Γιατί ο Μητσοτάκης επιμένει στο σχήμα 5Χ5 και «πετάει την μπάλα» στην Τουρκία - Σήμερα στη Σλοβενία για τη Σύνοδο MED9

Ο πρωθυπουργός θα επισημάνει ότι Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος, Λιβύη και Αίγυπτος είναι χώρες που θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία