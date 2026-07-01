Ο Βαγγέλης Μπαταρλής μετά την αθώωσή του: «Ενοχλούσα λόγω social media, με σταύρωσαν» - Πώς τον αντιμετώπισαν μέσα στη φυλακή
Ο Βαγγέλης Μπαταρλής μετά την αθώωσή του: «Ενοχλούσα λόγω social media, με σταύρωσαν» - Πώς τον αντιμετώπισαν μέσα στη φυλακή
Ο πρώην αστυνομικός και TikToker περιγράφει στο protothema την ημέρα που συνελήφθη αλλά και όσα έζησε μέσα στη φυλακή - Μιλάει για τη συμβολή του δικηγόρου του Σάκη Κεχαγιόγλου και αποκαλύπτει ότι πλέον θα ασχοληθεί μόνο με τα social media
Για την περιπέτεια που έζησε με τη σύλληψή του για ναρκωτικά και τον εγκλεισμό του στη φυλακή, μίλησε λίγο μετά την αθώωσή του ο πρώην αστυνομικός- TikToker Βαγγέλης Μπαταρλής στην εκπομπή Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη. Ο ίδιος περιέγραψε πώς βρέθηκε σε παρακολούθηση από ανώνυμη καταγγελία, που ισχυριζόταν ότι έπαιρνε χρήματα για προστασία καταστημάτων: «Με είχαν σε παρακολούθηση, μου είχαν πει ότι θα ζητούσα 30.000 από μαγαζάτορα. Ήξερα ότι είμαι ενοχλητικός λόγω social media. Όταν είσαι αστυνομικός πρέπει να ακολουθείς κανόνες. Εγώ ήμουν κάπως αναρχικό στοιχείο και το πλήρωσα», δήλωσε. Επίσης στάθηκε στην καθοριστική συμβολή του δικηγόρου του Σάκη Κεχαγιόγλου, υπογραμμίζοντας ότι αν δεν ήταν εκείνος, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
Όπως εξήγησε, η σύλληψή του προέκυψε χωρίς έφοδο, καθώς παρέδωσε ο ίδιος τα κλειδιά του σπιτιού για έλεγχο. Τότε εντοπίστηκε το άτομο που φιλοξενούσε στο σπίτι του να προσπαθεί να εξαφανίσει ποσότητα ναρκωτικών. Ο πρώην αστυνομικός εξηγεί ότι δεν είχε ιδέα και πως αν γνώριζε «δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσω άνθρωπο με ναρκωτικά στο σπίτι μου».
«Υπήρξε αδικία και προκατάληψη στην ανάκριση. Με σταύρωσαν οι δημοσιογράφοι με αναληθή άρθρα. Γιατί όλα εγώ; Εκείνες τις ημέρες που ήμουν μέσα, όλα ο Μπαταρλής. Κάποιος στη θέση του ανακριτή, είναι λογικό να νιώθει πίεση, δίνω ελαφρυντικά. Έπαιξαν ρόλο και οι δημοσιεύσεις μου και ο τρόπος ζωής, για να φλεξάρω για παράδειγμα έκανα στόρι με ένα αμάξι και έλεγα ότι ήταν δικό μου για να ρίξω κοπέλα».
Ο κ. Μπαταρλής μίλησε και για την εμπειρία στη φυλακή: «Μέσα στη φυλακή κατάλαβα την ανθρώπινη πλευρά των κρατουμένων. Συνάντησα πιο ντόμπρους ανθρώπους από ό,τι έξω. Εκεί μέσα συνειδητοποίησα τι τραβάνε, ειδικά κάποιοι που έχουν νεογέννητα παιδιά έξω. Δυστυχώς δεν υπάρχει σωφρονισμός, δεν υπάρχουν δραστηριότητες. Περνούσα δύσκολα, έβγαλα ψωρίαση, τα μαλλιά μου έπεφταν. Προσπαθούσα να δώσω κουράγιο στους γονείς μου και να έχω μέσα άντρες να κλαίνε που είχαν τα παιδιά τους έξω».
Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε όσα σχεδιάζει να κάνει στο μέλλον καθώς πλέον η αστυνομία αποτελεί παρελθόν για εκείνον: «Τώρα θα ασχοληθώ με τα social με μερίδιο ευθύνης, πρέπει να ακολουθώ κανόνες. Σκέφτομαι να φτιάξουμε ορφανοτροφεία, να κάνουμε ανακαινίσεις χωρίς να ακουμπάμε χρήματα. Κάθε πιτσιρικάς να προσέχει και τους γονείς του. Τους αρρώστησα, μέσα κατάλαβα το νόημα της ελευθερίας» Και πρόσθεσε: «Δεν είμαι άγιος, φυσικά έχω κάνει χαζομάρες. Η δικαιοσύνη με έβαλε, η δικαιοσύνη με έβγαλε, όλοι πρέπει να πιστεύουμε στη διαδικασία. Εμένα με έφερε κοντά στον Χριστό, έπρεπε να περάσω δύσκολα για να αρχίσω να συνομιλώ με τον Θεό».
Όπως εξήγησε, η σύλληψή του προέκυψε χωρίς έφοδο, καθώς παρέδωσε ο ίδιος τα κλειδιά του σπιτιού για έλεγχο. Τότε εντοπίστηκε το άτομο που φιλοξενούσε στο σπίτι του να προσπαθεί να εξαφανίσει ποσότητα ναρκωτικών. Ο πρώην αστυνομικός εξηγεί ότι δεν είχε ιδέα και πως αν γνώριζε «δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσω άνθρωπο με ναρκωτικά στο σπίτι μου».
«Υπήρξε αδικία και προκατάληψη στην ανάκριση. Με σταύρωσαν οι δημοσιογράφοι με αναληθή άρθρα. Γιατί όλα εγώ; Εκείνες τις ημέρες που ήμουν μέσα, όλα ο Μπαταρλής. Κάποιος στη θέση του ανακριτή, είναι λογικό να νιώθει πίεση, δίνω ελαφρυντικά. Έπαιξαν ρόλο και οι δημοσιεύσεις μου και ο τρόπος ζωής, για να φλεξάρω για παράδειγμα έκανα στόρι με ένα αμάξι και έλεγα ότι ήταν δικό μου για να ρίξω κοπέλα».
Ο κ. Μπαταρλής μίλησε και για την εμπειρία στη φυλακή: «Μέσα στη φυλακή κατάλαβα την ανθρώπινη πλευρά των κρατουμένων. Συνάντησα πιο ντόμπρους ανθρώπους από ό,τι έξω. Εκεί μέσα συνειδητοποίησα τι τραβάνε, ειδικά κάποιοι που έχουν νεογέννητα παιδιά έξω. Δυστυχώς δεν υπάρχει σωφρονισμός, δεν υπάρχουν δραστηριότητες. Περνούσα δύσκολα, έβγαλα ψωρίαση, τα μαλλιά μου έπεφταν. Προσπαθούσα να δώσω κουράγιο στους γονείς μου και να έχω μέσα άντρες να κλαίνε που είχαν τα παιδιά τους έξω».
Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε όσα σχεδιάζει να κάνει στο μέλλον καθώς πλέον η αστυνομία αποτελεί παρελθόν για εκείνον: «Τώρα θα ασχοληθώ με τα social με μερίδιο ευθύνης, πρέπει να ακολουθώ κανόνες. Σκέφτομαι να φτιάξουμε ορφανοτροφεία, να κάνουμε ανακαινίσεις χωρίς να ακουμπάμε χρήματα. Κάθε πιτσιρικάς να προσέχει και τους γονείς του. Τους αρρώστησα, μέσα κατάλαβα το νόημα της ελευθερίας» Και πρόσθεσε: «Δεν είμαι άγιος, φυσικά έχω κάνει χαζομάρες. Η δικαιοσύνη με έβαλε, η δικαιοσύνη με έβγαλε, όλοι πρέπει να πιστεύουμε στη διαδικασία. Εμένα με έφερε κοντά στον Χριστό, έπρεπε να περάσω δύσκολα για να αρχίσω να συνομιλώ με τον Θεό».
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