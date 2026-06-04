Θεσσαλονίκη: Συναγερμός τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική για φωτιά σε όχημα στη Νεάπολη
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φωτιά αυτοκίνητο Θεσσαλονίκη Νεάπολη

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική για φωτιά σε όχημα στη Νεάπολη

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική για φωτιά σε όχημα στη Νεάπολη
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:30 επί της οδού Μάκρη, όταν το όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής μέσω Χ:

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο ΙΧ, ενώ τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.

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