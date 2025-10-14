Κιάνου Ριβς για Νταϊάν Κίτον: Ήταν απόλυτη επαγγελματίας και γενναιόδωρη καλλιτέχνιδα
Κιάνου Ριβς για Νταϊάν Κίτον: Ήταν απόλυτη επαγγελματίας και γενναιόδωρη καλλιτέχνιδα
Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 11 Οκτωβρίου σε ηλικία 79 ετών
Με θερμά λόγια αποχαιρέτησε ο Κιάνου Ριβς την Νταϊάν Κίτον, χαρακτηρίζοντάς της ως απόλυτη επαγγελματία και γενναιόδωρη καλλιτέχνιδα.
Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 11 Οκτωβρίου σε ηλικία 79 ετών. Ο Ριβς είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί μαζί της στη μεγάλη οθόνη, όταν συμπρωταγωνίστησαν στη ρομαντική κομεντί του 2003, «Something's Gotta Give».
«Απόλυτη επαγγελματίας», δήλωσε στο «E! News», κατά τη διάρκεια της προβολής της νέας του ταινίας «Good Fortune» στη Νέα Υόρκη. «Ήταν πολύ καλή μαζί μου. Γενναιόδωρη καλλιτέχνιδα και ένα πολύ ξεχωριστό, μοναδικό πρόσωπο», συμπλήρωσε.
Ο ηθοποιός δήλωσε επίσης ευτυχής που είχε την ευκαιρία να δει την Κίτον να συνεργάζεται εκ νέου με τον Τζακ Νίκολσον στη διάσημη ταινία που φέρει την υπογραφή της Νάνσι Μάγιερς.
«Ήταν υπέροχο που είχα την ευκαιρία να τη δω μαζί με τον Τζακ Νίκολσον. Απλά λόγω της ιστορίας που μοιράζονταν και του τρόπου με τον οποίο έδειχναν την αγάπη και τη στοργή που είχαν ο ένας για τον άλλον. Ήταν πραγματικά υπέροχα» σημείωσε ο Ριβς ο οποίος υποδυόταν τον Julian Mercer, έναν γοητευτικό νεαρό γιατρό και θαυμαστή της Erica Barry, της συνταξιούχου θεατρικής συγγραφέως που υποδυόταν η Κίτον.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Keanu Reeves is remembering his "Something's Gotta Give" co-star Diane Keaton, who died Oct. 11 at 79 years old:— Variety (@Variety) October 14, 2025
"Total pro. She was very nice to me. Generous, generous artist and a very special, unique person."https://t.co/3m5E6ItDLn pic.twitter.com/hzBBNGZ9cg
