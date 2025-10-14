Στη ΓΑΔΑ συγγενής του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της

Ωστόσο, οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε συνεργό.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους βίντεο που φαίνεται να δείχνει ένα μηχανάκι με δύο άτομα να φτάνει στην περιοχή, λίγο πριν από τη δολοφονία. Όπως εκτιμάται, ο φερόμενος συνεργός ενδέχεται να αποβιβάστηκε σε κάποιο σημείο κοντά στο



ακολουθούν τη διαδρομή ανάποδα, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν από ποιο σημείο ξεκίνησαν οι δύο άνδρες και πώς έφτασαν στη Φοινικούντα.



Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να διασταυρωθούν οι κινήσεις τους και να επιβεβαιωθεί αν πράγματι ο δράστης δεν έδρασε μόνος του, αλλά με τη βοήθεια συνεργού που συμμετείχε στο σχέδιο της



Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ότι πρόκειται για «εντολέα θανάτου», γι’ αυτό και συγκρίνουν δύο διαθήκες που σχετίζονται με την υπόθεση, αναζητώντας πιθανούς «δυσαρεστημένους» που μπορεί να είχαν κίνητρο. Ο δράστης θεωρείται είτε άμεσα εμπλεκόμενος με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, είτε ερασιτέχνης εκτελεστής που πληρώθηκε για την πράξη.



Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ένα τηλεφώνημα που έγινε την ώρα του φονικού από τον χώρο του κάμπινγκ — πιθανώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κλήση επιβεβαίωσης του δράστη μετά την εκτέλεση.





Πώς έγινε το διπλό φονικό στο κάμπινγκ