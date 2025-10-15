Ο Κέβιν Φέντερλαϊν απαντά στις κατηγορίες ότι έγραψε το βιβλίο για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς επειδή σταμάτησε να του δίνει διατροφή

Κλείσιμο

Στις φήμες που κυκλοφόρησαν σχετικά με τα κίνητρα πίσω από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του με τίτλο «You Thought You Knew», τα οποία θα κυκλοφορήσουν στις 21 Οκτωβρίου, απάντησε ο Κέβιν Φέντερλαϊν. Σε συνέντευξή του στο Entertainment Tonight που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς ρωτήθηκε ευθέως αν αποφάσισε να εκδώσει το βιβλίο του «επειδή έληξε η υποχρέωση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς να του καταβάλλει διατροφή».Το πρώην ζευγάρι υπήρξε παντρεμένο από το 2004 έως το 2007 και έχει αποκτήσει δύο γιους, τον Σον Πρέστον και τον Τζέιντεν Τζέιμς. Ο Κέβιν Φέντερλαϊν αρχικά χαμογέλασε με την ερώτηση, προτού απαντήσει: «Θέλεις να πάμε εκεί κατευθείαν; Εντάξει. Θα έλεγα ψέματα αν ισχυριζόμουν ότι δεν θέλω το βιβλίο να είναι επιτυχημένο. Εύχομαι να πουλήσω ένα εκατομμύριο αντίτυπα ή και περισσότερα, όσα κι αν είναι». Ωστόσο, ο 46χρονος DJ και χορευτής ξεκαθάρισε ότι τα οικονομικά κίνητρα δεν βρίσκονται πίσω από το εγχείρημα. «Τα χρήματα δεν είναι η ρίζα αυτής της ιστορίας και δεν ήταν ποτέ», δήλωσε.Πατέρας συνολικά έξι παιδιών, της Κόρι και του Κάλεμπ από την πρώην σύντροφό του Σαρ Τζάκσον, καθώς και των Τζόρνταν και Πέιτον από τη σύζυγό του Βικτόρια Πρινς, ο Κέβιν Φέντερλαϊν εξήγησε ότι το βιβλίο γράφτηκε με γνώμονα την οικογένειά του: «Ήθελα να είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά μου είναι αρκετά μεγάλα για να καταλάβουν τι κάνω. Όλα όσα έχω κάνει ήταν πάντα για την οικογένειά μου, κι αυτό είναι κάτι που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Κάθε βήμα που έχω κάνει ήταν προς όφελος των παιδιών μου. Τώρα πια είναι έτοιμα να ακούσουν την ιστορία μου. Και δεν είναι μόνο δική μου ιστορία, επηρεάζει όλη την οικογένεια, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, ακόμα και τις πρώην μου».Άτομο από το περιβάλλον του που μίλησε αποκλειστικά στο Us Weekly είχε αποκαλύψει τον περασμένο μήνα ότι ο Κέβιν Φέντερλαϊν προετοίμαζε το βιβλίο του για τρία ή τέσσερα χρόνια, πολύ πριν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εκδώσει τη δική της αυτοβιογραφία The Woman in Me το 2023. «Αυτό δεν ήταν κάτι που έγραψε βιαστικά μετά το βιβλίο της Μπρίτνεϊ. Δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να πει τη δική του πλευρά της ιστορίας σε βάθος, και γνωρίζει ότι οι συνεντεύξεις ή τα ντοκιμαντέρ μπορούν να παραποιηθούν. Ήθελε οι άνθρωποι να ακούσουν την αλήθεια κατευθείαν από τον ίδιο», ανέφερε η πηγή.Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, το Entertainment Tonight επισήμανε ότι ο Κέβιν Φέντερλαϊν δεν έχει μιλήσει με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς «εδώ και χρόνια», αλλά ενημερώνεται για εκείνη μέσω των δύο γιων τους, κάτι που τον ανησυχεί. «Είμαι πραγματικά ανήσυχος. Ως πατέρας, είμαι τρομοκρατημένος στη σκέψη ότι μια μέρα μπορεί να ξυπνήσω και οι γιοι μου να πρέπει να αντιμετωπίσουν το αδιανόητο», είπε. «Νιώθω πως πρέπει να τραβήξω το καμπανάκι του κινδύνου, εύχομαι ειλικρινά, με κάποιον τρόπο, η μητέρα τους να ζητήσει βοήθεια».Οι δηλώσεις του Κέβιν Φέντερλαϊν ήρθαν λίγο μετά τη δήλωση εκπροσώπου της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο Us Weekly, ο οποίος ανέφερε ότι το βιβλίο του πρώην της «έρχεται μετά τη λήξη της οικονομικής υποστήριξης προς εκείνον» και πως «ο ίδιος και άλλοι επωφελούνται οικονομικά από αυτήν». Ο εκπρόσωπος τόνισε επίσης ότι η ποπ σταρ βάζει πάνω απ’ όλα την οικογένειά της. «Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι τα παιδιά της, ο Σον Πρέστον και ο Τζέιντεν Τζέιμς, και η ευημερία τους εν μέσω όλης αυτής της υπερβολικής δημοσιότητας», σημείωσε χαρακτηριστικά.Shutterstock