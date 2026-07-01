Ο Βαγγέλης Μπαταρλής μετά την αθώωσή του: «Ενοχλούσα λόγω social media, με σταύρωσαν» - Πώς τον αντιμετώπισαν μέσα στη φυλακή

Ο πρώην αστυνομικός και TikToker περιγράφει στο protothema την ημέρα που συνελήφθη αλλά και όσα έζησε μέσα στη φυλακή - Μιλάει για τη συμβολή του δικηγόρου του Σάκη Κεχαγιόγλου και αποκαλύπτει ότι πλέον θα ασχοληθεί μόνο με τα social media