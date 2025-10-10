Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Η Κέιτ Χάντσον μιμήθηκε την Κάιλι Τζένερ και δίχασε: Άλλοι την αποθέωσαν και άλλοι την κατηγόρησαν για προσβολή
Η Κέιτ Χάντσον μιμήθηκε την Κάιλι Τζένερ και δίχασε: Άλλοι την αποθέωσαν και άλλοι την κατηγόρησαν για προσβολή
Ωστόσο υπήρξαν και σχόλια που επέκριναν το υπονοούμενο της ανάρτησης της δημοφιλούς ηθοποιού ότι το νεαρό μοντέλο δεν ήταν «φυσικό»
Να... αντιγράψει μια από τις σέξι πόζες που έχει πάρει κατά καιρούς η Κάιλι Τζένερ επιχείρησε η Κέιτ Χάντσον με ανάρτησή της στο Instagram, με τα σχόλια να είναι αποθεωτικά για την 46χρονη ηθοποιό.
Γράφοντας «βασικά η ίδια @kyliejenner», η Κέιτ Χάντσον ανήρτησε δύο φωτογραφίες.
Στην πρώτη εμφανίζεται να κάθεται σαν κούκλα σε ένα σκαμπό μπαρ, κρατώντας ένα λάπτοπ στο χέρι της και φορώντας ένα μωβ σουτιέν και γκρι φόρμα.
Στη δεύτερη φωτογραφία φαίνεται η Κάιλι Τζένερ να ποζάρει σε μια καρέκλα, φορώντας ένα μαύρο σουτιέν και εσώρουχα, ενώ κρατάει ένα ποτήρι κρασί.
Από τα χιλιάδες σχόλια κάτω από την ανάρτησή της τα περισσότερα ήταν επαινετικά για την Κέιτ Χάντσον: «Πιο σέξι!!!🔥🔥🔥», «τίποτα δεν ξεπερνά τη φυσική ομορφιά. 💋», «η φυσική ομορφιά είναι η καλύτερη ομορφιά! ❤️», «η Kate Hudson είναι φυσική ομορφιά 🙌🔥❤️», «μωρό μου, είσαι υπέροχη στα 40 σου!! 🔥😍».
Ωστόσο υπήρξαν και σχόλια που επέκριναν το υπονοούμενο της ανάρτησης της δημοφιλούς ηθοποιού ότι το νεαρό μοντέλο δεν ήταν «φυσικό»: «Είναι τρελό το πώς αυτή η ανάρτηση προοριζόταν ως κομπλιμέντο από ένα πολύ γλυκό και συμπονετικό άτομο και οι "θαυμαστές" της ήρθαν να προσβάλουν και να καταστρέψουν μια νεαρή κοπέλα», «ΟΥΑΟΥ, τι προσβολή για την @katehudson», «θα έπρεπε να ντρέπεστε. Βελτιωθείτε», «το μίσος προς την Kylie στα σχόλια από μια ομάδα ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ενώ η Kate ήταν σαφώς απλά χαριτωμένη, είναι ατυχές. Κάντε διπλό κλικ και προχωρήστε 🤫❤️ και οι δύο είναι σέξι».
Γράφοντας «βασικά η ίδια @kyliejenner», η Κέιτ Χάντσον ανήρτησε δύο φωτογραφίες.
Στην πρώτη εμφανίζεται να κάθεται σαν κούκλα σε ένα σκαμπό μπαρ, κρατώντας ένα λάπτοπ στο χέρι της και φορώντας ένα μωβ σουτιέν και γκρι φόρμα.
Στη δεύτερη φωτογραφία φαίνεται η Κάιλι Τζένερ να ποζάρει σε μια καρέκλα, φορώντας ένα μαύρο σουτιέν και εσώρουχα, ενώ κρατάει ένα ποτήρι κρασί.
Από τα χιλιάδες σχόλια κάτω από την ανάρτησή της τα περισσότερα ήταν επαινετικά για την Κέιτ Χάντσον: «Πιο σέξι!!!🔥🔥🔥», «τίποτα δεν ξεπερνά τη φυσική ομορφιά. 💋», «η φυσική ομορφιά είναι η καλύτερη ομορφιά! ❤️», «η Kate Hudson είναι φυσική ομορφιά 🙌🔥❤️», «μωρό μου, είσαι υπέροχη στα 40 σου!! 🔥😍».
Ωστόσο υπήρξαν και σχόλια που επέκριναν το υπονοούμενο της ανάρτησης της δημοφιλούς ηθοποιού ότι το νεαρό μοντέλο δεν ήταν «φυσικό»: «Είναι τρελό το πώς αυτή η ανάρτηση προοριζόταν ως κομπλιμέντο από ένα πολύ γλυκό και συμπονετικό άτομο και οι "θαυμαστές" της ήρθαν να προσβάλουν και να καταστρέψουν μια νεαρή κοπέλα», «ΟΥΑΟΥ, τι προσβολή για την @katehudson», «θα έπρεπε να ντρέπεστε. Βελτιωθείτε», «το μίσος προς την Kylie στα σχόλια από μια ομάδα ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ενώ η Kate ήταν σαφώς απλά χαριτωμένη, είναι ατυχές. Κάντε διπλό κλικ και προχωρήστε 🤫❤️ και οι δύο είναι σέξι».
Ειδήσεις σήμερα:
Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ η συμφωνία εκεχειρίας - Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα
Σκωτσέζικο ντους για την Εθνική στη Γλασκώβη: Προηγήθηκε, αλλά έχασε 3-1 - Θολώνει το όνειρο του Μουντιάλ, δείτε τα γκολ
Βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη - Στην εντατική ο 13χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του
Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ η συμφωνία εκεχειρίας - Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα
Σκωτσέζικο ντους για την Εθνική στη Γλασκώβη: Προηγήθηκε, αλλά έχασε 3-1 - Θολώνει το όνειρο του Μουντιάλ, δείτε τα γκολ
Βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη - Στην εντατική ο 13χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα