (2,6% και 2,7% αντίστοιχα τον Μάιο), ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3% (1,5%) και οι Δημοκράτες 1% (0,8%).

Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με 24% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 14,7%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,4%


Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 28% θεωρεί ότι το κυρίαρχο δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι το «σταθερότητα-ακυβερνησία» και το 64% το «διαφάνεια-διαφθορά», χαρακτηρίζοντας την ακρίβεια ως το πρόβλημα που θέλει την πιο άμεση αντιμετώπιση και ακολουθούν η λειτουργία των θεσμών και η διαφάνεια.

Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με 24% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 14,7%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,4%


Οι ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση κλήθηκαν να απαντήσουν και τα συναισθήματα που τους δημιουργεί το ενδεχόμενο τρίτης κυβερνητικής θητείας Μητσοτάκη, ο σχηματισμός κυβέρνησης με πυρήνα είτε το ΠΑΣΟΚ είτε την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

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Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με 24% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 14,7%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,4%
Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με 24% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 14,7%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,4%
Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με 24% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 14,7%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,4%


Για τον Αντώνη Σαμαρά το 79% απαντά ότι είναι «καθόλου» ή «λίγο» πιθανό να ψηφίσει τυχόν κόμμα Σαμαρά με ένα 11% να απαντά «αρκετά» ή «λίγο»

Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με 24% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 14,7%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,4%


Το 21% λέει, ακόμα, ότι αν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, θα ήθελε να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9%, η Φωνή Λογικής με 4% και η ΕΛΑΣ με το ίδιο ποσοστό.

Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με 24% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 14,7%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,4%
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