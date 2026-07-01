Έλλη Κοκκίνου: Με έχουν μπερδέψει με τη Βανδή, τους απαντούσα σαν να είμαι η Δέσποινα

Στη συνέχεια, μίλησε για τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις, ενώ παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να έχει άγχος πριν ανέβει στη σκηνή: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαστε έτοιμη για ένα γεμάτο καλοκαίρι, γεμάτο μουσική, ταξίδια. Πάντα έχω αρκετό άγχος πριν βγω και πριν από κάθε συναυλία».