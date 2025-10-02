Η Κάιλι Τζένερ πόζαρε με μαύρα εσώρουχα - Δείτε τα σέξι στιγμιότυπα
Η Κάιλι Τζένερ πόζαρε με μαύρα εσώρουχα - Δείτε τα σέξι στιγμιότυπα

Η επιχειρηματίας και Influencer έκανε μια σέξι φωτογράφιση πριν ετοιμαστεί για να παρακολουθήσει ένα fashion show στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Με μαύρα εσώρουχα πόζαρε η Κάιλι Τζένερ, δημοσιεύοντας μερικά στιγμιότυπα στα social media. Η επιχειρηματίας και Influencer βρέθηκε πρόσφατα στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας και πριν ετοιμαστεί για να παρακολουθήσει το fashion show του Tom Ford έκανε μια σέξι φωτογράφιση.

Η Τζένερ φωτογραφήθηκε, φορώντας μόνο τα εσώρουχά της, μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες, ενώ καθόταν σε μια καρέκλα και κρατούσε ένα ποτήρι κρασί στο χέρι.

«Η καλύτερη μέρα στο Παρίσι», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τα σέξι στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

