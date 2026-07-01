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«Βιαστείτε, χάνει πάρα πολύ αίμα»: Αλιγάτορας κατασπάραξε 31χρονη μπροστά στον σύντροφό της σε ποτάμι στη Φλόριντα
ΚΟΣΜΟΣ
Αλιγάτορας Φλόριντα

«Βιαστείτε, χάνει πάρα πολύ αίμα»: Αλιγάτορας κατασπάραξε 31χρονη μπροστά στον σύντροφό της σε ποτάμι στη Φλόριντα

Ο σύντροφός της πάλεψε με το μεγαλόσωμο ερπετό το οποίο εντοπίστηκε και θανατώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας

«Βιαστείτε, χάνει πάρα πολύ αίμα»: Αλιγάτορας κατασπάραξε 31χρονη μπροστά στον σύντροφό της σε ποτάμι στη Φλόριντα
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Σοκ έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο τραγικός θάνατος της 31χρονης, η οποία δέχθηκε επίθεση από έναν τεράστιο αλιγάτορα ενώ κολυμπούσε μαζί με τον σύντροφό της σε ποτάμι της Φλόριντα.

Παρά τις απέλπιδες προσπάθειες να σωθεί, η νεαρή γυναίκα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. To περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (28/6) στον ποταμό Econlockhatchee, μέσα στο κρατικό δάσος Little Big Econ.

Σύμφωνα με τις αρχές, το ζευγάρι είχε βγει για πεζοπορία και αποφάσισε να κάνει μια στάση για να κολυμπήσει στα ρηχά νερά, όταν ένας αλιγάτορας μήκους περίπου 3,7 μέτρων πετάχτηκε ξαφνικά από το νερό και επιτέθηκε στην 31χρονη Μπρίτανι Κλαρκ.

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«Έκαναν πεζοπορία και απλώς σταμάτησαν για να κολυμπήσουν», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Διατήρησης Άγριας Ζωής και Αλιείας της Φλόριντα. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι «δέχθηκε δαγκώματα και στα δύο της χέρια. Ο σύντροφός της ήταν εκείνος που κάλεσε το 911. Προσπαθούσε να την απελευθερώσει από το στόμα του αλιγάτορα και, δυστυχώς, καθ' οδόν προς το νοσοκομείο υπέκυψε στα τραύματά της».

Ο σύντροφός της, Τσανς Άλισον, πάλεψε με τον αλιγάτορα στην προσπάθειά του να τη σώσει. Κατάφερε να απελευθερώσει το ένα της χέρι από τα σαγόνια του ζώου, όμως ο αλιγάτορας επιτέθηκε ξανά και άρπαξε το άλλο, προκαλώντας της καταστροφικά τραύματα.

«Βιαστείτε, χάνει πάρα πολύ αίμα»: Αλιγάτορας κατασπάραξε 31χρονη μπροστά στον σύντροφό της σε ποτάμι στη Φλόριντα

Η δραματική κλήση του συντρόφου της στο 911

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η κλήση στο 911, στην οποία ακούγονται οι αγωνιώδεις εκκλήσεις για βοήθεια, ενώ η 31χρονη αιμορραγούσε ακατάσχετα.

Μία γυναίκα περιγράφει με τρόμο την κατάσταση της τραυματισμένης λέγοντας: «Είναι φρικτό... το ένα της χέρι έχει αποκοπεί εντελώς και το άλλο κρέμεται, μόλις που συγκρατείται».

‘Her Arm Is Completely Off’: Chilling 911 Calls Capture Response To Fatal Florida Gator Attack

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Λίγες στιγμές αργότερα, ένας άνδρας φωνάζει απελπισμένος στους διασώστες: «Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη, σας παρακαλώ βιαστείτε. Χάνει πάρα πολύ αίμα, πρέπει να σταματήσουμε την αιμορραγία».

Παρά τις προσπάθειες όσων βρίσκονταν στο σημείο και των διασωστών, η νεαρή γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Μετά την επίθεση, οι αρμόδιες υπηρεσίες εντόπισαν τον αλιγάτορα, τον θανάτωσαν και αφαίρεσαν το κεφάλι του, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο στο πλαίσιο της έρευνας.

Η 31χρονη αγαπούσε τη φύση και τις υπαίθριες δραστηριότητες, ενώ εργαζόταν επί χρόνια ως χειρίστρια μπουλντόζας. Στον ελεύθερο χρόνο της συμμετείχε σε μουσικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις, κάτι που αποτυπωνόταν και στις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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