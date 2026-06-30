Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με 24% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 14,7%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,4%

Το 21% λέει, ακόμα, ότι αν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, θα ήθελε να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9%, η Φωνή Λογικής με 4% και η ΕΛΑΣ με το ίδιο ποσοστό.