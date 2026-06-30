Απόστολος Τσιτσιπάς: «Αυτός είναι ο τελευταίος ο δρόμος, ως εδώ μπορώ εγώ να φτάσω»

Ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, μετά το τέλος της συνεργασίας του ως προπονητής του, απάντησε με μια... ποιητική ανάρτηση





Ο «δρόμος» για τον Ριτσο συμβόλιζε τις διώξεις, τις κακουχίες, τις θυσίες αλλά και τους αγώνες....







Αναλυτικά το ποστάρισμα του Απόστολου Τσιτσιπά:









«Αυτός είναι ο τελευταίος ο δρόμος

ως εδώ μπορώ εγώ να φτάσω

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ώς εδώ μπόρεσες να φτάσεις μαζί μου

όσο προχωρούσαμε

τόσο πιο εύκολο γινόταν να γυρίζουμε στο μονοπάτι

Μ' ένα απόσπασμα από την πασίγνωση ποιητική συλλογή «Καπνισμένο Τσουκάλι» του Γιάννη Ρίτσου Απόστολος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσεμε συμβολικό τρόπο το τέλος της συνεργασίας του με τον Στέφανο και αποχαιρέτισε (προπονητικά) τον γιο του...Ο «δρόμος» για τον Ριτσο συμβόλιζε τις διώξεις, τις κακουχίες, τις θυσίες αλλά και τους αγώνες....Ο δρόμος για τον Απόστολο συμβολίζει τους «αγώνες και τα εμπόδια» που πέρασε μαζί με τον Στέφανο, ενώ με την αναφορά του «αυτό είναι το τέλος», ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι πλέον είχε ξεπεράσει τα δικά (ανθρώπινα) όρια με μία ήρεμη αποδοχή ότι η δική του αποστολή ολοκληρώθηκε.Αναλυτικά το ποστάρισμα του Απόστολου Τσιτσιπά:«Αυτός είναι ο τελευταίος ο δρόμοςως εδώ μπορώ εγώ να φτάσωπότε πότε,όχι πάνταώς εδώ μπόρεσες να φτάσεις μαζί μουόσο προχωρούσαμετόσο πιο εύκολο γινόταν να γυρίζουμε στο μονοπάτι

και τόσο ωραιότερο γινόταν το τοπίο

ο δρόμος που διαλέξαμε φάνηκε πως ήταν ο σωστός

ο δρόμος που διαλέγει κανείς είναι ΠΑΝΤΑ ο σωστός

το σωστό είναι στην επιλογή όχι στην επιτυχία.

Αυτό είναι το τέλος

Αυτό το τέλος είναι ο δρόμος»