Βενσάν Κασέλ: Εγώ κάθε φορά που μπλέκω με κάποια, πιστεύω ότι είναι ο αληθινός έρωτας Η ομορφιά και η ασχήμια, ο έρωτας και ο θάνατος, η φιλία με τον Ρομέν Γαβρά και τα γυρίσματα στην Ελλάδα: ο Γάλλος σούπερ σταρ στα καλύτερά του.

Συνέντευξη στον Θανάση Διαμαντόπουλο Photographer Valentin Lecron 01.07.2026, 07:38