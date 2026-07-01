«Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε» είχε πει μηχανικός για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, το χρονικό μιας προαναγγελθείσας κατάρρευσης

Προφανώς και τις απαντήσεις θα δώσουν οι αρμόδιες αρχές στη δικογραφία που συντάσσεται, όμως μέχρι τώρα οι ειδικοί κλίνουν προς το συμπέρασμα ότι πρόκειται για έναν. Για παράδειγμα, η πολυκατοικία που κατέρρευσε, είχε χτιστεί το 1970, δεν είχε υπόγειο και τα θεμέλια που είχε ήταν μεταξύ 1- 1,30 μ. Για την καινούρια, πενταόροφη πολυκατοικία με υπόγειο, στον αριθμό 20, τα θεμέλια θα έπεφταν σε βάθος περίπου 6 μέτρων, για τα οποία έγινε και εκσκαφή μετά την κατεδάφιση της αποθήκης (η οποία υπήρχε εκεί από το 1956).Ένα ερώτημα είναι το αν υπήρξε προειδοποίηση τις προηγούμενες μέρες από τεχνικό κλιμάκιο που κλήθηκε να επιθεωρήσει το σημείο και πρότεινε να πέσει εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης της διπλανής πολυκατοικίας, λύση που τελικά δεν προτιμήθηκε για λόγους κόστους.Από την άλλη, ειδικοί επιστήμονες αναφέρουν ότι ένα σωστό δομικά κτίριο δεν θα έπρεπε να επηρεαστεί -πολύ δε περισσότερο να καταρρεύσει- από τις εργασίες σε διπλανό οικόπεδο και πως προϋπήρχε ζήτημα στατικότητας είτε από κακοτεχνία στην πολυκατοικία είτε από κοίλωμα του εδάφους (ούτε ή άλλως το έδαφος της περιοχής θεωρείται γεώδες και σχετικά σαθρό). Παρά το γεγονός, επισημαίνουν, ότι θα έπρεπε να έχει γίνεικαι έργα αντιστήριξης πριν προχωρήσει το έργο, η ολική κατάρρευση δεν δικαιολογείται, εκτός αν υπήρχαν ήδη σοβαρές αδυναμίες στον σκελετό του ή κάποια γεωλογική ιδιαιτερότητα.