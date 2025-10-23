Χάρης Βαρθακούρης για τον βασανισμό και τη σεξουαλική κακοποίηση σκύλου στην Ηλεία: Θα σκότωνα εύκολα τον δράστη
Χάρης Βαρθακούρης για τον βασανισμό και τη σεξουαλική κακοποίηση σκύλου στην Ηλεία: Θα σκότωνα εύκολα τον δράστη
Ο τραγουδιστής ξέσπασε μέσω ανάρτησής του στα social media για την κτηνωδία στο χωριό Επιτάλιο
Μέσα από μια οργισμένη ανάρτηση στα social media ο Χάρης Βαρθακούρης ξέσπασε για τον βασανισμό και τη σεξουαλική κακοποίηση σκύλου στην Ηλεία.
Το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου ένας σκύλος εντοπίστηκε σε άθλια κατάσταση στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, κοντά στο χωριό Επιτάλιο, σήμερα το πρωί σύμφωνα με την ενημέρωση της Φιλοζωικής Κρεστένων «Νοιάζομαι». Όπως αναφερόταν σε ανάρτησή της: «Το ζώο είχε σοβαρό σκίσιμο στον πρωκτό, προκαλούμενο από αντικείμενο που του εισήχθη βάναυσα. Ο κτηνίατρος του έκανε 8 ράμματα. Το ζώο νοσηλεύεται και παλεύει».
Ο τραγουδιστής προχώρησε σε ένα Instagram story και αναγνωρίζοντας ότι τα λόγια του μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις, δήλωσε ότι δεν θα είχε πρόβλημα να σκοτώσει το άτομο που κακοποίησε τον σκύλο. Παράλληλα, ευχήθηκε να εντοπίσουν οι Αρχές άμεσα τον δράστη.
«Κύριοι, δεν με νοιάζει τι θα πείτε, αλλά τον σκότωνα εύκολα τον δράστη. Άλλωστε φρένα είναι αυτά, χαλάνε κάποιες φορές και δεν υπακούν… Προσεύχομαι να βρεθεί», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.
