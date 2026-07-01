Δαγκλής - Λυκούδης: οι Έλληνες στρατιωτικοί που με τις εφευρέσεις τους άλλαξαν την ιστορία του Πυροβολικού

Πυροβόλο Schneider Δαγκλή: Το... λυόμενο πυροβόλο που χάρισε μεγάλες νίκες στην Ελλάδα από το 1912 ως το 1940 - Πυροβόλο Krupp Λυκούδη: Στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο το μοναδικό που κατασκευάστηκε - Η διαμάχη των δύο στρατιωτικών και η σημαντική συμβολή του πυροβόλου Schneider Δαγκλή στις επιτυχίες του Ελληνικού Στρατού