Κέβιν Φέντερλαϊν: Η ανησυχία του για τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς - «Τα παιδιά ξυπνούσαν τη νύχτα και την έβλεπαν να τα κοιτάει κρατώντας ένα μαχαίρι»
Ο πρώην σύζυγος της ποπ σταρ περιέγραψε όσα έζησε μαζί της από το 2004 έως το 2007 στο νέο του βιβλίο
Ένα ανησυχητικό περιστατικό περιέγραψε ο Κέβιν Φέντερλαϊν από την περίοδο που ήταν ακόμα ζευγάρι με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Ο πρώην χορευτής που έχει αποκτήσει δύο γιους από τον γάμο του με την ποπ σταρ, που κράτησε από το 2004 έως το 2007, υποστήριξε στο βιβλίο του πως «τα παιδιά τους είχαν δει την τραγουδίστρια να τα παρακολουθεί ενώ κοιμούνται, κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι».
Ο Κέβιν Φέντερλαϊν έκανε την αποκάλυψή του στο επερχόμενο βιβλίο του, με τίτλο «You Thought You Knew», σύμφωνα με απόσπασμα που δημοσίευσε η New York Times. «Μερικές φορές τα παιδιά ξυπνούσαν τη νύχτα και την έβλεπαν να στέκεται σιωπηλά στο κατώφλι, παρακολουθώντας τα να κοιμούνται. Τους έλεγε "ω ξυπνήσατε;", με ένα μαχαίρι στο χέρι της», αναφέρει και προσθέτει: «Στη συνέχεια, γύριζε και έφευγε χωρίς καμία εξήγηση».
Στο βιβλίο του, ο 47χρονος εξέφρασε την ανησυχία του ότι κάτι «κακό» μπορεί να είχε συμβεί στα παιδιά τους εάν δεν παρέμβει: «Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κατάσταση με την Μπρίτνεϊ φαίνεται να οδεύει προς κάτι μη αναστρέψιμο. Έχει γίνει αδύνατο να προσποιούμαστε ότι όλα είναι καλά». «Από τη θέση που βρίσκομαι, το ρολόι τρέχει και πλησιάζουμε την ενδέκατη ώρα. Κάτι κακό θα συμβεί αν τα πράγματα δεν αλλάξουν, και ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι ότι οι γιοι μας θα μείνουν να μαζεύουν τα κομμάτια», πρόσθεσε.
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει μια περίπλοκη σχέση με τους γιους της και πρόσφατα επιτράπηκε να επιστρέψει στη ζωή τους, αφού μετακόμισαν στη Χαβάη με τον πατέρα τους το 2023. Οι θαυμαστές έχουν εκφράσει αυξανόμενη ανησυχία για την ψυχική της υγεία μετά την κατάργηση της κηδεμονίας της το 2021.
Μόλις τον προηγούμενο μήνα, οι κοντινοί της άνθρωποι ανησύχησαν όταν διαπιστώθηκε μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στα social media ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ζούσε σε ακατάστατο περιβάλλον, με την έπαυλή της καλυμμένη από περιττώματα σκύλων. Η ίδια, ωστόσο, υπερασπίστηκε τον εαυτό της γράφοντας στο Instagram: «Ντροπή σε όσους κρίνουν το σπίτι μου ενώ είμαι με τις πυτζάμες μου!!»
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει δημοσιεύσει στο παρελθόν βίντεο όπου χορεύει κρατώντας «ψεύτικα» μαχαίρια στα social media. Το 2023, ο ιδρυτής του TMZ, Harvey Levin, ισχυρίστηκε στο ντοκιμαντέρ «Britney Spears: The Price of Freedom» ότι η τραγουδίστρια κοιμάται με ένα μαχαίρι κάτω από το κρεβάτι της. Παράλληλα, η αποξενωμένη αδερφή της, Τζέιμι Λιν Σπίαρς είχε δηλώσει το 2022 ότι η ποπ σταρ κάποτε είχε στρέψει ένα μαχαίρι προς το μέρος της. Το βιβλίο του πρώην συζύγου της, Κέβιν Φέντερλαϊν αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου.
Britney Spears' ex Kevin Federline makes bombshell claim her sons woke to find her holding knife https://t.co/8LSLC6ph7Q— Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 14, 2025
