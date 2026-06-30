Γιατί μετοικούν οι πλούσιοι του κόσμου στην Ελλάδα - Τι δείχνουν δύο εκθέσεις από Henley & Partners και Knight Frank
Γιατί μετοικούν οι πλούσιοι του κόσμου στην Ελλάδα - Τι δείχνουν δύο εκθέσεις από Henley & Partners και Knight Frank
Στην 7η θέση στην Ευρώπη και στη 14η παγκοσμίως η χώρα μας στην προσέλκυση εύπορων επενδυτών - Το 2025 μετεγκαταστάθηκαν 1.200 ξένοι με περιουσίες πάνω από $7 δισ.
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Σε μια περίοδο όπου η μετακίνηση πλούτου ανά τον κόσμο διαρκώς εντείνεται, καθώς υπαγορεύεται πλέον από συνδυασμό πολλών παραγόντων, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε μαγνήτη προσέλκυσης ολοένα και περισσότερων κεφαλαίων και περιουσιών από ανθρώπους που αποφασίζουν να μετεγκατασταθούν στη χώρα μας.
Οπως αναφέρει και ο Economist, σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αβεβαιότητα, με δύο εστίες πολέμου (Ουκρανία, Μέση Ανατολή), πολιτικές αναταράξεις και οικονομικές και φορολογικές ανισορροπίες, η επιλογή της χώρας κατοικίας μετατρέπεται πλέον σε κρίσιμη στρατηγική απόφαση διαχείρισης του πλούτου από τους εύπορους κατοίκους του πλανήτη, δηλαδή τους έχοντες περιουσία άνω του 1 εκατ. δολαρίων. Με την απόφαση αυτή να αφορά το πού αισθάνεται κανείς ότι μπορεί να προστατεύσει καλύτερα την περιουσία του, την οικογένειά του και το μέλλον του συνολικά.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακά άλματα τα τελευταία χρόνια, έχοντας καταφέρει να αναδειχθεί ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς παγκοσμίως προορισμούς για πλούσιους ιδιώτες επενδυτές που επιδιώκουν να μετεγκατασταθούν σε άλλες χώρες, καθώς καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα παραπάνω κριτήρια.
Εγγυάται πολιτική σταθερότητα και οικονομική ασφάλεια στους εν λόγω υποψήφιους, προσφέρει ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον, ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο, σύγχρονες κοινωνικές υποδομές, ποιότητα ζωής, πέρα από τα φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήματά της (κλίμα, αποστάσεις, τρόπος ζωής κ.λπ.).
Γεγονός που αναδεικνύει και τον εκτός τόπου και χρόνου ανεδαφικό έως και υπονομευτικό χαρακτήρα προτάσεων όπως η αυθαίρετη υπερφορολόγηση του πλούτου (κότερα, πισίνες κ.ά.) ή της επανάληψης σκηνικών όπως το κλείσιμο των τραπεζών, που θα μπορούσαν να δυναμιτίσουν το παραπάνω θετικό κλίμα.
Η ευνοϊκή εικόνα για την Ελλάδα πιστοποιείται από σειρά εκθέσεων διαφόρων εξειδικευμένων εταιρειών σε θέματα διεθνούς κινητικότητας του πλούτου, που συγκλίνουν στις εκτιμήσεις τους για τον «προορισμό Ελλάδα» σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση κεφαλαίων από εκατοντάδες ξένους κροίσους από διάφορες χώρες-δεξαμενές προς την πατρίδα μας. Εντυπωσιακά είναι, ούτως ή άλλως, τα ειδικότερα στοιχεία για τις επενδύσεις ξένων σε ακίνητα στην Ελλάδα, ιδίως στον τομέα των πολυτελών κατοικιών τα τελευταία χρόνια, όπως και η πραγματική έκρηξη Αμεσων Ξένων Επενδύσεων στη χώρα μας.
Πιο πρόσφατη όλων, η Εκθεση Μετανάστευσης Ιδιωτικού Πλούτου (The Henley Private Wealth Migration Report) για το 2026 της κορυφαίας παγκοσμίως εταιρείας του κλάδου, της βρετανικής Henley & Partners.
Στο βασικό της κεφάλαιο όπου κατατάσσονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι χώρες-ηγέτες της παγκόσμιας κινητικότητας πλούτου η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η θέση στην Ευρώπη (και 14η παγκοσμίως) όσον αφορά την προσέλκυση εύπορων επενδυτών που μετεγκαθίστανται στη χώρα μας είτε αγοράζοντας ακίνητα, είτε μεταφέροντας κινητό πλούτο ή/και την έδρα των επιχειρήσεών τους ή τα family offices των οποίων ηγούνται, είτε ιδρύοντας νέες εταιρείες είτε επενδύοντας κεφάλαια σε υπάρχουσες ελληνικές.
Οπως αναφέρει και ο Economist, σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αβεβαιότητα, με δύο εστίες πολέμου (Ουκρανία, Μέση Ανατολή), πολιτικές αναταράξεις και οικονομικές και φορολογικές ανισορροπίες, η επιλογή της χώρας κατοικίας μετατρέπεται πλέον σε κρίσιμη στρατηγική απόφαση διαχείρισης του πλούτου από τους εύπορους κατοίκους του πλανήτη, δηλαδή τους έχοντες περιουσία άνω του 1 εκατ. δολαρίων. Με την απόφαση αυτή να αφορά το πού αισθάνεται κανείς ότι μπορεί να προστατεύσει καλύτερα την περιουσία του, την οικογένειά του και το μέλλον του συνολικά.
Τα πλεονεκτήματα
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακά άλματα τα τελευταία χρόνια, έχοντας καταφέρει να αναδειχθεί ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς παγκοσμίως προορισμούς για πλούσιους ιδιώτες επενδυτές που επιδιώκουν να μετεγκατασταθούν σε άλλες χώρες, καθώς καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα παραπάνω κριτήρια.
Εγγυάται πολιτική σταθερότητα και οικονομική ασφάλεια στους εν λόγω υποψήφιους, προσφέρει ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον, ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο, σύγχρονες κοινωνικές υποδομές, ποιότητα ζωής, πέρα από τα φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήματά της (κλίμα, αποστάσεις, τρόπος ζωής κ.λπ.).
Γεγονός που αναδεικνύει και τον εκτός τόπου και χρόνου ανεδαφικό έως και υπονομευτικό χαρακτήρα προτάσεων όπως η αυθαίρετη υπερφορολόγηση του πλούτου (κότερα, πισίνες κ.ά.) ή της επανάληψης σκηνικών όπως το κλείσιμο των τραπεζών, που θα μπορούσαν να δυναμιτίσουν το παραπάνω θετικό κλίμα.
Henley & Partners
Η ευνοϊκή εικόνα για την Ελλάδα πιστοποιείται από σειρά εκθέσεων διαφόρων εξειδικευμένων εταιρειών σε θέματα διεθνούς κινητικότητας του πλούτου, που συγκλίνουν στις εκτιμήσεις τους για τον «προορισμό Ελλάδα» σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση κεφαλαίων από εκατοντάδες ξένους κροίσους από διάφορες χώρες-δεξαμενές προς την πατρίδα μας. Εντυπωσιακά είναι, ούτως ή άλλως, τα ειδικότερα στοιχεία για τις επενδύσεις ξένων σε ακίνητα στην Ελλάδα, ιδίως στον τομέα των πολυτελών κατοικιών τα τελευταία χρόνια, όπως και η πραγματική έκρηξη Αμεσων Ξένων Επενδύσεων στη χώρα μας.
Πιο πρόσφατη όλων, η Εκθεση Μετανάστευσης Ιδιωτικού Πλούτου (The Henley Private Wealth Migration Report) για το 2026 της κορυφαίας παγκοσμίως εταιρείας του κλάδου, της βρετανικής Henley & Partners.
Στο βασικό της κεφάλαιο όπου κατατάσσονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι χώρες-ηγέτες της παγκόσμιας κινητικότητας πλούτου η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η θέση στην Ευρώπη (και 14η παγκοσμίως) όσον αφορά την προσέλκυση εύπορων επενδυτών που μετεγκαθίστανται στη χώρα μας είτε αγοράζοντας ακίνητα, είτε μεταφέροντας κινητό πλούτο ή/και την έδρα των επιχειρήσεών τους ή τα family offices των οποίων ηγούνται, είτε ιδρύοντας νέες εταιρείες είτε επενδύοντας κεφάλαια σε υπάρχουσες ελληνικές.
Η εν λόγω έκθεση συνυπολογίζοντας 12 παραμέτρους, ανάμεσά τους η γεωπολιτική σταθερότητα, η ποιότητα ζωής, το κράτος δικαίου, η κινητικότητα κεφαλαίου, οι οδοί μετανάστευσης επενδυτών και προσώπων με υψηλή καθαρή αξία, το φορολογικό καθεστώς, τα προγράμματα διαμονής και απονομής ιθαγένειας, η ένταξη της οικογένειας κ.ο.κ., αναδεικνύει μια Βαθμολογία Ανταγωνιστικότητας Κινητικότητας Πλούτου, η οποία έχει σχεδιαστεί για να μετρά την ελκυστικότητα των διαφόρων χωρών σε άτομα-εκατομμυριούχους και επενδυτικά κεφάλαια που διακινούνται διεθνώς.
Τα ευρήματα συγκρίνονται και συναξιολογούνται με τα έγκυρα δεδομένα από διεθνείς οργανισμούς (Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ΟΟΣΑ), ενώ συνδυάζονται και με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης του Institute for Economics and Peace (ΙΕΡ).
Η βαρύτητα της Ελλάδας ως εντυπωσιακά ανερχόμενου προορισμού μετεγκατάστασης πλουσίων αναδεικνύεται ήδη από τον πρόλογο της έκθεσης: «Σιγκαπούρη, Ιταλία, Ελβετία, Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ και Νέα Ζηλανδία αναδεικνύονται ως μερικοί από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τον διεθνώς κινητό πλούτο το 2026, ενώ Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία και Νότια Κορέα αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις ανταγωνιστικότητας, καθώς οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική αβεβαιότητα και οι αλλαγές πολιτικής ωθούν τα πλούσια άτομα και τις οικογένειες να επανεκτιμήσουν τις επιλογές τους», αναφέρεται σχετικά στην εισαγωγή του Report 2026 της H&P.
Η Ελλάδα βαθμολογείται με 70,5 μονάδες (με άριστα το 100). Στην κορυφή βρίσκονται η Σιγκαπούρη (79,5), η Νέα Ζηλανδία (75,8) και οι Νήσοι Κέιμαν (74,3). Η Κύπρος κατατάσσεται 4η (73,5), κορυφαία στην Ευρώπη. Επονται η Ολλανδία (72,8), η Πορτογαλία (72,5), η Ιταλία (72,3), οι Βερμούδες (72,0), η Ουρουγουάη (71,8), η Λετονία (71,7), ο Παναμάς (71,5), το Χονγκ Κονγκ (71,2), η Ελβετία (70,8), ενώ την Ελλάδα ακολουθούν η Κόστα Ρίκα (70,2), το Μονακό (70,0) κ.ο.κ.
Ωστόσο, οι κατατάξεις αποκαλύπτουν μόνο μια πτυχή της αλήθειας. Παρότι η Κύπρος, η Ολλανδία και η Πορτογαλία σημειώνουν υψηλότερες βαθμολογίες, η έκθεση αναδεικνύει ιδιαίτερα την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ελβετία ως ελκυστικότατους προορισμούς για πλούσιους μετανάστες.
Ειδικότερα, η Ελλάδα περιγράφεται ως μία από τις σαφέστερα ωφελημένες χώρες στον ανταγωνισμό προσέλκυσης κεφαλαίων. Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, «η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της ως προορισμός-κλειδί στη Μεσόγειο για τη διεθνή μετακίνηση πλούτου, κάτι που υποστηρίζεται από την ποιότητα ζωής που παρέχει ως χώρα, τα ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα που προσφέρει στους νέους κατοίκους μαζί και με το καθιερωμένο καθεστώς της Golden Visa».
Επιπροσθέτως, η ισχυρή επίδοση της Ελλάδας αποδίδεται και στις αλλαγές που προέκυψαν στο τοπίο της επενδυτικής μετανάστευσης στην Ευρώπη μετά την απόφαση της Ισπανίας να κλείσει το δικό της πρόγραμμα Golden Visa και την απομάκρυνση της Πορτογαλίας από την επενδυτική της οδό που συνδέεται με τα ακίνητα. «Οταν οι κυβερνήσεις κλείνουν καθιερωμένες οδούς για την παγκόσμια κινητικότητα του πλούτου, η ζήτηση δεν εξαφανίζεται, αλλά μετακινείται», σημειώνεται στην έκθεση.
Η ίδια εταιρεία στην έκθεσή της για το 2025, η οποία περιείχε και αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία μετακινήσεων (εισροές και εκροές, Country Wealth Flows) εκατομμυριούχων επενδυτών ανά τον κόσμο, που συγκεντρώθηκαν για λογαριασμό της από την εταιρεία New World Wealth, είχε αναδείξει την Ελλάδα στην 8η θέση. Με 1.200 εκατομμυριούχους να μετακινούνται από τη χώρα τους και να εγκαθίστανται στη δική μας, μεταφέροντας πλούτο 7,7 δισ. δολαρίων.
Στην κορυφή της αντίστοιχης λίστας είχαν βρεθεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 9.800 μετακινούμενους εκατομμυριούχους προς αυτά, με συνολική περιουσία 63 δισ. δολαρίων. Στη 2η θέση οι ΗΠΑ που υποδέχτηκαν 7.500 εκατομμυριούχους επενδυτές-μετανάστες, με πλούτο 43,7 δισ. δολαρίων. Τρίτη η Ιταλία, με εισαγόμενη ροή 3.600 πλούσιων ανθρώπων, με περιουσίες 20,7 δισ. δολαρίων.
Η χώρα μας βρέθηκε πάνω από τον Καναδά και την Αυστραλία, τις ευρωπαϊκές κυρίαρχες οικονομικές δυνάμεις, όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Βρετανία, οι οποίες μάλιστα στο ισοζύγιο εισροών - εκροών μεταναστών επενδυτών σημείωσαν αρνητικές επιδόσεις, καθώς και από χώρες-φορολογικούς παραδείσους όπως το Χονγκ Κονγκ, το Μονακό, οι Νήσοι Κέιμαν κ.ά. Και με την ανοδική τάση να σταθεροποιείται, όπως δείχνει η νεότερη έκθεση της H&P που προαναφέρθηκε και φέτος επικεντρώνεται στα ποιοτικά στοιχεία της μετακίνησης των κεφαλαίων των εύπορων του πλανήτη.
Οπως προκύπτει εξάλλου, το 2024 στην Ελλάδα ζούσαν συνολικά 64.700 άνθρωποι με περιουσίες άνω του 1 εκατ. δολαρίων, 105 με περιουσίες άνω των 100 εκατ. δολαρίων, καθώς και 8 δισεκατομμυριούχοι (φέτος έχουν αυξηθεί σε 21).
Γεγονός που κατέτασσε τότε τη χώρα μας στη 17η θέση της αντίστοιχης παγκόσμιας λίστας, όπου κυριαρχούσαν, στην κυριολεξία χωρίς αντίπαλο, οι Αμερικανοί με 5.492.400 εκατομμυριούχους, 9.850 πολίτες με περιουσίες άνω των 100 εκατ. δολαρίων και 788 δισεκατομμυριούχους. Πίσω τους οι Κινέζοι: 862.400, 2.352 και 305 αντιστοίχως.
Συνολικά, κατά το 2025 υπήρξε μετακίνηση περίπου 142.000 εκατομμυριούχων από 28 χώρες-δεξαμενές προς 31 χώρες-προορισμούς, με συνολική αξία των περιουσιών που μετακινήθηκαν στα 246,4 δισ. δολάρια.
Στην ίδια έκθεση διατυπώθηκε η εκτίμηση ότι φέτος ο αριθμός των millionaires που θα μετακινηθούν ανά τον κόσμο θα φτάσει σε νέα επίπεδα-ρεκόρ, αγγίζοντας τους 165.000. Σε ρόλο πρωταθλητών των εκροών το Ηνωμένο Βασίλειο, με 16.500 εκατομμυριούχους να το εγκαταλείπουν προς διάφορες άλλες χώρες, μεταφέροντας μαζί τους 91,8 δισ. δολάρια, με την Κίνα (7.800 επενδυτές με 55,9 δισ. δολάρια) και την Ινδία (3.500 επενδυτές με 26,2 δισ. δολάρια) να ακολουθούν.
Αποψη και αριθμοί, στα οποία πριν από περίπου έναν μήνα συμφώνησε σε δική του ανάλυση και ο έγκυρος Economist, αν και η έκθεση της H&P για το 2025 συνάντησε ορισμένες επιφυλάξεις, ιδίως από ενώσεις φοροτεχνικών εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου για την ακρίβεια των στοιχείων και την αξιοπιστία της μεθοδολογίας της. Η αξιολόγηση της μετακίνησης πλούτου ανάμεσα σε διάφορες χώρες ξεκίνησε το 2013, όταν οι μετακινηθέντες εκατομμυριούχοι υπολογίστηκαν σε 51.000. Τα επόμενα χρόνια ο ρυθμός ήταν ισχυρά ανοδικός, φτάνοντας στους 110.000 μετακινηθέντες το 2019.
Ακολούθησε ο καταποντισμός λόγω πανδημίας (το 2020 μόλις 12.000 και το 2021 ήταν 25.000), αλλά και η μετέπειτα εκτόξευση: 84.000 το 2022 μέχρι τους 142.000 πέρυσι. Αξιολογώντας τα πρόσφατα δεδομένα ο Economist σημείωσε ότι «οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φαίνεται να έχουν δημιουργήσει νέα ερωτήματα ακόμη και για προορισμούς που θεωρούνταν μέχρι πρότινος ασφαλή καταφύγια».
Την ίδια ώρα, εξάλλου, η IMI, εταιρεία ερευνών που παρακολουθεί τον κλάδο, υπολογίζει ότι η αγορά της λεγόμενης «επενδυτικής μετανάστευσης» έφτασε στα 40 δισ. δολάρια το 2025, διπλάσια σε σχέση με το 2019. Περισσότερες από 1.200 εταιρείες δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες για πλούσιους που αναζητούν νέες πατρίδες.
Δικηγορικά γραφεία, λογιστικές εταιρείες, σύμβουλοι διαχείρισης πλούτου, επενδυτικά funds και εταιρείες ακινήτων έχουν δημιουργήσει ένα νέο οικοσύστημα, τους λεγόμενους «συμβούλους διαφυγής», που εξυπηρετούν αποκλειστικά όσους διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να επιλέξουν χώρα κατοικίας. Ο ρόλος τους δεν περιορίζεται στην εξασφάλιση ενός διαβατηρίου ή μιας άδειας παραμονής. Αναλαμβάνουν τη συνολική μεταφορά της φορολογικής, επενδυτικής και οικογενειακής παρουσίας του πελάτη τους σε μια νέα χώρα.
Γενικότερα εκτιμάται πως η γεωγραφία του πλούτου αλλάζει και η Ελλάδα διεκδικεί πολύ υψηλή θέση στον παγκόσμιο χάρτη των Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI), των εχόντων δηλαδή περιουσίες άνω των 30 εκατ. δολαρίων, εν μέσω μιας επιταχυνόμενης μέχρι το 2031 αυξητικής τάσης.
Ο αριθμός αυτών των ατόμων στη χώρα μας αυξήθηκε ήδη κατά 74% και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, κατά 25,3%, έως το 2031. Από 523 άτομα το 2021 έφτασαν στα 910 φέτος και αναμένεται ότι θα ξεπεράσουν τα 1.140 μέχρι το τέλος της δεκαετίας, τοποθετώντας έτσι την Ελλάδα στη 18η θέση παγκοσμίως σε δυναμική ανάπτυξης.
Παράλληλα, η συγκεκριμένη έκθεση υπογραμμίζει ότι το επόμενο κύμα πλούτου δεν θα προέλθει αποκλειστικά από τις παραδοσιακές οικονομικές υπερδυνάμεις, αλλά από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η Ινδονησία, η Σαουδική Αραβία και η Πολωνία.
Στην Ευρώπη, πέραν της Ελλάδας, ξεχωρίζουν η Σουηδία και η Ρουμανία, ενισχύοντας την εικόνα μιας πιο πολυκεντρικής κατανομής του πλούτου. Οι ΗΠΑ παραμένουν πάντως, το κυρίαρχο «εργοστάσιο» παραγωγής πλούτου, συγκεντρώνοντας το 41% των νέων εισόδων, με Ινδία και Κίνα να ακολουθούν.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των UHNWI αυξήθηκε από 551.435 το 2021 σε 713.626 το 2026, γεγονός που μεταφράζεται σε 89 νέους πολυεκατομμυριούχους καθημερινά. Ενώ μέχρι το 2031 εκτιμάται ότι θα πλησιάσει το 1 εκατομμύριο. Αντίστοιχα, οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη, που σήμερα, σύμφωνα με το «Forbes», ανέρχονται σε 3.369, προβλέπεται να ξεπεράσουν τις 4.000 μέσα στην επόμενη πενταετία.
Αυτή η εισροή κεφαλαίων έχει βαθιές συνέπειες στις χώρες-προορισμούς, όπως η Ελλάδα, αυξάνοντας τη ζήτηση στις αγορές πολυτελών ακινήτων, ενισχύοντας τα τοπικά οικοσυστήματα νεοσύστατων επιχειρήσεων και μεγιστοποιώντας τη ρευστότητα στα περιφερειακά χρηματοπιστωτικά κέντρα.
Επίσης, είναι επί τοις πράγμασι «ψήφος εμπιστοσύνης» στην ελληνική οικονομία, απόδειξη της αξιοπιστίας και φερεγγυότητας της χώρας μας ως επενδυτικού προορισμού, με σαφώς βελτιωμένο από πλευράς κινήτρων και διαδικασιών επενδυτικό περιβάλλον, γενικότερο και ειδικότερο για την αγορά ακινήτων, με ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο και ευνοϊκά προγράμματα για τη διαμονή και την απόκτηση ιθαγένειας.
Μέχρι πρόσφατα, σύμφωνα με τον Economist, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και πρωτίστως βέβαια το Ντουμπάι, αποτελούσαν τον μεγαλύτερο κερδισμένο αυτής της παγκόσμιας ανακατανομής πλούτου, προσελκύοντας χιλιάδες εύπορους πολίτες κυρίως από τη Νότια Ασία, τη Νιγηρία, τη Συρία και τον Λίβανο, αλλά και από αλλού, και εξελισσόμενα έτσι σε ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα κέντρα εκατομμυριούχων στον κόσμο. Ομως όλα αυτά, τώρα, λόγω της εύφλεκτης ακόμη ατμόσφαιρας του πολέμου, τίθενται εν αμφιβόλω, παρότι τα ΗΑΕ επέδειξαν σημαντικά στοιχεία ανθεκτικότητας.
Τούτο, με τη σειρά του, ενδιαφέρει φυσικά πολύ την Ελλάδα, που βρίσκεται στο άλλο άκρο της ευρύτερης γεωπολιτικής περιφέρειας, μακριά από το επίκεντρο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή (όπως και στην Ουκρανία), και αποτελεί «όαση πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας», καθώς και γενικότερα ανερχόμενο επενδυτικό προορισμό.
Του λόγου το αληθές δείχνουν τα στοιχεία της ελληνικής Golden Visa. Παρά την αύξηση των επενδυτικών ορίων για την απόκτησή της (800.000 ευρώ στις premium ζώνες, όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα νησιά με πάνω από 3.500 κατοίκους και ανάλογα στις υπόλοιπες), που σημαίνει αυτόματο δικαίωμα μόνιμης παραμονής στη χώρα μας, παρατηρείται εντυπωσιακή αύξηση των αιτημάτων και των εκδόσεων νέων αδειών μόνιμης διαμονής από πολίτες των χωρών που κατεξοχήν εμπλέκονται στην κρίση στη Μέση Ανατολή (Ιράν, Ισραήλ, Λίβανος).
Ακόμη και από την Τουρκία για διαφορετικούς λόγους, όπως ο υψηλός πληθωρισμός στη γείτονα και η ανάγκη ασφάλειας των περιουσιών και των κεφαλαίων που επενδύονται, καθώς και η απόκτηση διαδρόμου προς την υπόλοιπη Ε.Ε. Επίσης, από τις ΗΠΑ, καθώς το εσωτερικό πολωτικό πολιτικό κλίμα και η οικονομική κατάσταση εξωθούν ολοένα περισσότερους εύπορους Αμερικανούς σε αθρόες αγορές ακινήτων στην Ευρώπη για λόγους ασφάλειας, ενώ στρέφονται παράλληλα μαζικά στην απόκτηση διπλής υπηκοότητας και μετεγκατάστασης στη χώρα όπου επενδύουν.
Με την Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες επιλογές τους, μέσα από έναν συνδυασμό παραγόντων (πολιτική σταθερότητα, ευνοϊκή φορολογία, ικανοποιητικές υποδομές, άμεση πρόσβαση σε πολυτελή θέρετρα κ.λπ.).
Οι αγορές πολυτελών ακινήτων σε νευραλγικές περιοχές της πρωτεύουσας (Κολωνάκι, Αθηναϊκή Ριβιέρα, βόρεια προάστια) από κατόχους της Golden Visa, αλλά και, πέραν αυτών, ακόμη περισσότερο από ξένους αγοραστές πολύ υψηλών εισοδημάτων, ιδίως από τις παραπάνω χώρες, αυξάνονται με εντυπωσιακό ρυθμό. Γεγονός που επιβεβαιώνουν και οι σημαντικότερες ελληνικές και ξένες εταιρείες real estate.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του φετινού Μαΐου, επί συνόλου 32.156 κατόχων της Golden Visa -και ενώ μακράν προηγούνται οι Κινέζοι (16.734)-, 4.905 είναι Τούρκοι, 1.342 Λιβανέζοι, 1.188 Ιρανοί, 772 Ισραηλινοί και 700 Αμερικανοί. Αρκετοί, προφανώς όχι όλοι, ανήκουν στην κατηγορία επενδυτών υψηλού εισοδήματος.
Ακόμη πιο εμφατικά δίνουν την εικόνα τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Βάσει αυτών, οι συνολικές ξένες επενδύσεις στη χώρα εκτοξεύτηκαν το 2025 στα 11,38 δισ. ευρώ, από 7,015 δισ. το 2024.
Με τον κλάδο των ακινήτων να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες αυτής της έκρηξης, έχοντας καταγράψει εισροές 2,056 δισ. ευρώ. Ανάμεσα στους επενδυτές ακινήτων στη χώρα μας εντυπωσιάζει η εισροή κεφαλαίων από το Χονγκ Κονγκ (338 εκατ. ευρώ), την Τουρκία (214 εκατ.), την Ελβετία (211 εκατ.), την Κύπρο (210 εκατ.), τη Γερμανία (142 εκατ.), το Ισραήλ, τις ΗΠΑ (από 88 εκατ.) κ.ά.
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Τα ευρήματα συγκρίνονται και συναξιολογούνται με τα έγκυρα δεδομένα από διεθνείς οργανισμούς (Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ΟΟΣΑ), ενώ συνδυάζονται και με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης του Institute for Economics and Peace (ΙΕΡ).
Η βαρύτητα της Ελλάδας ως εντυπωσιακά ανερχόμενου προορισμού μετεγκατάστασης πλουσίων αναδεικνύεται ήδη από τον πρόλογο της έκθεσης: «Σιγκαπούρη, Ιταλία, Ελβετία, Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ και Νέα Ζηλανδία αναδεικνύονται ως μερικοί από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τον διεθνώς κινητό πλούτο το 2026, ενώ Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία και Νότια Κορέα αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις ανταγωνιστικότητας, καθώς οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική αβεβαιότητα και οι αλλαγές πολιτικής ωθούν τα πλούσια άτομα και τις οικογένειες να επανεκτιμήσουν τις επιλογές τους», αναφέρεται σχετικά στην εισαγωγή του Report 2026 της H&P.
Ο ανταγωνισμός
Η Ελλάδα βαθμολογείται με 70,5 μονάδες (με άριστα το 100). Στην κορυφή βρίσκονται η Σιγκαπούρη (79,5), η Νέα Ζηλανδία (75,8) και οι Νήσοι Κέιμαν (74,3). Η Κύπρος κατατάσσεται 4η (73,5), κορυφαία στην Ευρώπη. Επονται η Ολλανδία (72,8), η Πορτογαλία (72,5), η Ιταλία (72,3), οι Βερμούδες (72,0), η Ουρουγουάη (71,8), η Λετονία (71,7), ο Παναμάς (71,5), το Χονγκ Κονγκ (71,2), η Ελβετία (70,8), ενώ την Ελλάδα ακολουθούν η Κόστα Ρίκα (70,2), το Μονακό (70,0) κ.ο.κ.
Ωστόσο, οι κατατάξεις αποκαλύπτουν μόνο μια πτυχή της αλήθειας. Παρότι η Κύπρος, η Ολλανδία και η Πορτογαλία σημειώνουν υψηλότερες βαθμολογίες, η έκθεση αναδεικνύει ιδιαίτερα την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ελβετία ως ελκυστικότατους προορισμούς για πλούσιους μετανάστες.
Ειδικότερα, η Ελλάδα περιγράφεται ως μία από τις σαφέστερα ωφελημένες χώρες στον ανταγωνισμό προσέλκυσης κεφαλαίων. Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, «η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της ως προορισμός-κλειδί στη Μεσόγειο για τη διεθνή μετακίνηση πλούτου, κάτι που υποστηρίζεται από την ποιότητα ζωής που παρέχει ως χώρα, τα ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα που προσφέρει στους νέους κατοίκους μαζί και με το καθιερωμένο καθεστώς της Golden Visa».
Επιπροσθέτως, η ισχυρή επίδοση της Ελλάδας αποδίδεται και στις αλλαγές που προέκυψαν στο τοπίο της επενδυτικής μετανάστευσης στην Ευρώπη μετά την απόφαση της Ισπανίας να κλείσει το δικό της πρόγραμμα Golden Visa και την απομάκρυνση της Πορτογαλίας από την επενδυτική της οδό που συνδέεται με τα ακίνητα. «Οταν οι κυβερνήσεις κλείνουν καθιερωμένες οδούς για την παγκόσμια κινητικότητα του πλούτου, η ζήτηση δεν εξαφανίζεται, αλλά μετακινείται», σημειώνεται στην έκθεση.
Η ίδια εταιρεία στην έκθεσή της για το 2025, η οποία περιείχε και αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία μετακινήσεων (εισροές και εκροές, Country Wealth Flows) εκατομμυριούχων επενδυτών ανά τον κόσμο, που συγκεντρώθηκαν για λογαριασμό της από την εταιρεία New World Wealth, είχε αναδείξει την Ελλάδα στην 8η θέση. Με 1.200 εκατομμυριούχους να μετακινούνται από τη χώρα τους και να εγκαθίστανται στη δική μας, μεταφέροντας πλούτο 7,7 δισ. δολαρίων.
Στην κορυφή της αντίστοιχης λίστας είχαν βρεθεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 9.800 μετακινούμενους εκατομμυριούχους προς αυτά, με συνολική περιουσία 63 δισ. δολαρίων. Στη 2η θέση οι ΗΠΑ που υποδέχτηκαν 7.500 εκατομμυριούχους επενδυτές-μετανάστες, με πλούτο 43,7 δισ. δολαρίων. Τρίτη η Ιταλία, με εισαγόμενη ροή 3.600 πλούσιων ανθρώπων, με περιουσίες 20,7 δισ. δολαρίων.
Η χώρα μας βρέθηκε πάνω από τον Καναδά και την Αυστραλία, τις ευρωπαϊκές κυρίαρχες οικονομικές δυνάμεις, όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Βρετανία, οι οποίες μάλιστα στο ισοζύγιο εισροών - εκροών μεταναστών επενδυτών σημείωσαν αρνητικές επιδόσεις, καθώς και από χώρες-φορολογικούς παραδείσους όπως το Χονγκ Κονγκ, το Μονακό, οι Νήσοι Κέιμαν κ.ά. Και με την ανοδική τάση να σταθεροποιείται, όπως δείχνει η νεότερη έκθεση της H&P που προαναφέρθηκε και φέτος επικεντρώνεται στα ποιοτικά στοιχεία της μετακίνησης των κεφαλαίων των εύπορων του πλανήτη.
Μετακινήσεις
Οπως προκύπτει εξάλλου, το 2024 στην Ελλάδα ζούσαν συνολικά 64.700 άνθρωποι με περιουσίες άνω του 1 εκατ. δολαρίων, 105 με περιουσίες άνω των 100 εκατ. δολαρίων, καθώς και 8 δισεκατομμυριούχοι (φέτος έχουν αυξηθεί σε 21).
Γεγονός που κατέτασσε τότε τη χώρα μας στη 17η θέση της αντίστοιχης παγκόσμιας λίστας, όπου κυριαρχούσαν, στην κυριολεξία χωρίς αντίπαλο, οι Αμερικανοί με 5.492.400 εκατομμυριούχους, 9.850 πολίτες με περιουσίες άνω των 100 εκατ. δολαρίων και 788 δισεκατομμυριούχους. Πίσω τους οι Κινέζοι: 862.400, 2.352 και 305 αντιστοίχως.
Συνολικά, κατά το 2025 υπήρξε μετακίνηση περίπου 142.000 εκατομμυριούχων από 28 χώρες-δεξαμενές προς 31 χώρες-προορισμούς, με συνολική αξία των περιουσιών που μετακινήθηκαν στα 246,4 δισ. δολάρια.
Στην ίδια έκθεση διατυπώθηκε η εκτίμηση ότι φέτος ο αριθμός των millionaires που θα μετακινηθούν ανά τον κόσμο θα φτάσει σε νέα επίπεδα-ρεκόρ, αγγίζοντας τους 165.000. Σε ρόλο πρωταθλητών των εκροών το Ηνωμένο Βασίλειο, με 16.500 εκατομμυριούχους να το εγκαταλείπουν προς διάφορες άλλες χώρες, μεταφέροντας μαζί τους 91,8 δισ. δολάρια, με την Κίνα (7.800 επενδυτές με 55,9 δισ. δολάρια) και την Ινδία (3.500 επενδυτές με 26,2 δισ. δολάρια) να ακολουθούν.
Ο Economist
Αποψη και αριθμοί, στα οποία πριν από περίπου έναν μήνα συμφώνησε σε δική του ανάλυση και ο έγκυρος Economist, αν και η έκθεση της H&P για το 2025 συνάντησε ορισμένες επιφυλάξεις, ιδίως από ενώσεις φοροτεχνικών εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου για την ακρίβεια των στοιχείων και την αξιοπιστία της μεθοδολογίας της. Η αξιολόγηση της μετακίνησης πλούτου ανάμεσα σε διάφορες χώρες ξεκίνησε το 2013, όταν οι μετακινηθέντες εκατομμυριούχοι υπολογίστηκαν σε 51.000. Τα επόμενα χρόνια ο ρυθμός ήταν ισχυρά ανοδικός, φτάνοντας στους 110.000 μετακινηθέντες το 2019.
Ακολούθησε ο καταποντισμός λόγω πανδημίας (το 2020 μόλις 12.000 και το 2021 ήταν 25.000), αλλά και η μετέπειτα εκτόξευση: 84.000 το 2022 μέχρι τους 142.000 πέρυσι. Αξιολογώντας τα πρόσφατα δεδομένα ο Economist σημείωσε ότι «οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φαίνεται να έχουν δημιουργήσει νέα ερωτήματα ακόμη και για προορισμούς που θεωρούνταν μέχρι πρότινος ασφαλή καταφύγια».
Την ίδια ώρα, εξάλλου, η IMI, εταιρεία ερευνών που παρακολουθεί τον κλάδο, υπολογίζει ότι η αγορά της λεγόμενης «επενδυτικής μετανάστευσης» έφτασε στα 40 δισ. δολάρια το 2025, διπλάσια σε σχέση με το 2019. Περισσότερες από 1.200 εταιρείες δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες για πλούσιους που αναζητούν νέες πατρίδες.
Δικηγορικά γραφεία, λογιστικές εταιρείες, σύμβουλοι διαχείρισης πλούτου, επενδυτικά funds και εταιρείες ακινήτων έχουν δημιουργήσει ένα νέο οικοσύστημα, τους λεγόμενους «συμβούλους διαφυγής», που εξυπηρετούν αποκλειστικά όσους διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να επιλέξουν χώρα κατοικίας. Ο ρόλος τους δεν περιορίζεται στην εξασφάλιση ενός διαβατηρίου ή μιας άδειας παραμονής. Αναλαμβάνουν τη συνολική μεταφορά της φορολογικής, επενδυτικής και οικογενειακής παρουσίας του πελάτη τους σε μια νέα χώρα.
Στο top 20Στα παραπάνω συμφωνούν και τα δεδομένα της έρευνας της βρετανικής κορυφαίας εταιρείας συμβούλων στην αγορά ακινήτων Knight Frank. Σύμφωνα με την 20ή έκδοση του «Wealth Report 2026» της εταιρείας, που δημοσιεύτηκε στα τέλη του περασμένου Απριλίου, η Ελλάδα κατατάσσεται στις 20 πιο δυναμικές αγορές πλούτου παγκοσμίως σε ορίζοντα πενταετίας.
Γενικότερα εκτιμάται πως η γεωγραφία του πλούτου αλλάζει και η Ελλάδα διεκδικεί πολύ υψηλή θέση στον παγκόσμιο χάρτη των Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI), των εχόντων δηλαδή περιουσίες άνω των 30 εκατ. δολαρίων, εν μέσω μιας επιταχυνόμενης μέχρι το 2031 αυξητικής τάσης.
Ο αριθμός αυτών των ατόμων στη χώρα μας αυξήθηκε ήδη κατά 74% και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, κατά 25,3%, έως το 2031. Από 523 άτομα το 2021 έφτασαν στα 910 φέτος και αναμένεται ότι θα ξεπεράσουν τα 1.140 μέχρι το τέλος της δεκαετίας, τοποθετώντας έτσι την Ελλάδα στη 18η θέση παγκοσμίως σε δυναμική ανάπτυξης.
Παράλληλα, η συγκεκριμένη έκθεση υπογραμμίζει ότι το επόμενο κύμα πλούτου δεν θα προέλθει αποκλειστικά από τις παραδοσιακές οικονομικές υπερδυνάμεις, αλλά από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η Ινδονησία, η Σαουδική Αραβία και η Πολωνία.
Στην Ευρώπη, πέραν της Ελλάδας, ξεχωρίζουν η Σουηδία και η Ρουμανία, ενισχύοντας την εικόνα μιας πιο πολυκεντρικής κατανομής του πλούτου. Οι ΗΠΑ παραμένουν πάντως, το κυρίαρχο «εργοστάσιο» παραγωγής πλούτου, συγκεντρώνοντας το 41% των νέων εισόδων, με Ινδία και Κίνα να ακολουθούν.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των UHNWI αυξήθηκε από 551.435 το 2021 σε 713.626 το 2026, γεγονός που μεταφράζεται σε 89 νέους πολυεκατομμυριούχους καθημερινά. Ενώ μέχρι το 2031 εκτιμάται ότι θα πλησιάσει το 1 εκατομμύριο. Αντίστοιχα, οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη, που σήμερα, σύμφωνα με το «Forbes», ανέρχονται σε 3.369, προβλέπεται να ξεπεράσουν τις 4.000 μέσα στην επόμενη πενταετία.
Η σημασία για την Ελλάδα
Η μετεγκατάσταση των δεκάδων χιλιάδων εκατομμυριούχων δεν αποτελεί απλώς μια δημογραφική μετατόπιση, αναφέρουν οι ειδικοί της αγοράς. Είναι στην πραγματικότητα, κυρίως, μια μαζική μεταφορά οικονομικής δύναμης.
Οταν αυτοί οι οικονομικά ισχυροί μετακινούνται, μεταφέρουν μαζί τους κάτι περισσότερο από απλό προσωπικό πλούτο. Ολόκληρα επιχειρηματικά οικοσυστήματα -συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών οχημάτων, οικογενειακών γραφείων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων- συχνά ακολουθούν το παράδειγμά τους.
Αυτή η εισροή κεφαλαίων έχει βαθιές συνέπειες στις χώρες-προορισμούς, όπως η Ελλάδα, αυξάνοντας τη ζήτηση στις αγορές πολυτελών ακινήτων, ενισχύοντας τα τοπικά οικοσυστήματα νεοσύστατων επιχειρήσεων και μεγιστοποιώντας τη ρευστότητα στα περιφερειακά χρηματοπιστωτικά κέντρα.
Επίσης, είναι επί τοις πράγμασι «ψήφος εμπιστοσύνης» στην ελληνική οικονομία, απόδειξη της αξιοπιστίας και φερεγγυότητας της χώρας μας ως επενδυτικού προορισμού, με σαφώς βελτιωμένο από πλευράς κινήτρων και διαδικασιών επενδυτικό περιβάλλον, γενικότερο και ειδικότερο για την αγορά ακινήτων, με ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο και ευνοϊκά προγράμματα για τη διαμονή και την απόκτηση ιθαγένειας.
Μέχρι πρόσφατα, σύμφωνα με τον Economist, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και πρωτίστως βέβαια το Ντουμπάι, αποτελούσαν τον μεγαλύτερο κερδισμένο αυτής της παγκόσμιας ανακατανομής πλούτου, προσελκύοντας χιλιάδες εύπορους πολίτες κυρίως από τη Νότια Ασία, τη Νιγηρία, τη Συρία και τον Λίβανο, αλλά και από αλλού, και εξελισσόμενα έτσι σε ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα κέντρα εκατομμυριούχων στον κόσμο. Ομως όλα αυτά, τώρα, λόγω της εύφλεκτης ακόμη ατμόσφαιρας του πολέμου, τίθενται εν αμφιβόλω, παρότι τα ΗΑΕ επέδειξαν σημαντικά στοιχεία ανθεκτικότητας.
Τούτο, με τη σειρά του, ενδιαφέρει φυσικά πολύ την Ελλάδα, που βρίσκεται στο άλλο άκρο της ευρύτερης γεωπολιτικής περιφέρειας, μακριά από το επίκεντρο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή (όπως και στην Ουκρανία), και αποτελεί «όαση πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας», καθώς και γενικότερα ανερχόμενο επενδυτικό προορισμό.
32.156 κάτοχοι Golden Visa
Του λόγου το αληθές δείχνουν τα στοιχεία της ελληνικής Golden Visa. Παρά την αύξηση των επενδυτικών ορίων για την απόκτησή της (800.000 ευρώ στις premium ζώνες, όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα νησιά με πάνω από 3.500 κατοίκους και ανάλογα στις υπόλοιπες), που σημαίνει αυτόματο δικαίωμα μόνιμης παραμονής στη χώρα μας, παρατηρείται εντυπωσιακή αύξηση των αιτημάτων και των εκδόσεων νέων αδειών μόνιμης διαμονής από πολίτες των χωρών που κατεξοχήν εμπλέκονται στην κρίση στη Μέση Ανατολή (Ιράν, Ισραήλ, Λίβανος).
Ακόμη και από την Τουρκία για διαφορετικούς λόγους, όπως ο υψηλός πληθωρισμός στη γείτονα και η ανάγκη ασφάλειας των περιουσιών και των κεφαλαίων που επενδύονται, καθώς και η απόκτηση διαδρόμου προς την υπόλοιπη Ε.Ε. Επίσης, από τις ΗΠΑ, καθώς το εσωτερικό πολωτικό πολιτικό κλίμα και η οικονομική κατάσταση εξωθούν ολοένα περισσότερους εύπορους Αμερικανούς σε αθρόες αγορές ακινήτων στην Ευρώπη για λόγους ασφάλειας, ενώ στρέφονται παράλληλα μαζικά στην απόκτηση διπλής υπηκοότητας και μετεγκατάστασης στη χώρα όπου επενδύουν.
Με την Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες επιλογές τους, μέσα από έναν συνδυασμό παραγόντων (πολιτική σταθερότητα, ευνοϊκή φορολογία, ικανοποιητικές υποδομές, άμεση πρόσβαση σε πολυτελή θέρετρα κ.λπ.).
Το real estate
Οι αγορές πολυτελών ακινήτων σε νευραλγικές περιοχές της πρωτεύουσας (Κολωνάκι, Αθηναϊκή Ριβιέρα, βόρεια προάστια) από κατόχους της Golden Visa, αλλά και, πέραν αυτών, ακόμη περισσότερο από ξένους αγοραστές πολύ υψηλών εισοδημάτων, ιδίως από τις παραπάνω χώρες, αυξάνονται με εντυπωσιακό ρυθμό. Γεγονός που επιβεβαιώνουν και οι σημαντικότερες ελληνικές και ξένες εταιρείες real estate.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του φετινού Μαΐου, επί συνόλου 32.156 κατόχων της Golden Visa -και ενώ μακράν προηγούνται οι Κινέζοι (16.734)-, 4.905 είναι Τούρκοι, 1.342 Λιβανέζοι, 1.188 Ιρανοί, 772 Ισραηλινοί και 700 Αμερικανοί. Αρκετοί, προφανώς όχι όλοι, ανήκουν στην κατηγορία επενδυτών υψηλού εισοδήματος.
Ακόμη πιο εμφατικά δίνουν την εικόνα τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Βάσει αυτών, οι συνολικές ξένες επενδύσεις στη χώρα εκτοξεύτηκαν το 2025 στα 11,38 δισ. ευρώ, από 7,015 δισ. το 2024.
Με τον κλάδο των ακινήτων να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες αυτής της έκρηξης, έχοντας καταγράψει εισροές 2,056 δισ. ευρώ. Ανάμεσα στους επενδυτές ακινήτων στη χώρα μας εντυπωσιάζει η εισροή κεφαλαίων από το Χονγκ Κονγκ (338 εκατ. ευρώ), την Τουρκία (214 εκατ.), την Ελβετία (211 εκατ.), την Κύπρο (210 εκατ.), τη Γερμανία (142 εκατ.), το Ισραήλ, τις ΗΠΑ (από 88 εκατ.) κ.ά.
Φωτογραφία: Shutterstock
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