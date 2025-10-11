Καλομοίρα για την κατάθλιψη: Μου πήρε καιρό να ζητήσω βοήθεια, κάθε μέρα ξυπνούσα και έκλαιγα
Το πάλευα με τον εαυτό μου, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Για τη μάχη της με την κατάθλιψη, τις περιόδους που ήταν έγκυος, μίλησε η Καλομοίρα σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε. Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι δεν ζήτησε αμέσως βοήθεια, φοβούμενη ότι αν απευθυνθεί σε ειδικό, θα επιβεβαίωνε ότι έχει πρόβλημα. Θέλοντας όμως να ξεπεράσει τη δύσκολη κατάσταση που βίωνε, αποφάσισε να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία.
Η Καλομοίρα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», το πρωί της 11ης Οκτωβρίου και μοιράστηκε: «Είναι σημαντικό να λέμε την αλήθεια. Δεν είναι καθόλου ντροπή και δεν σημαίνει ότι δεν είμαι δυνατή, το αντίθετο πιστεύω. Βγήκα από αυτό με τον καιρό, το πάλευα με τον εαυτό μου. Έκανα ψυχοθεραπεία. Το κάνω μέσω Internet, το προτιμώ αυτό γιατί όταν είμαστε κοντά νιώθω ότι με “διαβάζει”. Είναι πολύ καλή και με βοήθησε πολύ όταν υπερανέλυα τα πάντα (σ.σ. η ψυχολόγος της)», είπε αρχικά.
Η τραγουδίστρια περιέγραψε πώς ένιωθε όταν ήρθε αντιμέτωπη με την κατάθλιψη, επισημαίνοντας ότι στην καθημερινότητά της κυριαρχούσε αρνητική διάθεση. «Μου πήρε καιρό να ζητήσω βοήθεια γιατί ένιωθα πως άμα πάω θα έλεγα πως έχω πρόβλημα και ότι δεν είμαι καλά στο μυαλό. Είχα ξαναδοκιμάσει, απλά τότε εκείνη που με είχε αναλάβει δεν καταλάβαινε τι έλεγα όταν μιλούσα για την παντρειά. Μετά βρήκα μια πιο έμπειρη και τη λάτρεψα. Κάθε μέρα ξυπνούσα και ήμουν αρνητική, έκλαιγα», σημείωσε.
Πρώτα την έκαψε και μετά τη μαχαίρωσε - Τι κρύβεται πίσω από την άγρια επίθεση της 17χρονης θετής κόρης στη Γερμανίδα δήμαρχο
Το «θαυματουργό νερό» του Καματερού: Η απάτη που πότισε την Ελλάδα με ψεύτικη ελπίδα πως θα νικήσει τον καρκίνο
Πλακιάς: Με έχουν πει αριστερό, τραμπούκο, δεξιό - Δεν είμαι τίποτα από αυτά, είμαι πατέρας που έχασα 2 παιδιά
