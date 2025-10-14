Στη ΓΑΔΑ συγγενής του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα
Ο νεαρός άνδρας εμφανίστηκε μαζί με τον δικηγόρο του, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει περισσότερα γνωστά
Στη ΓΑΔΑ εμφανίστηκε σήμερα το πρωί ένας νεαρός συγγενής του δολοφονημένου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο άνδρας, που είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών, έφθασε με τον δικηγόρο του χωρίς ακόμα να έχουν γίνει περισσότερα γνωστά αναφορικά με τον λόγο της εμφανίσεώς του.
Ακόμα δηλαδή δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται να δηλώσει πως εμπλέκεται στο διπλό φονικό.
Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, εξακολουθεί να διαφεύγει.
Αν και οι αρχές έχουν χαρτογραφήσει τη διαδρομή διαφυγής του μέσα από δεκάδες σημεία κατά μήκος της πορείας του — από τη Μεσσηνία έως την Αθήνα — ο ίδιος παραμένει άφαντος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί.
Ωστόσο, οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε συνεργό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους βίντεο που φαίνεται να δείχνει ένα μηχανάκι με δύο άτομα να φτάνει στην περιοχή, λίγο πριν από τη δολοφονία. Όπως εκτιμάται, ο φερόμενος συνεργός ενδέχεται να αποβιβάστηκε σε κάποιο σημείο κοντά στο κάμπινγκ και να απομακρύνθηκε πεζός, ενώ ο δράστης συνέχισε μόνος του με το δίκυκλο.
Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το βίντεο και έχουν ξεκινήσει να ακολουθούν τη διαδρομή ανάποδα, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν από ποιο σημείο ξεκίνησαν οι δύο άνδρες και πώς έφτασαν στη Φοινικούντα.
Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να διασταυρωθούν οι κινήσεις τους και να επιβεβαιωθεί αν πράγματι ο δράστης δεν έδρασε μόνος του, αλλά με τη βοήθεια συνεργού που συμμετείχε στο σχέδιο της δολοφονίας.
Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ότι πρόκειται για «εντολέα θανάτου», γι’ αυτό και συγκρίνουν δύο διαθήκες που σχετίζονται με την υπόθεση, αναζητώντας πιθανούς «δυσαρεστημένους» που μπορεί να είχαν κίνητρο. Ο δράστης θεωρείται είτε άμεσα εμπλεκόμενος με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, είτε ερασιτέχνης εκτελεστής που πληρώθηκε για την πράξη.
Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ένα τηλεφώνημα που έγινε την ώρα του φονικού από τον χώρο του κάμπινγκ — πιθανώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κλήση επιβεβαίωσης του δράστη μετά την εκτέλεση.
Ο ένοπλος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.
