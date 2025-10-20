Η Βάσω Λασκαράκη γιόρτασε τα γενέθλιά της στο Παρίσι με τον Λευτέρη Σουλτάτο
Η ηθοποιός έκλεισε τα 46
Στο Παρίσι γιόρτασε η Βάσω Λασκαράκη τα γενέθλιά της, μαζί με τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο.
Η ηθοποιός έκλεισε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου τα 46 και επέλεξε να κάνει μια σύντομη απόδραση με τον σεφ, στην «Πόλη του Φωτός».
Μέσα από ανάρτηση που έκανε η Βάσω Λασκαράκη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε δύο στιγμιότυπα: στο ένα πόζαρε μόνη της στον Πύργο του Άιφελ, ενώ στο δεύτερο αγκαλιά με τον σύζυγό της.
«46. Το Παρίσι είναι πάντα μια καλή ιδέα» σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της.
