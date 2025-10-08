Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την πρώην σύντροφό του, Ροσαλία: Την αγαπώ, είναι υπέροχη
Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την πρώην σύντροφό του, Ροσαλία: Την αγαπώ, είναι υπέροχη
Ο ηθοποιός και η τραγουδίστρια είχαν συνδεθεί ερωτικά στα τέλη του 2023
Τον θαυμασμό του για την πρώην σύντροφό του και δημοφιλή Ισπανίδα τραγουδίστρια Ροσαλία, εξέφρασε ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον χωρισμό τους.
Σε συνέντευξη που έδωσε στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Los 40, η οποία δημοσιεύθηκε στα social media την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, ο 34χρονος ηθοποιός ρωτήθηκε ποιος είναι ο αγαπημένος του Ισπανός καλλιτέχνης και δεν δίστασε να αναφέρει την Ροσαλία. «Ρόσα, Ροσαλία, την αγαπώ πολύ, είναι υπέροχη. Είναι φλαμένκο», δήλωσε και πρόσθεσε: «Δεν μου έρχεται τίποτα στο μυαλό, όχι αυτή τη στιγμή».
Το πρώην ζευγάρι είχε συνδεθεί ερωτικά στα τέλη του 2023, αφού είχαν εντοπιστεί μαζί σε διάφορες δημόσιες εμφανίσεις. Τον Νοέμβριο του 2023, άτομο από το περιβάλλον τους είχε δηλώσει στο Us Weekly ότι «η Ροσαλία και ο Τζέρεμι μόλις ξεκίνησαν να βγαίνουν. Αρχικά ήταν απλώς φίλοι, αλλά πρόσφατα τα πράγματα έγιναν ρομαντικά». Ένας δεύτερος τον Δεκέμβριο πρόσθεσε ότι το ζευγάρι συνδέθηκε μέσω «μουσικής, τέχνης και κουλτούρας», σημειώνοντας: «Η Ροσαλία καταλαβαίνει ότι είναι ένας συμπονετικός άνθρωπος. Προς το παρόν, απλώς απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου».
Ωστόσο, έως τον Οκτώβριο του 2024 η σχέση τους φαίνεται ότι είχε λήξει, καθώς ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ είχε εντοπιστεί τον προηγούμενο μήνα να φιλάει την συμπρωταγωνίστριά του στο The Bear, Μόλι Γκόρντον. «Άρχισαν να απομακρύνονται τους τελευταίους μήνες», ανέφερε πηγή στο Us Weekly, ενώ πρόσθεσε ότι «η απόφασή τους να χωρίσουν ήταν κοινή. Δεν είναι φίλοι, αλλά δεν υπάρχει κακία μεταξύ τους».
Η Έμιλι Γκόρντον εντάχθηκε στο καστ του Bear στη δεύτερη σεζόν ως η ερωτική σύντροφος του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Κλαιρ. Σε συνέντευξή της στο Glamour τον Ιούλιο του 2023, περιέγραψε την πρώτη τους ημέρα γυρισμάτων: «Την πρώτη φορά που τον γνώρισα, ένιωσα εκείνη τη συγκίνηση του να συναντάς έναν ηθοποιό που θαυμάζεις, αλλά ταυτόχρονα ένιωσα σαν να τον γνώριζα εδώ και πολύ καιρό. Είναι ένας τόσο γενναιόδωρος και διαθέσιμος άνθρωπος, ενώ πρέπει να βγάλεις πολλούς άλλους ηθοποιούς από το καβούκι τους. Ήταν σαν να λέει "είμαι σε αυτό μαζί σου". Αμέσως ένιωσα ότι υπήρχε κάτι πολύ καλό εκεί, και ένιωσα ασφάλεια σε αυτή τη δυναμική».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Jeremy Allen White Shares His Love for Rosalía in a Rare Comment on His Ex https://t.co/nPdSjPq82D— People (@people) October 8, 2025
