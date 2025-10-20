Σάρον Όσμπορν: Πέθανε ο σκύλος της - Μου χάρισε 14 πολύτιμα χρόνια, έγραψε για τον θάνατό του
Σάρον Όσμπορν: Πέθανε ο σκύλος της - Μου χάρισε 14 πολύτιμα χρόνια, έγραψε για τον θάνατό του
Τρεις μήνες από τον θάνατο του Όζι Όσμπορν, η σύζυγός του ήρθε αντιμέτωπη με μια ακόμα απώλεια
Τρεις μήνες από τον θάνατο του Όζι Όσμπορν, η σύζυγός του, Σάρον κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια ακόμη δύσκολη στιγμή, καθώς πέθανε ο σκύλος τους, Έλβις.
Με μια ανάρτηση στο Instagram, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, η Σάρον Όσμπορν μοιράστηκε φωτογραφίες με το αγαπημένο της χάσκι — σε κάποιες από τις οποίες εμφανιζόταν και ο αείμνηστος μουσικός, γράφοντας: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφω αυτό, αλλά ο αγαπημένος μου Έλβις πέθανε αυτή την εβδομάδα. Μου χάρισε 14 πολύτιμα χρόνια. Ήταν στο πλευρό μου μέχρι το τέλος. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγόρι μου».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο θάνατος του Έλβις σημειώθηκε λίγους μήνες μετά την απώλεια του Όζι Όσμπορν στις 22 Ιουλίου, σε ηλικία 76 ετών. Τον Αύγουστο του 2024, το ζευγάρι βίωσε ακόμα έναν θάνατο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο επί 15 χρόνια σκύλος τους, Ρόκι: «Πριν δύο μέρες έχασα τον καλό μου φίλο Ρόκι, που ήταν στο πλευρό μου για 15 χρόνια. Θα σε δω στην άλλη πλευρά, φίλε μου. Θα σε αγαπώ για πάντα» είχε γράψει τότε ο Όσμπορν.
Η οικογένεια θρύλου της heavy metal είχε δηλώσει στο περιοδικό People για την απώλειά του: «Με απερίγραπτη θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Όζι Όσμπορν έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί. Ήταν με την οικογένειά του και περιτριγυρισμένος από αγάπη. Ζητούμε σεβασμό της ιδιωτικότητας της οικογένειας αυτή τη δύσκολη στιγμή».
Με μια ανάρτηση στο Instagram, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, η Σάρον Όσμπορν μοιράστηκε φωτογραφίες με το αγαπημένο της χάσκι — σε κάποιες από τις οποίες εμφανιζόταν και ο αείμνηστος μουσικός, γράφοντας: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφω αυτό, αλλά ο αγαπημένος μου Έλβις πέθανε αυτή την εβδομάδα. Μου χάρισε 14 πολύτιμα χρόνια. Ήταν στο πλευρό μου μέχρι το τέλος. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγόρι μου».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο θάνατος του Έλβις σημειώθηκε λίγους μήνες μετά την απώλεια του Όζι Όσμπορν στις 22 Ιουλίου, σε ηλικία 76 ετών. Τον Αύγουστο του 2024, το ζευγάρι βίωσε ακόμα έναν θάνατο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο επί 15 χρόνια σκύλος τους, Ρόκι: «Πριν δύο μέρες έχασα τον καλό μου φίλο Ρόκι, που ήταν στο πλευρό μου για 15 χρόνια. Θα σε δω στην άλλη πλευρά, φίλε μου. Θα σε αγαπώ για πάντα» είχε γράψει τότε ο Όσμπορν.
Η οικογένεια θρύλου της heavy metal είχε δηλώσει στο περιοδικό People για την απώλειά του: «Με απερίγραπτη θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Όζι Όσμπορν έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί. Ήταν με την οικογένειά του και περιτριγυρισμένος από αγάπη. Ζητούμε σεβασμό της ιδιωτικότητας της οικογένειας αυτή τη δύσκολη στιγμή».
Η ανακοίνωση για τον θάνατο του Όζι Όσμπορν
Ειδήσεις σήμερα:
Ψάχνουμε τον δεύτερο... Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;
Πουθενά κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα
«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» - Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ
Ψάχνουμε τον δεύτερο... Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;
Πουθενά κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα
«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» - Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα