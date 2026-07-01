Τζένιφερ Λόπεζ δύο χρόνια μετά το διαζύγιο από τον Μπεν Άφλεκ: Οι χωρισμοί δεν είναι αποτυχία, είναι η αρχή να βρεις τον καλύτερο εαυτό σου
Τζένιφερ Λόπεζ δύο χρόνια μετά το διαζύγιο από τον Μπεν Άφλεκ: Οι χωρισμοί δεν είναι αποτυχία, είναι η αρχή να βρεις τον καλύτερο εαυτό σου
Θα έπρεπε να κάνουμε πάρτι όταν χωρίζουμε, σχολίασε η σταρ
Στη στάση της απέναντι στους χωρισμούς και τον τρόπο που αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν ως αφετηρία προσωπικής εξέλιξης αναφέρθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ, δύο χρόνια μετά το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ, υπογραμμίζοντας ότι οι ερωτικές απογοητεύσεις δεν αποτελούν αποτυχία, αλλά ευκαιρία επαναπροσδιορισμού.
Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο διαδικτυακό talk show Subway Takes, την Τρίτη 30 Ιουνίου, η Λόπεζ εξέφρασε με ειλικρίνεια την οπτική της για τις σχέσεις και τους χωρισμούς. «Οι χωρισμοί δεν είναι αποτυχία. Πιστεύω ειλικρινά ότι είναι η αφετηρία για τον επόμενο, καλύτερο εαυτό σου», δήλωσε η τραγουδίστρια.
Συνεχίζοντας, ανέφερε πως, κατά τη γνώμη της, θα έπρεπε οι χωρισμοί να συνοδεύονται ακόμη και από θετική διάθεση, καθώς συχνά αποτελούν μια συνειδητή και σωστή επιλογή. «Θα έπρεπε να κάνουμε πάρτι όταν χωρίζουμε. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να λένε “χώρισες; Συγχαρητήρια”. Γιατί πρώτον, πήρες μια απόφαση. Δεύτερον, πιθανότατα ήταν το καλύτερο για όλους», είπε.
Η ίδια πρόσθεσε πως, σε μια σχέση, εκείνος που πληγώνει τους άλλους είναι τελικά ο «χαμένος», όπως χαρακτηριστικά τόνισε: «Αν στη ζωή σου "ραγίζεις" καρδιές, τότε είσαι ο χαμένος».
Η τραγουδίστρια, η οποία έχει απασχολήσει έντονα τα μέσα με την προσωπική της ζωή, ήταν παντρεμένη με τον Μπεν Άφλεκ, με τον οποίο είχε σχέση και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2022 και χώρισαν δύο χρόνια αργότερα. Η Λόπεζ είχε επίσης παντρευτεί με τον Μαρκ Άντονι, με τον οποίο έχει αποκτήσει δίδυμα παιδιά.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο διαδικτυακό talk show Subway Takes, την Τρίτη 30 Ιουνίου, η Λόπεζ εξέφρασε με ειλικρίνεια την οπτική της για τις σχέσεις και τους χωρισμούς. «Οι χωρισμοί δεν είναι αποτυχία. Πιστεύω ειλικρινά ότι είναι η αφετηρία για τον επόμενο, καλύτερο εαυτό σου», δήλωσε η τραγουδίστρια.
Jennifer Lopez Says 'Breakups Are Not a Failure' Two Years After Divorce from Ben Affleck https://t.co/PZRtM5ReEs— People (@people) June 30, 2026
Η ίδια πρόσθεσε πως, σε μια σχέση, εκείνος που πληγώνει τους άλλους είναι τελικά ο «χαμένος», όπως χαρακτηριστικά τόνισε: «Αν στη ζωή σου "ραγίζεις" καρδιές, τότε είσαι ο χαμένος».
Η τραγουδίστρια, η οποία έχει απασχολήσει έντονα τα μέσα με την προσωπική της ζωή, ήταν παντρεμένη με τον Μπεν Άφλεκ, με τον οποίο είχε σχέση και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2022 και χώρισαν δύο χρόνια αργότερα. Η Λόπεζ είχε επίσης παντρευτεί με τον Μαρκ Άντονι, με τον οποίο έχει αποκτήσει δίδυμα παιδιά.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα