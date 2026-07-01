Έλλη Κοκκίνου: Με έχουν μπερδέψει με τη Βανδή, τους απαντούσα σαν να είμαι η Δέσποινα
GALA
Έλλη Κοκκίνου Δέσποινα Βανδή

Έλλη Κοκκίνου: Με έχουν μπερδέψει με τη Βανδή, τους απαντούσα σαν να είμαι η Δέσποινα

Μετά μου είπαν «τελικά δεν είσαι η Δέσποινα» σχολίασε η τραγουδίστρια

Έλλη Κοκκίνου: Με έχουν μπερδέψει με τη Βανδή, τους απαντούσα σαν να είμαι η Δέσποινα
7 ΣΧΟΛΙΑ
Την αντίδρασή της όταν την μπέρδεψαν στο παρελθόν με τη Δέσποινα Βανδή, μοιράστηκε η Έλλη Κοκκίνου, εξηγώντας πως είχε μπει στον ρόλο να υποδύεται ότι ήταν η συνάδελφός της.

Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day που προβλήθηκε την Τετάρτη 1η Ιουλίου, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι είχε χρειαστεί χρόνος μέχρι το πρόσωπο που την είχε μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδή, να καταλάβει ότι είχε κάνει λάθος, μιας και εκείνη δεν φρόντισε να του εξηγήσει εξαρχής ποια ήταν.

Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια σχολίασε: «Με έχουν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδή, και τους απαντούσα σαν Δέσποινα και μετά μου είπαν "τελικά δεν είσαι η Δέσποινα" και απάντησα "όχι"».

Δείτε το βίντεο


Στη συνέχεια, μίλησε για τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις, ενώ παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να έχει άγχος πριν ανέβει στη σκηνή: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαστε έτοιμη για ένα γεμάτο καλοκαίρι, γεμάτο μουσική, ταξίδια. Πάντα έχω αρκετό άγχος πριν βγω και πριν από κάθε συναυλία».
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φρεσκάδα έχει ταυτότητα: Μάθε τι βάζεις πραγματικά στο τραπέζι σου

Τα My market επενδύουν εδώ και 13 χρόνια στην ιχνηλασιμότητα των εγχώριων φρούτων και λαχανικών, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την προέλευση και τη διαδρομή κάθε επιλογής τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης