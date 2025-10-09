Η Κάιλι Τζένερ ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική
Η επιχειρηματίας και Influencer θα συμμετάσχει στην ταινία «The Moment» με την Charli XCX να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο
Τα βήματα του συντρόφου της, Τιμοτέ Σαλαμέ, φαίνεται πως ακολουθεί η Κάιλι Τζένερ, αφού ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική, συμμετέχοντας στην ταινία «The Moment».
Στο νέο φιλμ της A24, σε σκηνοθεσία Έινταν Ζαμίρι, τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει η Charli XCX, η οποία με μια ανάρτηση στο Instagram αποκάλυψε το πλούσιο καστ. Σε αυτό πέρα από την επιχειρηματία και Influencer, περιλαμβάνονται οι Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Ρέιτσελ Σένοτ, Ροζάνα Αρκέτ, Κέιτ Μπερλάντ, Ρις Σα, Τζέιμι Ντεμετρίου, Αριέλ Ντομπασλ, Χέιλι Μπέντον Γκέιτς, Τρου Μάλεν, Μελ Ότενμπεργκ, Ρίτσαρντ Πέρεζ, Άιζακ Πάουελ, Τις Γουάινστοκ, Μάικλ Ουόρκεγε, Σάιγκερλ και A.G. Cook.
H 33χρονη τραγουδίστρια που βρίσκεται πίσω από την αρχική ιδέα της ταινίας θα υποδυθεί μια ανερχόμενη ποπ σταρ που προσπαθεί να διαχειριστεί την πολυπλοκότητα της φήμης και τις πιέσεις της μουσικής βιομηχανίας, ενώ ετοιμάζεται για την πρώτη της περιοδεία.
Το σενάριο του «The Moment» υπογράφουν ο Έινταν Ζαμίρι, ο οποίος πρόσφατα συνεργάστηκε με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στην ταινία «Marty Supreme», και ο Μπέρτι Μπράντες, ενώ η μουσική φέρει την υπογραφή του A.G. Cook.
Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το 2026.
Δείτε την ανάρτηση της Charli XCX
Φωτογραφία: Shutterstock
