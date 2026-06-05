Επανεμφανίστηκαν οι συμμορίες των ΑΤΜ: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. οι επιθέσεις με εκρηκτικά μετά το χτύπημα στα Βριλήσσια
Επανεμφανίστηκαν οι συμμορίες των ΑΤΜ: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. οι επιθέσεις με εκρηκτικά μετά το χτύπημα στα Βριλήσσια
Οι Αρχές εξετάζουν τη δράση δύο οργανωμένων ομάδων που στοχοποιούν κυρίως αυτόνομα ΑΤΜ της Euronet, είτε με ανατινάξεις είτε με αποκόλληση και κλοπή ολόκληρων μηχανημάτων
Συναγερμός έχει σημάνει στην Ελληνική Αστυνομία μετά την επανεμφάνιση οργανωμένων συμμοριών που βάζουν στο στόχαστρο μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ATM), με ιδιαίτερη προτίμηση στα αυτόνομα μηχανήματα της εταιρείας Euronet.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τους ίδιους που τα ξημερώματα της Παρασκευής ανατίναξαν ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βριλήσσια.
Οι δράστες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φαίνεται να έχουν εντοπίσει αδυναμίες στα μέτρα ασφαλείας των συγκεκριμένων ΑΤΜ. Πρόκειται για μηχανήματα που εξυπηρετούν κατόχους καρτών όλων των τραπεζών και τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι ενσωματωμένα ή πακτωμένα σε τοίχους καταστημάτων. Αντίθετα, αποτελούν αυτόνομες κατασκευές που είναι στερεωμένες στο έδαφος με βίδες, γεγονός που καθιστά ευκολότερη την αποκόλλησή τους.
Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τη δράση δύο διαφορετικών συμμοριών, οι οποίες χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους και επιχειρησιακά οχήματα, όπως φορτηγά και αγροτικά αυτοκίνητα.
Η πρώτη μέθοδος αφορά την ανατίναξη των ΑΤΜ. Σε αρκετές περιπτώσεις οι δράστες διοχετεύουν αέριο ή τοποθετούν εκρηκτικό μηχανισμό στο εσωτερικό των μηχανημάτων, προκαλώντας έκρηξη με στόχο να αποκτήσουν πρόσβαση στις κασετίνες που περιέχουν τα μετρητά. Η συγκεκριμένη πρακτική απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις στη χρήση εκρηκτικών, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι πίσω από τις επιθέσεις ενδέχεται να βρίσκονται άτομα με εμπειρία από παρόμοιες υποθέσεις του παρελθόντος.
Η δεύτερη μέθοδος είναι η αποκόλληση και κλοπή ολόκληρου του ΑΤΜ. Οι δράστες δένουν το μηχάνημα με ειδικούς ιμάντες ή συρματόσχοινα και, χρησιμοποιώντας τη δύναμη φορτηγών ή αγροτικών οχημάτων, το ξηλώνουν από το έδαφος. Στη συνέχεια το φορτώνουν σε όχημα διαφυγής και απομακρύνονται από το σημείο.
Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στις περιοχές όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τα δρομολόγια διαφυγής και να ταυτοποιήσουν τα οχήματα και τα μέλη των συμμοριών.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τους ίδιους που τα ξημερώματα της Παρασκευής ανατίναξαν ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βριλήσσια.
Οι δράστες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φαίνεται να έχουν εντοπίσει αδυναμίες στα μέτρα ασφαλείας των συγκεκριμένων ΑΤΜ. Πρόκειται για μηχανήματα που εξυπηρετούν κατόχους καρτών όλων των τραπεζών και τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι ενσωματωμένα ή πακτωμένα σε τοίχους καταστημάτων. Αντίθετα, αποτελούν αυτόνομες κατασκευές που είναι στερεωμένες στο έδαφος με βίδες, γεγονός που καθιστά ευκολότερη την αποκόλλησή τους.
Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τη δράση δύο διαφορετικών συμμοριών, οι οποίες χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους και επιχειρησιακά οχήματα, όπως φορτηγά και αγροτικά αυτοκίνητα.
Η πρώτη μέθοδος αφορά την ανατίναξη των ΑΤΜ. Σε αρκετές περιπτώσεις οι δράστες διοχετεύουν αέριο ή τοποθετούν εκρηκτικό μηχανισμό στο εσωτερικό των μηχανημάτων, προκαλώντας έκρηξη με στόχο να αποκτήσουν πρόσβαση στις κασετίνες που περιέχουν τα μετρητά. Η συγκεκριμένη πρακτική απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις στη χρήση εκρηκτικών, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι πίσω από τις επιθέσεις ενδέχεται να βρίσκονται άτομα με εμπειρία από παρόμοιες υποθέσεις του παρελθόντος.
Η δεύτερη μέθοδος είναι η αποκόλληση και κλοπή ολόκληρου του ΑΤΜ. Οι δράστες δένουν το μηχάνημα με ειδικούς ιμάντες ή συρματόσχοινα και, χρησιμοποιώντας τη δύναμη φορτηγών ή αγροτικών οχημάτων, το ξηλώνουν από το έδαφος. Στη συνέχεια το φορτώνουν σε όχημα διαφυγής και απομακρύνονται από το σημείο.
Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στις περιοχές όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τα δρομολόγια διαφυγής και να ταυτοποιήσουν τα οχήματα και τα μέλη των συμμοριών.
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