Κιάνου Ριβς για Νταϊάν Κίτον: Ήταν απόλυτη επαγγελματίας και γενναιόδωρη καλλιτέχνιδα
GALA
Νταϊάν Κίτον Κιάνου Ριβς

Κιάνου Ριβς για Νταϊάν Κίτον: Ήταν απόλυτη επαγγελματίας και γενναιόδωρη καλλιτέχνιδα

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 11 Οκτωβρίου σε ηλικία 79 ετών

Κιάνου Ριβς για Νταϊάν Κίτον: Ήταν απόλυτη επαγγελματίας και γενναιόδωρη καλλιτέχνιδα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με θερμά λόγια αποχαιρέτησε ο Κιάνου Ριβς την Νταϊάν Κίτον, χαρακτηρίζοντάς της ως απόλυτη επαγγελματία και γενναιόδωρη καλλιτέχνιδα.

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 11 Οκτωβρίου σε ηλικία 79 ετών. Ο Ριβς είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί μαζί της στη μεγάλη οθόνη, όταν συμπρωταγωνίστησαν στη ρομαντική κομεντί του 2003, «Something's Gotta Give».

«Απόλυτη επαγγελματίας», δήλωσε στο «E! News», κατά τη διάρκεια της προβολής της νέας του ταινίας «Good Fortune» στη Νέα Υόρκη. «Ήταν πολύ καλή μαζί μου. Γενναιόδωρη καλλιτέχνιδα και ένα πολύ ξεχωριστό, μοναδικό πρόσωπο», συμπλήρωσε.

Ο ηθοποιός δήλωσε επίσης ευτυχής που είχε την ευκαιρία να δει την Κίτον να συνεργάζεται εκ νέου με τον Τζακ Νίκολσον στη διάσημη ταινία που φέρει την υπογραφή της Νάνσι Μάγιερς.

«Ήταν υπέροχο που είχα την ευκαιρία να τη δω μαζί με τον Τζακ Νίκολσον. Απλά λόγω της ιστορίας που μοιράζονταν και του τρόπου με τον οποίο έδειχναν την αγάπη και τη στοργή που είχαν ο ένας για τον άλλον. Ήταν πραγματικά υπέροχα» σημείωσε ο Ριβς ο οποίος υποδυόταν τον Julian Mercer, έναν γοητευτικό νεαρό γιατρό και θαυμαστή της Erica Barry, της συνταξιούχου θεατρικής συγγραφέως που υποδυόταν η Κίτον.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Διακήρυξη Τραμπ για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία: «Συμφωνία για τη Γάζα» με στόχο τη σταθερότητα και την ανοικοδόμηση

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η χυλόπιτα, η έγκριση της μητέρας του και η επιθυμία του να τελειώσει την καριέρα του στην Ελλάδα - Δείτε βίντεο

Αγνώριστοι μετά από δύο χρόνια στα χέρια της Χαμάς oι Ισραηλινοί όμηροι που επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από τη θρυλική πηγή της Μακεδονίας στην αιχμή της καινοτομίας: η ΣΟΥΡΩΤΗ γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της

Από τη θρυλική πηγή της Μακεδονίας στην αιχμή της καινοτομίας: η ΣΟΥΡΩΤΗ γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της

Με σταθερή ανάπτυξη, επενδύσεις στη βιωσιμότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, συνεχίζει να αναδεικνύει τη δύναμη του φυσικού μεταλλικού νερού της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης