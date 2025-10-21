Ιβάν Σβιτάιλο: Η μητέρα μου είναι πολύ δυναμική, αυτό με έχει διαμορφώσει στον τρόπο που αντιμετωπίζω τις γυναίκες
Τη βαθιά του εκτίμηση προς το γυναικείο φύλο εξέφρασε ο Ιβάν Σβιτάιλο και μίλησε επίσης, για τον ρόλο μιας μητέρας. Ο χορευτής και ηθοποιός αναφέρθηκε στις μητέρες, χαρακτηρίζοντάς τις «θαύματα της ζωής», ενώ εξήγησε πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε η δική του στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Ιβάν Σβιτάιλο μίλησε αρχικά, για τη μητέρα του, η οποία τον μεγάλωσε μόνη της, παίρνοντας πολλά ρίσκα. «Η μητέρα μου είναι μια πολύ δυναμική γυναίκα. Πήρε πολλά ρίσκα στη ζωή της, με μεγάλωσε μόνη της. Είναι μια δυνατή γυναίκα, και αυτό με έχει διαμορφώσει στον τρόπο που αντιμετωπίζω κι εγώ τις γυναίκες, είτε είναι η γυναίκα μου, είτε οι κόρες μου. Μέσα από τις κόρες μου ανακάλυψα και ανακαλύπτω τις γυναίκες με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο», εξήγησε.
Συνεχίζοντας, τόνισε πόση δύναμη μπορεί να κουβαλάει μια γυναίκα, ενώ επισήμανε πως ένας άντρας ίσως να μην είχε τις ίδιες αντοχές. «Καταλαβαίνω τη δύναμη που κουβαλάτε, είτε αυτό έχει να κάνει με τη μητρότητα, είτε με τα ένστικτα. Είμαστε πολύ διαφορετικοί και αυτό πρέπει να το αποδεχόμαστε. Η μητρότητα και γενικά η λέξη γυναίκα είναι κάτι που γεννάει τη ζωή. Είναι ένα θαύμα. Παρατηρώ τη γυναίκα μου, το πώς φροντίζει τα μωρά και σκέφτομαι ότι δεν θα είχα τις αντοχές της», είπε κλείνοντας.
