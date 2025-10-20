Γιατί ο Μητσοτάκης επιμένει στο σχήμα 5Χ5 και «πετάει την μπάλα» στην Τουρκία - Σήμερα στη Σλοβενία για τη Σύνοδο MED9
Ο πρωθυπουργός θα επισημάνει ότι Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος, Λιβύη και Αίγυπτος είναι χώρες που θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία
Η σλοβενική λουτρόπολη του Πορτορόζ στην Αδριατική θα είναι το φετινό σημείο συνάντησης των ηγετών της Μεσογείου, του λεγόμενου σχήματος MED9. Εκεί ταξιδεύει σήμερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την πρώτη συνάντηση ηγετών της Ε.Ε. σε τόσο υψηλό επίπεδο, μετά τη συμφωνία για τη Γάζα προ ολίγων ημερών, η τήρηση της οποίας καρκινοβατεί.
Δεδομένα, στο μενού θα βρεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ στη σημερινή Σύνοδο θα συμμετάσχει και ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα, ο οποίος είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, θα γίνει και μια συντονιστική συζήτηση των κρατών μελών που συμμετέχουν στο φορμάτ της MED9 ενόψει των διαπραγματεύσεων για τον νέο Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό από το 2027 και μετά, λίγο πριν την πρώτη τακτική Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες την ερχόμενη Πέμπτη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται πάντως να παρουσιάσει στους ομολόγους του των ευρωπαϊκών κρατών του Νότου την πρωτοβουλία που περιέγραψε ακροθιγώς στη Βουλή την περασμένη Πέμπτη. Ο λόγος για το σχήμα 5Χ5 που η Αθήνα βάζει στο τραπέζι με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Κύπρου, της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Λιβύης, με την προοπτική αυτό να αποκτήσει και μόνιμα χαρακτηριστικά.
Η πατρότητα της εν λόγω ιδέας ανήκει στον πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ από το 2020, ενώ σχετική πρόταση είχε καταθέσει και ο Ταγίπ Ερντογάν το 2020, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνει την Κύπρο. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι οι εν λόγω είναι χώρες που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία.
Η Αθήνα δεν είναι αφελής να έχει ιδιαίτερες προσδοκίες ότι η Τουρκία θα δεχθεί ένα τέτοιο σχήμα, όμως εκτιμά ότι δεν χάνει τίποτα να το βάλει στο τραπέζι. Αντιλαμβανόμενη το «πνεύμα» του προέδρου Τραμπ και των ευρύτερων σχεδιασμών της αμερικανικής διοίκησης περί διευθέτησης «εκκρεμοτήτων, η κυβέρνηση εκτιμά ότι μπορεί να γίνει συζήτηση στη βάση του διεθνούς δικαίου, με την Ελλάδα να προσέρχεται σε αυτή με το θάρρος της θέσης και των επιχειρημάτων της. Και βεβαίως αν η Τουρκία αρνηθεί την πρόσκληση, με την επίκληση της συμμετοχής της Κύπρου, ο «μουντζούρης» θα περάσει σε αυτήν.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης έβαλε στο τραπέζι αυτή την πρόταση μετά και τις επαφές που είχε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και με τον Μασάντ Μπούλος, ειδικό σύμβουλο και συμπέθερο του προέδρου Τραμπ, ο οποίος μάλιστα είχε συζητήσεις τις τελευταίες εβδομάδες με πολλούς αξιωματούχους από όλες τις προαναφερθείσες χώρες.
Τον πρακτικό χειρισμό αναμένεται να κάνει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος μάλιστα θα δει σήμερα στο Λουξεμβούργο τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, στο περθώριο του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. Βεβαίως, το κλίμα στα ελληνοτουρκικά έχει αλλάξει επί τα χείρω με δεδομένο το ελληνικό «μπλόκο» για την ένταξη της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, όσο διατηρεί εν ισχύι το casus belli.
