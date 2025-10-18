Η Τζένιφερ Φλάβιν αποκάλυψε το «μυστικό» του γάμου της με τον Σιλβέστερ Σταλόνε
Η Τζένιφερ Φλάβιν αποκάλυψε το «μυστικό» του γάμου της με τον Σιλβέστερ Σταλόνε
Η σύζυγος του διάσημου ηθοποιού μίλησε για τις δυσκολίες και τα μαθήματα των 27 χρόνων κοινής ζωής τους, εξηγώντας γιατί η υπομονή, η συγχώρεση και ο χρόνος για δύο είναι το κλειδί μιας σχέσης
Για το πώς ο γάμος της με τον Σιλβέστερ Σταλόνε βγήκε τελικά πιο δυνατός, παρά τις δυσκολίες και τις ανατροπές που βίωσαν όλα αυτά τα χρόνια, μίλησε η Τζένιφερ Φλάβιν. Σε συνέντευξή της, όπου μίλησε για το πώς ένα ζευγάρι μπορεί να διατηρήσει τη σχέση του μέσα από τις δοκιμασίες, η 57χρονη εξήγησε πως ο μύθος του «τέλειου γάμου» δεν υπάρχει, και πως το μυστικό της ανθεκτικότητας βρίσκεται στην υπομονή, τη συγχώρεση και τη συνειδητή προσπάθεια να μη χαθεί η επαφή ανάμεσα στους δύο συντρόφους.
«Δεν υπάρχει τέλειος γάμος. Όποιος ψάχνει αυτό το ονειρικό μοντέλο γάμου, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα», δήλωσε σε απόσπασμα που εξασφάλισε το Us Weekly από το νέο επεισόδιο του «The Katie Miller Podcast», το οποίο θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου. «Έχεις καλές μέρες και κακές μέρες. Έχεις καλά χρόνια και δύσκολα χρόνια. Έχεις σκληρές στιγμές, αλλά και υπέροχες στιγμές», συνέχισε.
Η Τζένιφερ Φλάβιν εξήγησε πως έχει παρατηρήσει ότι όταν οι καταστάσεις «γίνονται λίγο δύσκολες», πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να «πηδούν από το καράβι» αντί να προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματά τους. Παράλληλα, μοιράστηκε τις δικές της συμβουλές για το πώς μπορεί ένα ζευγάρι να αντιμετωπίσει τα σύννεφα στη σχέση του.
«Το ένα πράγμα που θα έλεγα είναι να έχετε υπομονή ο ένας με τον άλλον», τόνισε. «Είναι πολύ δύσκολο, γιατί ο καθένας έχει διαφορετική νοοτροπία μέσα στον γάμο και διαφορετικές προσδοκίες από αυτόν».
Η ίδια αποκάλυψε και το πώς εκείνη και ο Σιβλέστερ Σταλόνε πλέον, κατάφεραν να αντέξουν στις πιο δύσκολες περιόδους τους. «Ο γάμος μου άντεξε στη δοκιμασία του χρόνου επειδή είμαι απίστευτα υπομονετική και συγχωρώ εύκολα», είπε γελώντας.
Πέρα από το χιούμορ, η Τζένιφερ Φλάβιν απέδωσε τη μακροβιότητα της σχέσης τους και στο γεγονός ότι το ζευγάρι φροντίζει να περνάει χρόνο μαζί, πέρα από τις οικογενειακές υποχρεώσεις και τη φροντίδα των παιδιών τους. Το ζευγάρι έχει τρεις κόρες, τη Σοφία Ρόουζ, τη Σιστίν Ρόουζ και τη Σκάρλετ Ρόουζ, ενώ ο Σταλόνε έχει επίσης δύο γιους, τον Σέρτζιο και τον Σέιτζ, ο οποίος πέθανε το 2012 σε ηλικία 36 ετών από καρδιακή νόσο.
«Όταν τα παιδιά πάνε για ύπνο, είναι πραγματικά σημαντικό να υπάρχει χρόνος για τον άντρα και τη γυναίκα… δεν μπορείς να επικεντρώνεσαι πάντα στα παιδιά», σημείωσε. «Πηγαίνετε να πιείτε μαζί ένα ποτήρι κρασί, καθίστε έξω εκεί που τα παιδιά δεν μπορούν να σας ακούσουν και απλώς ξανασυνδεθείτε». Και πρόσθεσε: «Γιατί αν είστε καλά ως σύζυγος και σύζυγος, τότε και τα παιδιά σας θα είναι καλά».
Ο Σταλόνε και η Φλάβιν γνωρίστηκαν το 1988 και έβγαιναν για έξι χρόνια πριν χωρίσου. Ωστόσο, οι δυο τους επανασυνδέθηκαν λίγα χρόνια αργότερα και παντρεύτηκαν το 1997. Τον Αύγουστο του 2022, η Φλάβιν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, όμως το ζευγάρι συμφιλιώθηκε δύο μήνες μετά. Τον Δεκέμβριο του 2024, ο ηθοποιός είχε μιλήσει για τον τρόπο που χειρίστηκε τον πρώτο τους χωρισμό, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «δειλό».
«Το γράφεις σε ένα χαρτί γιατί δεν έχεις τα κότσια να το πεις κατά πρόσωπο», είχε παραδεχτεί στην εκπομπή Sean with Sean Hannity του Fox Nation. «Εννοώ, δεν μπορούσα να ζήσω χωρίς εκείνη. Είναι τα πάντα για μένα. Ο ήλιος και το φεγγάρι μου. Τα πάντα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
«Δεν υπάρχει τέλειος γάμος. Όποιος ψάχνει αυτό το ονειρικό μοντέλο γάμου, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα», δήλωσε σε απόσπασμα που εξασφάλισε το Us Weekly από το νέο επεισόδιο του «The Katie Miller Podcast», το οποίο θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου. «Έχεις καλές μέρες και κακές μέρες. Έχεις καλά χρόνια και δύσκολα χρόνια. Έχεις σκληρές στιγμές, αλλά και υπέροχες στιγμές», συνέχισε.
Jennifer Flavin opened up about how she and husband Sylvester Stallone's marriage has come out stronger despite their ups and downs. https://t.co/UfxqhZASr3— Us Weekly (@usweekly) October 18, 2025
«Το ένα πράγμα που θα έλεγα είναι να έχετε υπομονή ο ένας με τον άλλον», τόνισε. «Είναι πολύ δύσκολο, γιατί ο καθένας έχει διαφορετική νοοτροπία μέσα στον γάμο και διαφορετικές προσδοκίες από αυτόν».
Η ίδια αποκάλυψε και το πώς εκείνη και ο Σιβλέστερ Σταλόνε πλέον, κατάφεραν να αντέξουν στις πιο δύσκολες περιόδους τους. «Ο γάμος μου άντεξε στη δοκιμασία του χρόνου επειδή είμαι απίστευτα υπομονετική και συγχωρώ εύκολα», είπε γελώντας.
Πέρα από το χιούμορ, η Τζένιφερ Φλάβιν απέδωσε τη μακροβιότητα της σχέσης τους και στο γεγονός ότι το ζευγάρι φροντίζει να περνάει χρόνο μαζί, πέρα από τις οικογενειακές υποχρεώσεις και τη φροντίδα των παιδιών τους. Το ζευγάρι έχει τρεις κόρες, τη Σοφία Ρόουζ, τη Σιστίν Ρόουζ και τη Σκάρλετ Ρόουζ, ενώ ο Σταλόνε έχει επίσης δύο γιους, τον Σέρτζιο και τον Σέιτζ, ο οποίος πέθανε το 2012 σε ηλικία 36 ετών από καρδιακή νόσο.
«Όταν τα παιδιά πάνε για ύπνο, είναι πραγματικά σημαντικό να υπάρχει χρόνος για τον άντρα και τη γυναίκα… δεν μπορείς να επικεντρώνεσαι πάντα στα παιδιά», σημείωσε. «Πηγαίνετε να πιείτε μαζί ένα ποτήρι κρασί, καθίστε έξω εκεί που τα παιδιά δεν μπορούν να σας ακούσουν και απλώς ξανασυνδεθείτε». Και πρόσθεσε: «Γιατί αν είστε καλά ως σύζυγος και σύζυγος, τότε και τα παιδιά σας θα είναι καλά».
Ο Σταλόνε και η Φλάβιν γνωρίστηκαν το 1988 και έβγαιναν για έξι χρόνια πριν χωρίσου. Ωστόσο, οι δυο τους επανασυνδέθηκαν λίγα χρόνια αργότερα και παντρεύτηκαν το 1997. Τον Αύγουστο του 2022, η Φλάβιν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, όμως το ζευγάρι συμφιλιώθηκε δύο μήνες μετά. Τον Δεκέμβριο του 2024, ο ηθοποιός είχε μιλήσει για τον τρόπο που χειρίστηκε τον πρώτο τους χωρισμό, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «δειλό».
«Το γράφεις σε ένα χαρτί γιατί δεν έχεις τα κότσια να το πεις κατά πρόσωπο», είχε παραδεχτεί στην εκπομπή Sean with Sean Hannity του Fox Nation. «Εννοώ, δεν μπορούσα να ζήσω χωρίς εκείνη. Είναι τα πάντα για μένα. Ο ήλιος και το φεγγάρι μου. Τα πάντα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα