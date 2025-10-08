Ιβάν Σβιτάιλο για τον ρόλο του κακοποιητή στη σειρά «Να με λες μαμά»: Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου
Όλοι μας, όταν έχουμε την ευθύνη ενός παιδιού, καμιά φορά μέσα στην καθημερινότητα μπορούμε να είμαστε και νευρικοί, πρόσθεσε
Έναν ρόλο, για τον οποίο όπως παραδέχτηκε «δεν θα νιώσει ποτέ περήφανος», παίζει ο Ιβάν Σβιτάιλο στη νέα σειρά του Alpha «Να με λες μαμά». Ο ηθοποιός υποδύεται τον «Τόλη Καραδήμο», έναν σκληρό άντρα, ο οποίος κακοποιεί το παιδί του. Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται», ο ηθοποιός τόνισε πως ποτέ δεν θα νιώσει καλά με την ερμηνεία του στη συγκεκριμένη σειρά, ενώ χαρακτήρισε τον χαρακτήρα που υποδύεται «τέρας».
Αρχικά, ο Ιβάν Σβιτάιλο ευχαρίστησε τη συνάδελφό του, Δήμητρα Βλαγκοπούλου για τη βοήθεια που του προσέφερε, ενώ στη συνέχεια, εξήγησε πως τον ενδιέφερε απλά να μπει στον ρόλο, χωρίς να μπορεί να κατανοήσει τον ήρωα που υποδύεται.
«Σίγουρα βοηθάει το ότι πήραμε το υλικό αυτό και το διαβάσαμε, δηλαδή ήταν γραμμένο. Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσω τη Δήμητρα Βλαγκοπούλου που είναι ένα παιδί του θεάτρου και αυτό θεωρώ πως βοήθησε πάρα πολύ γενικά στο τελικό αποτέλεσμα. Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ. Γιατί θεωρώ πως είναι πράγματα τα οποία… εντάξει. Ο στόχος μου ήταν να είμαι ο ρόλος. Στην προσέγγιση μου, με το που διάβασα το κείμενο, άρχισα να παρατηρώ τον εαυτό μου και γενικά τους γύρω μου. Ακόμα και ως προς τα δικά μου παιδιά, ίσως κάποιες απότομες κινήσεις ή συμπεριφορές», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, μίλησε για συμπεριφορές και εξήγησε ποιες θεωρεί ο ίδιος ότι καθιστούν έναν άνθρωπο «τέρας». «Όλοι μας, όταν έχουμε την ευθύνη ενός παιδιού, καμιά φορά μέσα στην καθημερινότητα μπορούμε να είμαστε και νευρικοί. Μπορούμε ίσως να υπερβάλουμε ή να δίνουμε παραπάνω σημασία σε κάποια πράγματα, χωρίς βέβαια στον βαθμό του να είσαι τέρας. Το τέρας για μένα δεν είναι μόνο ο Τόλης, που κακοποιεί ένα παιδί, αλλά και ο άνθρωπος που πετάει έναν σκύλο στα σκουπίδια ή με ένα πάτημα ενός κουμπιού σκοτώνει κόσμο γύρω του», είπε κλείνοντας.
