Έλλη Κοκκίνου: Με έχουν μπερδέψει με τη Βανδή, τους απαντούσα σαν να είμαι η Δέσποινα
Έλλη Κοκκίνου: Με έχουν μπερδέψει με τη Βανδή, τους απαντούσα σαν να είμαι η Δέσποινα
Μετά μου είπαν «τελικά δεν είσαι η Δέσποινα» σχολίασε η τραγουδίστρια
Την αντίδρασή της όταν την μπέρδεψαν στο παρελθόν με τη Δέσποινα Βανδή, μοιράστηκε η Έλλη Κοκκίνου, εξηγώντας πως είχε μπει στον ρόλο να υποδύεται ότι ήταν η συνάδελφός της.
Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day που προβλήθηκε την Τετάρτη 1η Ιουλίου, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι είχε χρειαστεί χρόνος μέχρι το πρόσωπο που την είχε μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδή, να καταλάβει ότι είχε κάνει λάθος, μιας και εκείνη δεν φρόντισε να του εξηγήσει εξαρχής ποια ήταν.
Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια σχολίασε: «Με έχουν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδή, και τους απαντούσα σαν Δέσποινα και μετά μου είπαν "τελικά δεν είσαι η Δέσποινα" και απάντησα "όχι"».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μίλησε για τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις, ενώ παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να έχει άγχος πριν ανέβει στη σκηνή: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαστε έτοιμη για ένα γεμάτο καλοκαίρι, γεμάτο μουσική, ταξίδια. Πάντα έχω αρκετό άγχος πριν βγω και πριν από κάθε συναυλία».
Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day που προβλήθηκε την Τετάρτη 1η Ιουλίου, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι είχε χρειαστεί χρόνος μέχρι το πρόσωπο που την είχε μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδή, να καταλάβει ότι είχε κάνει λάθος, μιας και εκείνη δεν φρόντισε να του εξηγήσει εξαρχής ποια ήταν.
Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια σχολίασε: «Με έχουν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδή, και τους απαντούσα σαν Δέσποινα και μετά μου είπαν "τελικά δεν είσαι η Δέσποινα" και απάντησα "όχι"».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μίλησε για τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις, ενώ παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να έχει άγχος πριν ανέβει στη σκηνή: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαστε έτοιμη για ένα γεμάτο καλοκαίρι, γεμάτο μουσική, ταξίδια. Πάντα έχω αρκετό άγχος πριν βγω και πριν από κάθε συναυλία».
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