Ελένη Χατζίδου: Έχω δει UFO όταν πήγαινα Αμαλιάδα, με κόζαρε και μετά έφυγε
Ελένη Χατζίδου: Έχω δει UFO όταν πήγαινα Αμαλιάδα, με κόζαρε και μετά έφυγε
Συμφωνώ με την Αγγελική Ηλιάδη, ότι υπάρχουν UFO, δήλωσε η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια
Η Ελένη Χατζίδου ανέφερε πως είχε μια απρόσμενη συνάντηση με UFO, περιγράφοντας ότι ένα άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο πλησίασε κοντά της, προκαλώντας της ταραχή.
Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια ανέφερε το πρωί της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Breakfast@Star» πως έχει δει UFO μαζί με τον Γιώργο Τσαλίκη. Οι δηλώσεις της ήρθαν μετά τη σχετική αναφορά της Αγγελικής Ηλιάδη, η οποία περιέγραψε τη δική της εμπειρία με ιπτάμενο αντικείμενο.
Όπως είπε η Ελένη Χατζίδου, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια περιοδείας της μαζί με τον τραγουδιστή: «Εγώ συμφωνώ με την Αγγελική Ηλιάδη, ότι υπάρχουν UFO και επειδή δεν τα έχετε δει εσείς και ζηλεύετε, μην τα βγάζετε έτσι τώρα. Έχω δει και εγώ με τον Τσαλίκη πάνω ψηλά. Πηγαινοερχόταν, ήρθε πιο κοντά αλλά δεν με πήρε. Με είδε, με κόζαρε και μετά έφυγε. Δεν μπορούσα να πάω μετά στη δουλειά μου, ταράχτηκα. Κάπου πηγαίναμε στην Αμαλιάδα».
Δείτε το βίντεο
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στο «Happy Day» είχε πει: «Όντως είχα δει UFO και θεωρώ ότι δεν είμαι η μόνη στον κόσμο που έχει δει άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο. Πάρα πολύς κόσμος έχει δει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήμασταν παιδάκια. Παίζαμε στον δρόμο στη Νέα Σμύρνη και το είχαμε δει. Ήμουν τότε 14-15, δεν υπήρχαν drones και τέτοια πράγματα. Ήταν κάτι που πέταγε από τη μία άκρη στην άλλη του ουρανού, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Κάτι τέτοιο θα ήταν, δεν μπορεί. Πιστεύω στο μεταφυσικό και στο ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια όντα που μπορεί προέρχονται από αλλού».
Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια ανέφερε το πρωί της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Breakfast@Star» πως έχει δει UFO μαζί με τον Γιώργο Τσαλίκη. Οι δηλώσεις της ήρθαν μετά τη σχετική αναφορά της Αγγελικής Ηλιάδη, η οποία περιέγραψε τη δική της εμπειρία με ιπτάμενο αντικείμενο.
Όπως είπε η Ελένη Χατζίδου, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια περιοδείας της μαζί με τον τραγουδιστή: «Εγώ συμφωνώ με την Αγγελική Ηλιάδη, ότι υπάρχουν UFO και επειδή δεν τα έχετε δει εσείς και ζηλεύετε, μην τα βγάζετε έτσι τώρα. Έχω δει και εγώ με τον Τσαλίκη πάνω ψηλά. Πηγαινοερχόταν, ήρθε πιο κοντά αλλά δεν με πήρε. Με είδε, με κόζαρε και μετά έφυγε. Δεν μπορούσα να πάω μετά στη δουλειά μου, ταράχτηκα. Κάπου πηγαίναμε στην Αμαλιάδα».
Δείτε το βίντεο
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στο «Happy Day» είχε πει: «Όντως είχα δει UFO και θεωρώ ότι δεν είμαι η μόνη στον κόσμο που έχει δει άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο. Πάρα πολύς κόσμος έχει δει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήμασταν παιδάκια. Παίζαμε στον δρόμο στη Νέα Σμύρνη και το είχαμε δει. Ήμουν τότε 14-15, δεν υπήρχαν drones και τέτοια πράγματα. Ήταν κάτι που πέταγε από τη μία άκρη στην άλλη του ουρανού, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Κάτι τέτοιο θα ήταν, δεν μπορεί. Πιστεύω στο μεταφυσικό και στο ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια όντα που μπορεί προέρχονται από αλλού».
Οι δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν μέσα στα αίματα, είχε εκατοντάδες πιρουνιές» - Συγκλονίζουν οι μαρτύριες για την έγκυο που κακοποιήθηκε από τον σύζυγό της
Νέες ταυτότητες: Από πότε οι πολίτες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ αν δεν τις έχουν εκδώσει - Η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό
Συγκλονίζει η Τζένιφερ Άνιστον: Προσπαθούσα επί 20 χρόνια να κάνω παιδί, δεν ξέρουν τι περνούσα
«Ήταν μέσα στα αίματα, είχε εκατοντάδες πιρουνιές» - Συγκλονίζουν οι μαρτύριες για την έγκυο που κακοποιήθηκε από τον σύζυγό της
Νέες ταυτότητες: Από πότε οι πολίτες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ αν δεν τις έχουν εκδώσει - Η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό
Συγκλονίζει η Τζένιφερ Άνιστον: Προσπαθούσα επί 20 χρόνια να κάνω παιδί, δεν ξέρουν τι περνούσα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα