Ποιος είναι ο Biased Beast: Το πραγματικό του όνομα, η drag περσόνα του και οι απίθανες εμφανίσεις του στο Your Face Sounds Familiar
Ο παίκτης του YFSF που αποθεώθηκε ως Benson Boone, Άννα Βίσση και Marilyn Manson συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό το 2023 μέσα από το J2US
Τρεις εμφανίσεις χρειάστηκαν για τον Biased Beast στο Your Face Sounds Familiar που έκανε πρεμιέρα την Κυριακή 19 Απριλίου ώστε να κάνει τους τηλεθεατές να τον αποθεώνουν για το ταλέντο του.
Στο πρώτο επεισόδιο εμφανίστηκε ως Benson Boone και βγήκε νικητής, ενώ ακολούθησαν οι εμφανίσεις του ως Άννα Βίσση και Marilyn Manson, με τις μεταμορφώσεις του να σχολιάζονται θετικά στα social media, καθώς πέρα από την εξωτερική εμφάνιση κατάφερε να πλησιάσει τους καλλιτέχνες και φωνητικά, παρά το μεγάλο επίπεδο δυσκολίας.
Ο Biased Beast, κατά κόσμον Χριστόφορος Ηλία, αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής, συνδυάζοντας πέρα από τη μουσική, το θέατρο αλλά και την οπτική δημιουργία.
Γιος της Κύπριας σχεδιάστριας Στάλως Ηλία, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η αισθητική και η δημιουργικότητα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν και αρχικά σκεφτόταν να σπουδάσει στο Λονδίνο, τελικά πήρε την απόφαση να δοκιμαστεί στη φημισμένη σχολή Stella Adler στην Αμερική, μια επιλογή που, όπως έχει δηλώσει, διαμόρφωσε καθοριστικά την καλλιτεχνική του ταυτότητα.
«Σίγουρα το πνεύμα της Αμερικής βοήθησε πολύ στη δημιουργία της συγκεκριμένης ταυτότητας. Μέσα απ’ τη σχολή έμαθα να είμαι προδιατεθειμένος να ακούω τις δικές μου κραυγές, έτσι είμαι Biased και να δίνω χώρο στις αισθήσεις μου, έτσι είμαι Beast», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στο Must Κύπρου, περιγράφοντας τη φιλοσοφία πίσω από το όνομά του.
Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι ταυτίζεται με τη λέξη «θηρίο», καθώς όσα εκτυλίσσονται πάνω στη σκηνή είναι «άγρια και γεμάτα ενέργεια», αποτυπώνοντας τη δυναμική του παρουσία.
Ένα από τα μεγάλα του όνειρα είναι να συνεργαστεί με την Adele, ενώ σε συνέντευξή του στο «Πρωινό» είχε δηλώσει πως θέλει να συνεργαστεί και με πιο «παλιούς» καλλιτέχνες πριν εκείνοι φύγουν από τη ζωή: «Θέλω να προλάβω να συνεργαστώ με τους παλιούς, πριν φύγουν από τη ζωή. Όλες οι μπάντες, οι U2, ο Μικ Τζάκερ...», είχε πει.
«Στην Ελλάδα πιστεύω ότι η Άννα Βίσση είναι στην κορυφή και θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί της. Από άντρες μου αρέσει ο Σάκης Ρουβάς και ο Πέτρος Ιακωβίδης», είχε προσθέσει.
Η διαδρομή του περιλαμβάνει συμμετοχές σε θεατρικές παραστάσεις και μιούζικαλ στην Κύπρο, ενώ στη μουσική του πορεία ξεχώρισε από νωρίς με το πρώτο του single, «Busy». Πρόκειται για ένα κομμάτι βαθιά προσωπικό, βασισμένο σε ποίημα που είχε γράψει σε νεαρή ηλικία, το οποίο μιλά για τον χρόνο που περνά, τις χαμένες ευκαιρίες και τις ανεκπλήρωτες αγάπες. Στη συνέχεια ακολούθησαν τα «I Am You», αλλά και ιδιαίτερες διασκευές τραγουδιών όπως τα «Don’t You Remember» και «Set Fire To The Rain».
Το 2023, ο Biased Beast συστήθηκε και στην Ελλάδα μέσα από τη συμμετοχή του στο J2US, όπου εμφανίστηκε με παρτενέρ τη Λουίζα Πυριόχου.
Ωστόσο, η καλλιτεχνική του ταυτότητα δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική. Ο ίδιος σκηνοθετεί, μοντάρει και επιμελείται τα visual projects του, δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο κόσμο εικόνας και ήχου. Μέσα σε αυτό το σύμπαν εντάσσεται και η drag περσόνα «Μπιμπί», την οποία αξιοποιεί δημιουργικά στις εμφανίσεις του.
