Αναστάσης Ροϊλός: Όταν έπαιζα στις Άγριες Μέλισσες είχα ένα ατύχημα με τη μηχανή, ήμουν πάρα πολύ τυχερός, είχα άγιο





Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη 30 Ιουνίου στο The 2Night Show, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την απόφασή του να αποκρύψει τότε από τη δημοσιότητα το ατύχημά του, κυρίως για να μην ανησυχήσει η μητέρα του. Χαρακτηριστικά, δήλωσε πως μέσα στο νοσοκομείο φορούσε καπέλο για να μην τον αναγνωρίσουν.



Παράλληλα, ο Αναστάσης Ροϊλός παραδέχτηκε ότι το τροχαίο δεν λειτούργησε αποτρεπτικά από το να οδηγήσει ξανά μηχανή, ωστόσο τόνισε ότι έχει αλλάξει η οδηγική του συμπεριφορά: Αναστάσης Ροϊλός , εξηγώντας πως ήταν πολύ τυχερός, καθώς θα μπορούσε να είχε άλλη κατάληξη από το τροχαίο.Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη 30 Ιουνίου στο The 2Night Show, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την απόφασή του να αποκρύψει τότε από τη δημοσιότητα το ατύχημά του, κυρίως για να μην ανησυχήσει η μητέρα του. Χαρακτηριστικά, δήλωσε πως μέσα στο νοσοκομείο φορούσε καπέλο για να μην τον αναγνωρίσουν.Παράλληλα, ο Αναστάσης Ροϊλός παραδέχτηκε ότι το τροχαίο δεν λειτούργησε αποτρεπτικά από το να οδηγήσει ξανά μηχανή, ωστόσο τόνισε ότι έχει αλλάξει η οδηγική του συμπεριφορά:

Στο ατύχημα που είχε όταν έπαιζε στις Άγριες Μέλισσες με τη μηχανή του αναφέρθηκε ο«Οδηγώ πάντα μηχανή, και τώρα ακόμα πιο πολύ. Είχα ένα ατύχημα με τη μηχανή, αλλά δεν το αφήσαμε τότε να βγει για να μην γίνει θέμα και κυρίως για να μην ανησυχήσει η μαμά μου. Μου είχαν βάλει καπέλο για να μην με αναγνωρίσουν, γιατί έπρεπε να πάμε σε άλλο κτίριο για να κάνω την αξονική. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός, είχα άγιο σε εκείνο το ατύχημα. Δεν με έκανε το ατύχημα να μην θέλω να οδηγήσω μηχανή. Στον έναν μήνα, ήμουν κουτσός ακόμα και πήγα πήρα τη μηχανή από εκεί που την είχαν, την οδήγησα με τεντωμένο πόδι με έναν φίλο από πίσω. Έχω αλλάξει γνώμη για τον τρόπο οδήγησης και στο πώς προσέχω».