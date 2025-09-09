Μάικλ Τζ. Φοξ: Η νέα εμφάνιση με αμαξίδιο - Στάθηκε όρθιος για να φωτογραφηθεί με τη σύζυγό του

Μάικλ Τζ. Φοξ συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Τρέισι Πόλαν , με τον ηθοποιό να φωτογραφίζεται για μερικά λεπτά όρθιος στο μπλε χαλί του US Open 2025.

Πόλαν, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στην 15η ημέρα του τουρνουά στο USTA Billie Jean King National Tennis Center, στη Νέα Υόρκη.

Μάικλ Τζ. Φοξ αποχωρίστηκε το αμαξίδιο και στάθηκε όρθιος μπροστά στους φωτογράφους

Στη συνέχεια, επέστρεψε στο αμαξίδιό του και χαιρέτησε τους φωτογράφους μπαίνοντας στον χώρο.

Μια νέα εμφάνιση με το αμαξίδιό του πραγματοποίησε οΟ Τζ. Φοξ, που εδώ και δεκαετίες δίνει μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον, έκανε μια κοινή έξοδο με τηνΜέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram από την influencer της Νέας Υόρκης, Μίκι Μπλανκ, αποτυπώθηκε η στιγμή, που οΟ Φοξ διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον το 1991, σε ηλικία 29 ετών, όταν εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Doc Hollywood». Τη διάγνωση έκανε δημόσια το 1998, ενώ το 2000 ίδρυσε το Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, με στόχο την προώθηση της έρευνας για θεραπείες και πιθανή ίαση.Τον Απρίλιο του 2024, στο φιλανθρωπικό μουσικό γκαλά «A Country Thing Happened on the Way to Cure Parkinson’s», μίλησε για τη ζωή του με τη νόσο: «Μετά από περίπου 35 χρόνια από τότε που διαγνώστηκα, αυτή είναι απλώς η ζωή μου και δεν το σκέφτομαι πολύ. Δεν το σκέφτομαι καν, εκτός από το τι μπορούμε να κάνουμε ως κοινότητα για να το αντιμετωπίσουμε και να βρούμε μια θεραπεία – και αν όχι θεραπεία, να δημιουργήσουμε κέντρα περίθαλψης πραγματικά πρωτοποριακά».Ο ίδιος πρόσθεσε: «Για μένα προσωπικά, είναι απλώς αυτό που είμαι και ο τρόπος που φτιάχτηκα. Δεν προσπαθώ να το λύσω μόνο για μένα, το κάνω για όλους. Η ζωή μου ήταν μια υπέροχη διαδρομή και συνεχίζει να είναι. Και μέσα σε όλες τις δυσκολίες, έρχεται και όλο το καλό».Το 2020 αποσύρθηκε από την πλήρη επαγγελματική δράση στον χώρο της υποκριτικής, εξηγώντας το 2021 στο «AARP Magazine»: «Συνέχισα να παίζω για σχεδόν 30 χρόνια μετά τη διάγνωση. Έφτασα σε σημείο που δεν μπορούσα να βασιστώ στην ικανότητά μου να μιλήσω κάθε μέρα, κάτι που σήμαινε ότι δεν μπορούσα πια να υποδύομαι άνετα. Έτσι, πέρυσι τα παράτησα».Παρά την απόσυρσή του, ο Φοξ ετοιμάζεται να επιστρέψει σε τηλεοπτική σειρά, συμμετέχοντας στην 3η σεζόν του «Shrinking», που αναμένεται να προβληθεί στο AppleTV+ στα τέλη του 2025 ή στις αρχές του 2026. Η προσωπική του εμπειρία με τη νόσο του Πάρκινσον αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την ιστορία του χαρακτήρα Δρ. Πολ Ρόουντς, τον οποίο υποδύεται ο Χάρισον Φορντ, όπως αποκάλυψε ο συνδημιουργός της σειράς Μπιλ Λόρενς.