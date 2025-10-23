Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Μίλτος Πασχαλίδης: Δεν ήμουν πάντα πιστός, αλλά με τη σύζυγό μου είμαι
Έχω υπάρξει άπιστος και με έχουν απατήσει
Σε μια παραδοχή για την προσωπική του ζωή προχώρησε ο Μίλτος Πασχαλίδης, δηλώνοντας πως στο παρελθόν δεν ήταν πάντα πιστός στις σχέσεις του, ωστόσο, όπως είπε, με τη σύζυγό του Ανθή παραμένει απόλυτα πιστός.
Ο τραγουδιστής μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» και αποκάλυψε ότι, αν και στο παρελθόν είχε υπάρξει άπιστος, παραμένει αφοσιωμένος στη σύζυγό του και μητέρα της δεύτερης κόρης του.
Ο Μίλτος Πασχαλίδης παραδέχτηκε ότι έχει βιώσει και τις δύο πλευρές της απιστίας, καθώς έχει υπάρξει ο ίδιος άπιστος, ενώ τον έχουν απατήσει, τονίζοντας ότι καμία από τις δύο συνθήκες δεν είναι ευχάριστη.
«Δεν ήμουν πάντα πιστός, με τη συγκεκριμένη σύζυγο είμαι. Τα τελευταία 10 χρόνια που είμαι με την Ανθή, είμαι πιστός. Μου έχουν συμβεί τα πάντα. Έχω υπάρξει άπιστος και έχουν απιστήσει εις βάρος μου. Τίποτα δεν είναι ευχάριστο από αυτά», ανέφερε αρχικά ο τραγουδιστής.
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Το να είσαι πιστός θα στο βγάλει και ο άλλος, είναι και επιλογή. Όλη αυτή η κακώς εννοούμενη χριστιανική ηθική, το “για πάντα”, και όλος αυτός ο σαθρός και αστείος θεσμός του γάμου και πώς εμπλέκεται κανείς σε αυτό, κάνει τις σχέσεις δαιδαλώδεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι είμαι ευτυχής και τυχερός που βρήκα έναν άνθρωπο που μου φαίνεται άχρηστη η απιστία».
