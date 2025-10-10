Η Κέιτ Χάντσον μιμήθηκε την Κάιλι Τζένερ και δίχασε: Άλλοι την αποθέωσαν και άλλοι την κατηγόρησαν για προσβολή
GALA
Κέιτ Χάντσον Κάιλι Τζένερ Instagram

Η Κέιτ Χάντσον μιμήθηκε την Κάιλι Τζένερ και δίχασε: Άλλοι την αποθέωσαν και άλλοι την κατηγόρησαν για προσβολή

Ωστόσο υπήρξαν και σχόλια που επέκριναν το υπονοούμενο της ανάρτησης της δημοφιλούς ηθοποιού ότι το νεαρό μοντέλο δεν ήταν «φυσικό»

Η Κέιτ Χάντσον μιμήθηκε την Κάιλι Τζένερ και δίχασε: Άλλοι την αποθέωσαν και άλλοι την κατηγόρησαν για προσβολή
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Να... αντιγράψει μια από τις σέξι πόζες που έχει πάρει κατά καιρούς η Κάιλι Τζένερ επιχείρησε η Κέιτ Χάντσον με ανάρτησή της στο Instagram, με τα σχόλια να είναι αποθεωτικά για την 46χρονη ηθοποιό.

Γράφοντας «βασικά η ίδια @kyliejenner», η Κέιτ Χάντσον ανήρτησε δύο φωτογραφίες.

Στην πρώτη εμφανίζεται να κάθεται σαν κούκλα σε ένα σκαμπό μπαρ, κρατώντας ένα λάπτοπ στο χέρι της και φορώντας ένα μωβ σουτιέν και γκρι φόρμα.

Στη δεύτερη φωτογραφία φαίνεται η Κάιλι Τζένερ να ποζάρει σε μια καρέκλα, φορώντας ένα μαύρο σουτιέν και εσώρουχα, ενώ κρατάει ένα ποτήρι κρασί.



Από τα χιλιάδες σχόλια κάτω από την ανάρτησή της τα περισσότερα ήταν επαινετικά για την Κέιτ Χάντσον: «Πιο σέξι!!!🔥🔥🔥», «τίποτα δεν ξεπερνά τη φυσική ομορφιά. 💋», «η φυσική ομορφιά είναι η καλύτερη ομορφιά! ❤️», «η Kate Hudson είναι φυσική ομορφιά 🙌🔥❤️», «μωρό μου, είσαι υπέροχη στα 40 σου!! 🔥😍».

Ωστόσο υπήρξαν και σχόλια που επέκριναν το υπονοούμενο της ανάρτησης της δημοφιλούς ηθοποιού ότι το νεαρό μοντέλο δεν ήταν «φυσικό»: «Είναι τρελό το πώς αυτή η ανάρτηση προοριζόταν ως κομπλιμέντο από ένα πολύ γλυκό και συμπονετικό άτομο και οι "θαυμαστές" της ήρθαν να προσβάλουν και να καταστρέψουν μια νεαρή κοπέλα», «ΟΥΑΟΥ, τι προσβολή για την @katehudson», «θα έπρεπε να ντρέπεστε. Βελτιωθείτε», «το μίσος προς την Kylie στα σχόλια από μια ομάδα ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ενώ η Kate ήταν σαφώς απλά χαριτωμένη, είναι ατυχές. Κάντε διπλό κλικ και προχωρήστε 🤫❤️ και οι δύο είναι σέξι».

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ η συμφωνία εκεχειρίας - Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Σκωτσέζικο ντους για την Εθνική στη Γλασκώβη: Προηγήθηκε, αλλά έχασε 3-1 - Θολώνει το όνειρο του Μουντιάλ, δείτε τα γκολ

Βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη - Στην εντατική ο 13χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης