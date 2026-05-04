Ποιος είναι ο Biased Beast: Το πραγματικό του όνομα, η drag περσόνα του και οι απίθανες εμφανίσεις του στο Your Face Sounds Familiar

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BIASED BEAST (@biasedbeast)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BIASED BEAST (@biasedbeast)

Ένα από τα μεγάλα του όνειρα είναι να συνεργαστεί με την Adele, ενώ σε συνέντευξή του στο «Πρωινό» είχε δηλώσει πως θέλει να συνεργαστεί και με πιο «παλιούς» καλλιτέχνες πριν εκείνοι φύγουν από τη ζωή: «Θέλω να προλάβω να συνεργαστώ με τους παλιούς, πριν φύγουν από τη ζωή. Όλες οι μπάντες, οι U2, ο Μικ Τζάκερ...», είχε πει.«Στην Ελλάδα πιστεύω ότι η Άννα Βίσση είναι στην κορυφή και θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί της. Από άντρες μου αρέσει ο Σάκης Ρουβάς και ο Πέτρος Ιακωβίδης», είχε προσθέσει.Η διαδρομή του περιλαμβάνει συμμετοχές σε θεατρικές παραστάσεις και μιούζικαλ στην Κύπρο, ενώ στη μουσική του πορεία ξεχώρισε από νωρίς με το πρώτο του single, «Busy». Πρόκειται για ένα κομμάτι βαθιά προσωπικό, βασισμένο σε ποίημα που είχε γράψει σε νεαρή ηλικία, το οποίο μιλά για τον χρόνο που περνά, τις χαμένες ευκαιρίες και τις ανεκπλήρωτες αγάπες. Στη συνέχεια ακολούθησαν τα «I Am You», αλλά και ιδιαίτερες διασκευές τραγουδιών όπως τα «Don’t You Remember» και «Set Fire To The Rain».Το 2023, ο Biased Beast συστήθηκε και στην Ελλάδα μέσα από τη συμμετοχή του στο J2US, όπου εμφανίστηκε με παρτενέρ τη Λουίζα Πυριόχου.Ωστόσο, η καλλιτεχνική του ταυτότητα δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική. Ο ίδιος σκηνοθετεί, μοντάρει και επιμελείται τα visual projects του, δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο κόσμο εικόνας και ήχου. Μέσα σε αυτό το σύμπαν εντάσσεται και η drag περσόνα «Μπιμπί», την οποία αξιοποιεί δημιουργικά στις εμφανίσεις του.