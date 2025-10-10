Η Σάρον Όσμπορν προσπαθεί να συνεχίσει να ζει χωρίς τον Όζι, λέει ο γιος τους
Ο Τζακ Όσμπορν μίλησε για την ψυχική κατάσταση της μητέρας του τρεις μήνες μετά τον θάνατο του θρυλικού μουσικού

Ελένη Μήτση

Ο γιος του Όζι Όσμπορν περιέγραψε την  προσπάθεια της μητέρας του, Σάρον να προσαρμοστεί μετά τον θάνατο του μουσικού, μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει «χωρίς τον άνθρωπό της».

Η Σάρον Όσμπορν προσπαθεί να βρει μια νέα κανονικότητα μετά τον θάνατο του συζύγου της, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο, σε ηλικία 76 ετών. Ο γιος τους, Τζακ, μίλησε για την ψυχική κατάσταση της μητέρας του σε συνέντευξή του στο «Rolling Stone», η οποία δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, περιγράφοντας μια περίοδο γεμάτη «ανόδους και καθόδους».



«Είναι καλά, αλλά δεν είναι καλά. Έχει τα πάνω και τα κάτω της», είπε ο Τζακ Όσμπορν και πρόσθεσε: «Απλώς προσπαθεί να καταλάβει πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα, πώς να το διαχειριστεί, ποιο είναι το νέο φυσιολογικό, ποια είναι η νέα βάση, “τι κάνω χωρίς τον άνθρωπό μου;”».

Ο γιος του Όζι Όσμπορν πρόσθεσε πως η μητέρα του έχει πολλή αγάπη και στήριξη από το περιβάλλον της και τόνισε ότι η οικογένεια πρέπει να συνεχίσει να προχωρά: «Πρέπει να συνεχίσουμε μπροστά», σημείωσε, εξηγώντας πως ο πατέρας του «μισούσε όταν οι άνθρωποι τον λυπόντουσαν».

Ο Όζι Όσμπορν σχεδίαζε να αποσυρθεί από τη μουσική για να περάσει χρόνο με τη σύζυγό του

Μετά την τελευταία του συναυλία, ο Όζι Όσμπορν είχε αποφασίσει να αποσυρθεί για να αφιερώσει τον χρόνο του στη σύζυγό του, Σάρον. Λίγο πριν από τη μεγάλη αποχαιρετιστήρια εμφάνιση στις 5 Ιουλίου, στο Villa Park Stadium του Μπέρμιγχαμ, ο θρυλικός frontman των Black Sabbath μίλησε για το τέλος της μουσικής του πορείας στο ντοκιμαντέρ «Ozzy: No Escape from Now», που κυκλοφόρησε πρόσφατα στο Paramount. «Ανυπομονώ να τελειώσει αυτή η συναυλία, να κρεμάσω το μικρόφωνο και να περάσω χρόνο με τη Σάρον. Μετά από αυτό το live, είμαστε ελεύθεροι», ακούγεται να λέει ο Όζι Όσμπορν στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με το «People». Η Σάρον Όσμπορν συμμερίζεται τα λόγια του λέγοντας: «Θέλω απλώς να ζήσω μια ζωή. Αυτό είναι όλο».

Κλείσιμο
Ο τραγουδιστής είχε αναγνωρίσει ότι είχε φτάσει η στιγμή να αποσυρθεί. «Δεν πίστευα ότι θα ζήσω πέρα από τα 40. Δεν θα έπρεπε να έχω ζήσει πέρα από τα 40. Αλλά τα κατάφερα. Και αν η ζωή μου φτάνει στο τέλος της, δεν μπορώ να παραπονεθώ. Είχα μια υπέροχη ζωή», είχε τονίσει. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τα τελευταία χρόνια του Όζι Όσμπορν, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την υγεία του και την προετοιμασία για την τελευταία του συναυλία.

Ο μουσικός πέθανε  από καρδιακή προσβολή, ενώ στη ληξιαρχική πράξη θανάτου αναφέρεται και η νόσος του Πάρκινσον ως συνυπάρχουσα αιτία. Πριν από τον θάνατό του, είχε υποβληθεί σε επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις στον αυχένα και τη σπονδυλική στήλη, εξαιτίας μιας πτώσης το 2019 που είχε επηρεάσει τις μεταλλικές ράβδους που είχαν τοποθετηθεί στο σώμα του μετά από ατύχημα με μηχανή το 2003.

Ελένη Μήτση

