GALA
Ελένη Χατζίδου: Έχω δει UFO όταν πήγαινα Αμαλιάδα, με κόζαρε και μετά έφυγε

Συμφωνώ με την Αγγελική Ηλιάδη, ότι υπάρχουν UFO, δήλωσε η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια

Γεωργία Κοτζιά
Η Ελένη Χατζίδου ανέφερε πως είχε μια απρόσμενη συνάντηση με UFO, περιγράφοντας ότι ένα άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο πλησίασε κοντά της, προκαλώντας της ταραχή.

Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια ανέφερε το πρωί της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Breakfast@Star» πως έχει δει UFO μαζί με τον Γιώργο Τσαλίκη. Οι δηλώσεις της ήρθαν μετά τη σχετική αναφορά της Αγγελικής Ηλιάδη, η οποία περιέγραψε τη δική της εμπειρία με ιπτάμενο αντικείμενο.

Όπως είπε η Ελένη Χατζίδου, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια περιοδείας της μαζί με τον τραγουδιστή: «Εγώ συμφωνώ με την Αγγελική Ηλιάδη, ότι υπάρχουν UFO και επειδή δεν τα έχετε δει εσείς και ζηλεύετε, μην τα βγάζετε έτσι τώρα. Έχω δει και εγώ με τον Τσαλίκη πάνω ψηλά. Πηγαινοερχόταν, ήρθε πιο κοντά αλλά δεν με πήρε. Με είδε, με κόζαρε και μετά έφυγε. Δεν μπορούσα να πάω μετά στη δουλειά μου, ταράχτηκα. Κάπου πηγαίναμε στην Αμαλιάδα».

Οι δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη

Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στο «Happy Day» είχε πει: «Όντως είχα δει UFO και θεωρώ ότι δεν είμαι η μόνη στον κόσμο που έχει δει άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο. Πάρα πολύς κόσμος έχει δει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήμασταν παιδάκια. Παίζαμε στον δρόμο στη Νέα Σμύρνη και το είχαμε δει. Ήμουν τότε 14-15, δεν υπήρχαν drones και τέτοια πράγματα. Ήταν κάτι που πέταγε από τη μία άκρη στην άλλη του ουρανού, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Κάτι τέτοιο θα ήταν, δεν μπορεί. Πιστεύω στο μεταφυσικό και στο ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια όντα που μπορεί προέρχονται από αλλού».

